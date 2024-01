«Las regiones del PP son las únicas que garantizan la solidaridad entre los españoles»

«Las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular son las únicas que garantizan la solidaridad interregional de los españoles». Así de contundente se mostró el portavoz del Gurpo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, Raúl de la Hoz, durante su intervención en la mesa «Solidaridad interrregional como garante de los servicios públicos esenciales», enmarcada en la XXVI Jornada Interparlamentaria Popular, celebrada en Ourense.

Por este motivo, el dirigente del PP indicó que «no vamos a permitir lecciones de los dirigentes autonómicos del Partido Socialista, porque han traicionado sus principios, valores e ideología. No vamos a admitir ninguna lección del señor Tudanca, de Barbón, Espadas o Lobato, pero tampoco de aquellos que se rasgan las vestiduras, aunque, a la hora de votar, lo hacen como corderitos lo que les dicen desde Ferraz».

Asimismo, puso en valor el concepto del «autonomismo útil», concebido por el exvicepresidente de la Junta Juan Vicente Herrera y culminado por el actual jefe del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, el cual se antepone al «nacionalismo identitario y no busca separar o diferenciarse para obtener privilegios», sino que «se preocupa exclusivamente para servir a los ciudadanos y procurar los mejores servicios públicos».

De la Hoz dejó claro que Sánchez y su Gobierno «ha volado por completo la solidaridad interregional y la igualdad», así como los principios y valores con los que se construyó esta nación, ya que se ha convertido en un «cooperador necesario del separatismo para la consecución de sus objetivos».

Por este motivo se preguntó «quién en España garantiza la solidaridad interregional de los territorios», cuya respuesta, aseguró, «pasa por la comunidades autónomas, pero no en todas, sino en aquellas que no son nacionalistas y no genuflexas al Gobierno de Sánchez».

Al respecto, indicó que todo ello se fundamenta en tres razones, donde De la Hoz desgranó que las comunidades autónomas también son Estado, por lo que están “concernidas en la salvaguarda de los principios y valores constitucionales”. “Nosotros sí que somos leales a la Constitución y a España, porque en el PP se sabe anteponer los intereses de los ciudadanos a los intereses de nuestro partido”.

“Ninguno de estos tres enunciados puede ser pronunciado sin que se que le caiga la cara de vergüenza a ningún líder autonómico del PSOE”, aseguró De la Hoz, y recordó que a todos y cada uno de ellos se les ha pedido que en los parlamentos autonómicos se manifiesten y posicionen si están con el “chantaje” de los separatistas o con los intereses de sus comunidades autónomas, pero, “desgraciadamente”, en todos los casos “ha sido la misma respuesta”. “Ha sido la indignidad, el dar la cara a sus ciudadanos y ponerse del lado se sujetos tan despreciables como el señor Otegui o Puigdemont”, subrayó.

Autonomía solidaria

El dirigente popular destacó que en Castilla y León “sabemos muy bien lo que es la solidaridad, porque hemos sido un pueblo extraordinariamente solidarios, algo que seguimos siendo”. “Hemos sido una región también beneficiada por la solidaridad del resto de los españoles, lo que ha provocado que nos presentemos ante nuestros ciudadanos como una autonomía próspera, a la vanguardia económica y abierta al mundo”.

Asimismo, afirmó que no se habrá hecho tan mal en 36 años de gobierno continuado del PP en Castilla y León cuando hoy se puede afirmar “orgullosos que somos líderes en la prestación de servicios públicos a los ciudadanos”. Dejó claro que Castilla y León es la región que “más porcentaje de su presupuesto destina en Sanidad y la autonomía que mejor ratio tiene en médicos de atención primaria por habitante de España”. “Somos los segundos en el ranking de competitividad fiscal y la comunidad autónoma que lidera las exportaciones en nuestro país, por encima de la media nacional en la actividad y producción industrial, además de llevar 32 meses bajando la tasa interanual de desempleo. Todo ello lo hemos conseguido con el abandono de los gobiernos socialistas y con el desprecio al que Pedro Sánchez lleva sometiendo durante años a Castilla y León”, indicó.

De la Hoz también defendió la necesidad de avanzar en el diálogo con el resto de comunidades autónomas, más si cabe al ser colindantes con nueve autonomías y Portugal. Aun así, resaltó que, en el caso de Galicia, se tiene una “afinidad geográfica y humana”, que se suma a la unión del Camino de Santiago.

Por ello, desde hace mucho tiempo, ambas regiones trabajan conjuntamente desde el “diálogo y la concordia” para que, desde la “colaboración y coordinación institucional”, intentar la consecución de diversos objetivos, como son la mejor atención de los intereses de los ciudadanos a través de acuerdos conjuntos y en la defensa de los intereses comunes con “lealtad a España”.

Raúl de la Hoz recordó la firma, en el año 2001, de la Declaración de Santiago, que decía al Gobierno y las autonomías que solo se aceptaría una financiación autonómica que fuera justa y suficiente para atender las necesidades de todos. Algo que sigue vigente a día de hoy, ya que “no se va a aceptar ningún acuerdo que no salga del Consejo de Política Fiscal y Financiera”. En relación a las infraestructuras, criticó que no se desarrolle el Corredor Atlántico de igual manera que el Mediterráneo, lo que sirve para ""lastrar" el desarrollo socioeconómico del noroeste español.

Por otro lado, explicó que, este año, Las Edades del Hombre se celebrarán de manera conjunta entre Castilla y León y Galicia, bajo el término ‘Hospitalitas’, que ahonda en el concepto “más primitivo y puro de la solidaridad”, aquella que se ejerce desde hace siglos para el peregrino. “Fíjense si los castellano y leoneses y los gallegos sabemos de solidaridad”, añadió.

“Para hacer avanzar a un pueblo hay que conocerle y tener un proyecto, porque para ser útil hay que saber sus necesidades, sus demandas y sus fortalezas. Para poder gobernar a un pueblo se necesita un proyecto, algo que reúne Alfonso Rueda, razón por la que estamos seguros que ganará las próximas elecciones. Desde Castilla y León, de manera humilde, colaboraremos para caminar juntos por el bien de todos”, concluyó el portavoz popular.