El PPCyL lamenta que Óscar Puente sea "la niñera del PSOECyL"

El secretario general del Partido Popular en Castilla y León (PPCyL), Francisco Vázquez, denunció que “el ministro de Transportes, Óscar Puente, es la niñera del PSOECyL. Ya ha dicho que votarán no a los presupuestos y habla en nombre de VOX”.

Así lo expresó en su cuenta de Twitter tras las declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y secretario general del PSOE de Valladolid, que hoy estuvo en la Fiesta de la Rosa de Candeleda, en Ávila, y donde aventuró que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, “va a por la sexta prórroga presupuestaria en siete años” pese al “gesto de generosidad” del líder de la oposición y candidato a la Presidencia de la Junta por el PSOE, Carlos Martínez, de tender la mano para el acuerdo en las cuentas de 2026.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Ricardo Gavilanes, añadió, “¡Lo que le faltaba a León! Que, después del desprecio de Martínez, ahora Puente dirija el PSOECyL”, sentenció.

También en X, Francisco Vázquez reprochó a Puente que haya adelantado el voto de los socialistas en el debate de los Presupuestos de la Comunidad y tiró de ironía que se haya erigido en “portavoz" de Vox al desvelar también el sentido del voto de esta formación, con cuyo apoyo saldría también adelante el proyecto.