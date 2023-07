"Me quede sin dinero para comprar el pan": Acusado un hombre por hacerse pasar por Dios y estafar 290.000 euros a una anciana

Esperanza, una anciana de 81 años de León, recibió la "llamada de Dios", quien le pidió dinero para el "Banco del Cielo". La mujer, creyendo que se trataba del Altísimo, no dudó ni un segundo. Era posiblemente la cuestión más difícil a la que se haya enfrentado en su vida, pero se trataba de una prueba de fe a la que no se podía permitir negarse. Así, echó mano de todos los ahorros de su vida y entregó 290.000 euros a otro vecino de la localidad, un hombre con el que mantenía una relación de amistad desde hace veinte años. Pero, efectivamente, se trataba de una estafa.

Ahora, la Fiscalía pide ocho años de prisión para este vecino, acusado de estafar a la mujer. Unos hechos que ocurrieron después de la muerte del marido de la anciana, en 2013. Esperanza arrastraba problemas mentales y acudía habitualmente a misa, pero se creía una santa. Un desequilibrio psicológico del que se percató el estafador, y a partir de ahí, empezó a actuar.

Comenzó a efectuar llamadas telefónicas a la víctima, en las que se hacía pasar por Dios o por la Virgen María y le reclamaba dinero. Entre 2014 y 2019, la mujer iba depositando distintas cantidades de dinero metidas en un sobre en un cajón de la tienda de terapia natural que el hombre regentaba. Una especie de "comunicación celestial" en la que el individuo le explicaba que el interés en el "banco del cielo" era mayor que en el de la tierra, e incluso allí podía construirse una casa para estar junto a sus familiares muertos, en sí, su marido y su madre ya fallecidos. La mujer aceptaba, inocentemente, y al final la estafa desembocó en 290.000 euros.

Fueron sus hijos quienes destaparon la estafa cuando la madre les contó que estaba guardando dinero para el supuesto "banco del cielo". "Me quedé sin dinero para comprar el pan", lamentaba la víctima, que añadió que llegó a tener que pedir un crédito para seguir depositando las cantidades que le exigía. El hombre, no obstante, ha negado los hechos, y afirma que nunca metió ideas religiosas en la cabeza de la mujer, aunque en una grabación presentada por sus hijos, el acusado afirmó reconocer su voz.

Este supuesto "Dios", incluso, amenazaba a la víctima para no contar nada a nadie, según se podía escuchar en los audios. "No digas nada, si no, mato a sus hijos y te quedas sola", sentenciaba. "Creía que era la palabra de Dios, y claro, ¿quién le dice que no al Señor?".