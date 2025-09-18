La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrece el estreno europeo de ‘Dzonot’ de Gabriela Ortiz en el ‘Otoño Musical Soriano’

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) ofrecerá este viernes 19 de septiembre, su segundo concierto en el XXXIII ‘Otoño Musical Soriano-Festival Internacional de Música de Castilla y León’, a las 20:00 horas en el Palacio de la Audiencia. En esta ocasión, la OSCyL estará dirigida por Paolo Bortolameolli, director musical asociado de la Filarmónica de Los Angeles, además de director Musical de la Orquesta Sinfónica Nacional Esperanza Azteca (México) y principal director Invitado de la Filarmónica de Santiago (Chile).

El repertorio del concierto presenta el estreno europeo del concierto para violonchelo ‘Dzonot’, de la compositora la mexicana Gabriela Ortiz, triple premiada en los Grammy y una de las figuras más consolidadas en el campo de la composición actual, que ha formado parte del equipo artístico de la OSCyL en la Temporada 2024-2025 como compositora en residencia y que estará presente en el concierto de Soria. La obra de estreno es un co-encargo de la OSCyL junto con las orquestas Filarmónica de Los Ángeles, Carnegie Hall, Philharmonia y OSESP. La obra será interpretada por el violonchelista germano-canadiense Johannes Moser, que ha actuado con las principales orquestas del mundo, como la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Nueva York, la Filarmónica de Los Ángeles, la Sinfónica de Chicago, la Filarmónica de la BBC en los BBC Proms, la Orquesta Sinfónica de Londres o la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, entre otras.

El programa del concierto contará también con dos obras más: Cuatro danzas del ballet Estancia, op. 8ª, de Alberto Ginastera y Danzas sinfónicas de West Side Story, de Leonard Bernstein.

La OSCyL en el Otoño Musical Soriano

El concierto de la OSCyL se enmarca en la celebración del XXXIII ‘Otoño Musical Soriano. Festival Internacional de Música de Castilla y León’, que se está celebrando en la ciudad de Soria hasta el 26 de septiembre. Este año, el Festival conmemora el 150 aniversario del nacimiento del escritor Antonio Machado y el centenario del maestro Odón Alonso, director, compositor y alma impulsora del Otoño Musical Soriano.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte coorganiza el ‘Otoño Musical Soriano. Festival Internacional de Música de Castilla y León’, a través de una colaboración económica de 240.000 euros y de la participación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, OSCyL, fiel compañera de este Festival desde sus inicios y que este año cuenta con dos actuaciones en el ciclo.