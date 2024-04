La salvación para las Brígidas llega en coche eléctrico

La congregación de las Hermanas Brígidas lleva asentada en Paredes de Nava (Palencia) desde el año 1671. Son famosas por su virtuosidad en la cocina y, especialmente, por sus demandados y deliciosos canutillos rellenos de crema, una receta milenaria capaz de conquistar los paladares más exigentes. Tanto es así, que desde hace nueve años las religiosas forman parte del club de calidad ‘Alimentos de Palencia’ desde donde pueden vender, no solo su producto estrella, si no también otros muchos de sus típicos dulces como son los almendrados, los hojaldres, las pastas castellanas o las rosquillas de Carejas.

Estos manjares se han convertido en su principal fuente de ingresos. Un negocio y un sueño que ha estado a punto de truncarse por culpa de una avería irreparable en su furgoneta de reparto. “Se nos estropeó y no teníamos dinero para comprar otro vehículo. Tuvimos que empezar a pedir favores para poder acudir a las ferias alimentarias o para poder distribuir los dulces a las tiendas cercanas pero ya nos daba apuro. No queríamos abusar de la generosidad de la gente”, explica sor Irene, una de las hermanas.

Sin embargo, y casi de forma milagrosa, encontraron una solución: convirtieron a los recién adquiridos coches eléctricos de alquiler del municipio en sus nuevos “coches de empresa”. “Nos han enseñado a conducirlos e incluso a cargarlos porque para nosotras era una novedad. Nunca habíamos manejado un coche eléctrico pero estamos encantadas. Han sido de gran ayuda. Si no hubiera sido por estos vehículos, hubiéramos tenido que dejar de acudir a ferias o rechazar encargos”.

Las monjas de la Congregación llevan un estilo de vida sencillo y austero. Están en pie antes de que el reloj marque las siete de la mañana y emplean la mayor parte de su tiempo en cocinar, rezar o meditar. Son el fiel reflejo de la tradición. Sin embargo, eso no ha sido obstáculo para que hayan encontrado una importante ayuda en las nuevas tecnologías. Cada día, y entre las milenarias paredes del convento, reservan el coche de alquiler a través de un smartphone y una aplicación de telefonía móvil. Aseguran que se trata de una app muy sencilla e intuitiva aunque, para poder descargársela, tuvieron que adaptarse a los nuevos tiempos y comprar un teléfono móvil. “Al ser una comunidad de clausura, no disponíamos de esos avances, pero ahora es una herramienta de trabajo más”, reconoce.

Este servicio las ha garantizado poder seguir pagando las facturas y han conseguido salvar su apreciado obrador pero, lo cierto, es que la iniciativa ha sido un rotundo éxito también entre los demás vecinos de la localidad paredeña. Maximiliano Esquivel es otro de los conductores habituales. Reconoce que, sin coche, no es fácil vivir en el medio rural. "Siempre dependes de los demás para que te lleven o te traigan”. Sin embargo, ahora, y gracias a la puesta en marcha de este servicio impulsado por ‘Grupo Palausa’ y la empresa ‘Walamove’, ha ganado en independencia y movilidad. “Yo tengo un niño pequeño y esto me ha facilitado mucho las cosas ya que lo utilizo, por ejemplo, para llevarle al médico. Es tan fácil como reservar el día que lo vas a necesitar y el coche es todo tuyo. La única pega es que tiene tanta demanda que a veces no está disponible”, bromea.

También Ezequiel Blanco, otro de los vecinos del municipio, se ha beneficiado ya de sus ventajas. “Reservarlo es muy sencillo y además son coches sostenibles. Los postes de recarga pertenecen a la empresa palentina Zunder y los tenemos muy cerca. Además, recargar los vehículos no tiene ningún coste para los usuarios”. Por eso, en su opinión, se trata de una buena manera de mejorar la conexión de los vecinos del medio rural al tiempo que se fomenta el compromiso y el cuidado del medio ambiente. “Un pueblo de este tamaño tiene una buena frecuencia de trenes y autobuses pero no es lo mismo. Esto te da mucha más libertad”.

Paredes de Nava ha sido el primer municipio en apostar por este proyecto de movilidad sostenible. “Por un lado, se presta un servicio a los vecinos que en un momento determinado puedan necesitar un coche por motivos familiares, laborales o personales y, por otro, se refuerza el trabajo de nuestra oficina de repoblación facilitando un medio de transporte a aquellos nuevos pobladores que no disponen de vehículo a su llegada”, explicó el alcalde del municipio, Luis Calderón. “Solo queremos mejorar la calidad de vida de quienes viven en Paredes”. Ahora, y ante la excelente respuesta por parte de los vecinos, el objetivo es extender esta iniciativa a otras muchas localidades de la provincia de Palencia. De momento, y como primer paso en la fase de expansión, ya se ha confirmado que Villamuriel de Cerrato será el próximo municipio en contar con este servicio de alquiler.