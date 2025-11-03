Llega el intenso frío a Castilla y León. Estas son las zonas que pueden rozar los 0 grados

Ya lo avisábamos. Lo que viene a Castilla y León va a ser duro en los próximos días. Y ya se va a empezar a notar este lunes 3 de noviembre, con temperaturas que van a rozar los 0 grados en el noroeste de la Comunidad. Así lo prevé la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que también anuncia temperaturas mínimas en ligero descenso, y máximas en ligero ascenso, más acusado en montaña.

Además, la Región tendrá cielos poco nubosos o despejados, aunque con brumas y nieblas matinales en la meseta, sin descartar que en algún punto aislado puedan ser persistentes, con un aumento de nubosidad al final del día en el noroeste. También se producirá viento variable tendiendo por la tarde a predominar del sur, flojo en general.

En cuanto a las temperaturas en las ciudades de la Comunidad las mínimas oscilarán entre los dos grados de Burgos, León, Palencia y Soria; los tres de Ávila, Valladolid y Zamora; los cuatro de Segovia; y los cinco grados de Salamanca.

Las temperaturas máximas de las capitales de provincia de Castilla y León, por su parte, se situarán entre los 15 grados de León; los 17 de Ávila y Soria; los 18 de Burgos, Palencia, Segovia y Valladolid; y los 19 grados de Salamanca y Zamora.