El programa ‘Yo Ya No Cocino’ ayuda a los mayores a compartir mesa e interactuar socialmente a un precio asequible

El programa ‘Yo Ya No Cocino’ es una de las principales acciones del Plan Contigo del Ayuntamiento de Valladolid frente a la soledad no deseada. El objetivo es claro: prevenir la soledad no deseada en las personas mayores, facilitando que puedan comer en compañía de otras personas de su entorno en los Centros de Vida Activa que disponen de cafetería. La comida se convierte así en una oportunidad para la interacción social diaria y el cuidado compartido.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, destaca que “algo tan sencillo como compartir la comida puede marcar una gran diferencia en la vida de una persona mayor. Queremos que nadie coma solo, especialmente en los meses de verano, cuando muchas personas se quedan en la ciudad y es más fácil sentirse aislado”.

Durante el verano, el programa ‘Yo Ya No Cocino’ cobra especial relevancia, y para ello los Centros de Vida Activa mantienen sus servicios abiertos durante todo el mes de julio y, en algunos casos, también durante todo el mes de agosto. El precio del menú es de ocho euros.

La participación es sencilla: las personas interesadas pueden acercarse al Centro, informarse y sumarse al comedor. Además de ofrecer un menú equilibrado y a buen precio, lo más importante es el entorno cálido y humano que se genera. También los usuarios pueden optar por llevarse el menú a sus casas.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que estos espacios son mucho más que un lugar donde comer: son lugares de vida, encuentro y compañía. En palabras del alcalde, “comer en compañía no es un lujo, es una necesidad básica que contribuye directamente al bienestar emocional y social y que es base esencial de nuestra comunidad”.