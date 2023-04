Óscar Puente promete un "gran centro de ocio acuático" en Valladolid para toda Castilla y León

El alcalde de Valladolid y candidato a la reelección, Óscar Puente, prometió dotar a la ciudad de un "gran centro de ocio acuático", que prevé ubicar en la parcela de Pinar de Jalón en la que iba a ubicarse la ciudad deportiva del Real Valladolid. En un mensaje en Twitter, el alcalde de Valladolid, que este sábado asiste en Valencia a la Conferencia Municipal del PSOE, avanzó una de sus primeras propuestas para su programa electoral, como será la cesión “en concesión” de la parcela del barrio de Pinar de Jalón para este centro acuático.

“Será polo de atracción de visitantes y un referente para la España de interior”, aseguró en la red social el alcalde de Valladolid, que acompañó sus palabras con su lema de campaña “Valladolid mejor que nunca”. Esta propuesta comenzó a desvelarla ayer viernes, cuando aludió preguntaba a los ‘tuiteros' qué era lo que más apetecía cuando hace calor.

Este sábado 15 de abril, a primera hora, el alcalde de Valladolid indicó que los veranos son cada vez más largos y señaló que la gente “ya no se marcha de vacaciones tanto tiempo”. “Durante ese periodo buscamos un lugar donde refrescarnos y divertirnos. Especialmente con nuestros hijos. Y no hay oferta suficiente para este tipo de ocio en Castilla y León”.

El anuncio de Óscar Puente en la parcela del Pinar de Jalón se acompaña de un vídeo en el que explica que la parcela para la ciudad deportiva del Real Valladolid, de 30 hectáreas y con “buenos accesos”, es “ideal” para que una empresa desarrolle un proyecto de ocio vinculado al agua para toda la Comunidad. El regidor socialista pretende que se convierta en un aquapark en régimen de concesión para que lo construya y explote la iniciativa privada.

Por otra parte, el también ecretario provincial del PSOE, Óscar Puente, saludó hoy el acuerdo para sacar adelante una nueva ley de vivienda en España, con medidas como el tope al incremento de los alquileres en zonas tensionadas, entre otras iniciativas. “Me gusta que la agenda del Gobierno se centre en los problemas reales de las personas”, dijo.

En declaraciones a los medios a su llegada a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, donde se celebra la Conferencia Municipal del PSOE, Óscar Puente aseguró que esta norma que han pactado los socios del Gobierno es “un buen paso y un paso necesario”, si bien admitió que “siempre hay cosas que se quedan pendientes”.

“Es un paso indudablemente importante”, señaló el alcalde, candidato a la reelección en Valladolid, porque señaló aborda uno de los principales asuntos como es el acceso a la vivienda de la gente joven y de las personas que tienen menos recursos. “Me gusta que la agenda del Gobierno se centre en los problemas reales de las personas”, afirmó.

Asimismo, destacó los “avances” del Gobierno de Pedro Sánchez más allá del “ruido”, que señaló no debe alterar la “visión de conjunto”. Insistió en que ha hecho “muchas cosas y muy buenas” para el conjunto de la ciudad y las personas más necesitadas. En su opinión, falta “cultura de coalición” en este país, acostumbrados, dijo, a ejecutivos “monocolor”.

En clave política nacional, Puente afirmó que todas las coaliciones tienen algún tipo de diferencia y ha defendido que, por encima del ruido, lo importante es la agenda de avances vividos en este país.

Tras exponer que falta cultura de coalición, consideró que todas las coaliciones tiene algún tipo de diferencias, algún tipo e ruido, y en España nunca se ha vivido porque siempre ha habido gobierno monocolor, cosa que en Europa no sucede, ya que llevan muchos años acostumbrados a ejecutivos de coalición.

"Por encima del ruido lo importante es la agenda de avances que se han vivido en este país durante el tiempo que el Gobierno ha estado en coalición y hay que quedarse con lo positivo, que ha sido mucho como para que el ruido altere la visión de conjunto", delcaró. Para el regidor de Valladolid, este Gobierno ha hecho muchas cosas muy buenas para el conjunto de la ciudadanía y sobre todo para la gente que más lo necesita.

Acerca de la división de la izquierda de cara a próximos comicios, Puente recordó que en el caso de Valladolid la izquierda va toda unida, además reconoció que él ya no va tanto a Madrid y no tiene esa perspectiva, de manera que lo ve un poco desde fuera, a la vez que ha avisado de que a veces hay sorpresas. En 2019, en Valladolid, "teníamos un cálculo de que si Podemos no superaba el cinco por ciento no gobernábamos. Podemos se quedó por debajo del cinco por ciento y aún así seguimos gobernando", ha puesto como ejemplo en este sentido. "Al final los ciudadanos recolocan sus opciones y castigan a quienes de una manera evidente juegan a otra cosa que no es el interés común. Yo en ese sentido estoy tranquilo", concluyó.