ProA Capital y los Hermanos Gomez se asocian con varios "Family Offices" en "Somos Hijolusa"

ProA Capital y la familia Gómez han decidido reforzar el capital de Somos Hijolusa, que se ha materializado tras la entrada en su capital de grandes familias inversoras con vocación de permanencia a largo plazo.

El plan estratégico del grupo para los próximos cinco años contempla superar los 500 millones

de euros de facturación, impulsado por:

•El crecimiento orgánico con clientes estratégicos.

•La expansión internacional en productos de alto valor añadido.

•La exploración de adquisiciones estratégicas que generen sinergias en productos y mercados de interés.

Para poder afrontar este nuevo ciclo inversor con las máximas garantías, ProA Capital ha minorado su participación hasta el 25%, mientras que los vehículos de inversión de Mendibea, Onchena, Llapan y Anémona, y una serie de directivos claves del grupo, han entrado en el capital con una participación del 25% del accionariado. Los hermanos José Luis y Carlos Gómez permanecen con el 50%, reforzando así su compromiso en el proyecto empresarial.

La operación supone dotar al Grupo Somos Hijolusa de unos inversores con capacidad financiera y visión estratégica en el mundo de la alimentación, y una vocación de permanencia a largo plazo para poder acompañar a los hermanos Gómez en esta nueva etapa.

En la operación, AZ Capital y Garrigues han asesorado a ProA Capital, mientras el banco AyG, Pérez-Llorca y Uría Menéndez han asesorado a los nuevos inversores.