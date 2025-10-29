Ponferrada tampoco olvida las matanzas de la banda terrorista ETA

El Museo de la Radio de la localidad leonesa de Ponferrada acoge hasta el 28 de enero, la exposición "Rolando 2:15-2:45. 50 años de la primera masacre de ETA", que recorre y recuerda para que no se pierda en la memoria lo acontecido el 13 de septiembre de 1974, cuando a las 14.30 horas una potente bomba, reforzada con metralla, explotó en el comedor de la cafetería Rolando, en la calle Correo, junto a la madrileña Puerta del Sol. Un atentado brutal de los asesinos de ETA en el que murieron 11 personas y más de 70 resultaron heridas.

Si bien, posteriormente y debido a las secuelas físicas, Gerardo García Pérez falleció el 29 de septiembre de 1974 y el inspector de Policía Félix Ayuso Pinel, -el único policía de la lista de víctimas-, murió el 11 de enero de 1977, lo que elevó a trece el número de fallecidos en esta matanza de ETA y entre las que se encontraba el leonés Manuel Llanos Gancedo.

Fue el primer atentado masivo e indiscriminado de la larga historia de esta banda terrorista y asesina que no reconoció su responsabilidad hasta 2018.

El Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria organiza esta exposición, cuyo título ‘Rolando 2:15-2:45’ hace referencia a una anotación que la policía encontró en la agenda del etarra José María Arruabarrena Esnaola, Tanque, con la franja horaria del mediodía con mayor afluencia de público a la cafetería Rolando, y que rinde homenaje a todos los supervivientes y familiares de los fallecidos.

"Es un honor recibir esta exposición que hace justicia y que hace frente al olvido y el blanqueamiento que se está intentando hacer", decía el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, en declaraciones recogidas por Ical durante la inauguración de esta exposición que, según destacaba, "cumple el deber ético de la memoria y de la verdad histórica” al desvelar un acto de barbarie "que marcó un punto de inflexión en la historia de nuestra nación y que las nuevas generaciones deben conocer".

El regidor recordó que la exposición ha sido galardonada con el Premio de la Asociación de Historia Contemporánea, “lo que subraya la calidad académica y la rigurosidad narrativa de la muestra, demostrando que la mejor forma de honrar a las víctimas es a través de la verdad y del conocimiento”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, Sebastián Nogales, puso al Museo de la Radio ‘Luis del Olmo’ de Ponferrada, que acoge la muestra, como “el museo del recuerdo, porque don Luis del Olmo también fue objeto de este grupo terrorista para acabar con su vida”.

“Es imprescindible que mantengamos en la memoria lo que ocurrió en aquel oscuro día de 1974. Afortunadamente los jóvenes de hoy en día no tuvieron que vivir los años más violentos del terrorismo en España, pero es precisamente por ellos por quienes debemos mostrar con claridad y valentía la realidad de aquellos años”, apuntaba.