"Sole", el corto que desenmascara a las redes sociales y hace frente a la soledad no deseada

El cineasta madrileño pero con raíces sorianas, Pedro Estepa Menéndez, regresa con fuerza en el mundo del corto con un nuevo y prometedor filme de calado social, en el que toca un tema muy de actualidad y que preocupa sobremanera en la sociedad de hoy, como es la soledad no deseada y la dependencia de muchas personas a las redes sociales.

Una película de ocho minutos y medio de duración que a buen seguro que dará que hablar y no dejará indiferente a nadie, algo que caracteriza a este joven director, guionista y productor, que ya sorprendió con su reconocido y premiado documental "Deep Soria", donde abordó con humor asuntos tan de actualidad como las noticias falsas y la despoblación.

Estepa estrenará ese corto de ficción en la Semana de Cine de Medina del Campo, que cumple este año su edición número 37. Un festival que, si por algo se caracteriza también, es por su compromiso con la diversidad de estilos, géneros, formatos y temáticas pegadas a la realidad social, así como por los estrenos que en él se producen.

Será el martes 27 de febrero a las 17,15 horas en la Sala 1 de Multicines Coliseo cuando se descubra este corto que ha sido seleccionado para participar en el certamen oficial de Castilla y León, elegido entre más de 2.600 filmes de 85 países, y que aspira como reto a estar nominado a los Premios Goya, como desvela a LA RAZÓN el también miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, apenas unas horas después de asistir en la capital del Pisuerga a la gala de los premios del cine español.

Un cortometraje que, además, cuenta con un plantel de lujo con la cantante, actriz, modelo y presentadora de televisión Christina Rapado, la "Sole" que da nombre a la película, como protagonista. Una mujer de 50 años de armas tomar y muy atractiva, que trabaja como influencer y que parece que lo tiene todo en la vida, puesto que le gusta la fiesta y disfruta de ella rodeándose de sus seguidores. Hasta que la juerga se acaba y hay que volver a casa, momento en el que todo cambia y se da cuenta de que no todo no es tan bonito como parece.

Junto a Christina estarán el gran Antonio Resines, que hace de Paco, el conserje, así como de Javier Losán, Ana del Arco y Nicolás Gaude, que interpretan a Vicente, Concha y Agus, respectivamente. Una película con algunos momentos delirantes en los que "Sole" atrapará al espectador a través de absurdos diálogos, un humor surrealista y de un cuidado vestuario, pero también y sobre todo por el interés que suscita la crudeza de un problema social al alza en España que, en palabras de Estepa, es "duro y peligroso".

Pedro Estepa durante el rodaje del corto junto a Antonio Resines y Christina Rapado La Razón La Razón

"Es una historia sencilla de una mujer que tiene una vida social intensa con amigos y también en las redes sociales, pero que cuando regresa a casa todo se vuelve gris y triste por la soledad que la invade", señala el director, quien explica que se decidió por abordar este problema social para visibilizarlo y lanzar también un mensaje de esperanza y de que en la vida no hay nada imposible y todo se puede superar, cuando conoció un sorprendente informe del Observatorio Estatal de Soledad no Deseada, en el que se revelaba que el 13,5 por ciento de la población española y, lo que es peor, el 25 por ciento de los jóvenes de entre 16 y 29 años -con mayoría de mujeres además-, sufre soledad no deseada. Una situación que para el cineasta no es una enfermedad al uso sino más bien un estado de ánimo que es muy complicado de detectar.

Un problema que no da la cara y detrás del cual hay multitud de factores. Desde la incomprensión de una persona en su trabajo que le provoca una reclusión mental, hasta el lugar en donde uno vive, ya que no es lo mismo vivir solo en un chalet alejado de la ciudad que en una vivienda con más vecinos, pasando por la renta económica y, sobre todo, una utilización inadecuada de las redes sociales.

En la película Estepa hace hincapié en este asunto por cuanto Sole vive por y para ellas, y en cómo afecta sobre todo entre las personas jóvenes, ya que siempre se da por hecho que este problema es algo que solo les pasa a los mayores, con el objetivo de hacer reflexionar y remover conciencias.

"Este mal uso que se hace de las redes sociales, en el que se fomenta una vida paralela que no existe afecta gravemente a la salud y es causa de ansiedad, depresiones, ictus, problemas de diabetes e incluso de infartos de miocardio", advierte Estepa, quien por este motivo también se ha decidido a contar esta historia para desenmascarar a este mundo que, en su opinión, "ni es real ni satisfactorio ".

Pero el director es optimista por naturaleza y de los que ven el vaso medio lleno y no medio vacío, y considera que a través del cine, que define como un bálsamo capaz de arrojar luz sobre cualquier realidad como gran herramienta de comunicación social que es, se puede intentar echar una mano y aportar su granito de arena frente a esta lacra del siglo XXI que parece no tener fin y que no tiene límites tampoco.

" Soy de los que piensan que ante cualquier situación negativa siempre hay esperanza y que cualquier cosa puede cambiar, o al menos se puede intentar", apunta.

Pedro Estepa da indicaciones a Christina y Javier Losan durante el rodaje La razón La razón

El guión del corto está escrito por Pedro Estepa y su mujer, Elena Ferrándiz, de la productora öctubremente, se ha encargado de la producción. El director recuerda que el filme se rodó en apenas tres días, a los que hay que sumar un trabajo de tres meses de preproducción y otros dos de posproducción.

"El rodaje fue genial y para mi ha sido todo un sueño poder trabajar con Resines; nos lo hemos pasado fenomenal con él", señala el cineasta, quien habla también maravillas de Christina, "una chica estupenda y que está como una cabra, algo que, sin embargo, es muy necesario y hace mucha falta hoy en día", afirma.

Estepa admite que llegaron justos de tiempo para poder inscribirse en plazo en el Festival de Medina de Campo, que era el lugar donde querían estrenar el filme, por la calidad de este certamen que sigue creciendo cada año, y señala que la distribución de la película en festivales nacionales e internacionales corre a cargo de la distribuidora "Distribution with glasses".

“Queremos que el público disfrute con Sole, que la acompañe de principio a fin, que se ría, y que se deje llevar por su personalidad bipolar y que llore con ella", asegura el cineasta madrileño, feliz y contento también de volver un año más a la Secime.

Christina Rapado asegura estar “muy emocionada" con este estreno en Medina del Campo y agradece profundamente a Estepa y Ferrándiz que haya apostado por ella para este corto. "Profesionalmente, hay un antes y un después en mi carrera con esta magnífica oportunidad soñada en forma de papel protagonista; es todo un regalazo", destaca.

Resines, por su parte, y fiel a su sentido del humor, habla de "Sole" , como un gran cortometraje que anima a ver a todo el mundo. "Es muy bueno, el director es estupendo y, además, salgo yo, tres razones de peso para no perderse esta película", señala.

Lograr la nominación al mejor corto en los Premios Goya es el gran reto de Estepa y Ferrándiz con este trabajo, aunque son conscientes de lo complicado que es. De hecho, para lograrlo tendrían que o bien un ganar un festival que sea preseleccionador para los premios del cine español, o bien recibir por su película siete selecciones de festivales que igualmente sean preseleccionadores para los Goya.

"Es un objetivo, que está ahí, pero ahora estamos centrados en una etapa que arranca ahora y que es la que más me gusta,: dar a conocer la película al público, acudir a festivales y puntos de encuentro del sector", finaliza,

Cartel de la película diseñado por Thommy Tayco La Razón La razón

El cartel de la película ha sido diseñado por Tommy Tayco, que en opinión de Pedro Estepa concentra, de un solo vistazo, la esencia de la protagonista.

Un festival de calidad

La 37 Semana de Cine de Medina del Campo (Secime) contará con 33 estrenos absolutos en sus distintos apartados competitivos: 15 en el Certamen Nacional, seis en "La Otra Mirada", cinco en el Certamen Internacional, cuatro en "El Cine de Castilla y León" y tres en "Fantasmedina".

El 32º Certamen Nacional de Cortometrajes recibirá en primicia trabajos de autores ya conocidos en el festival, como Javier Marco, Jiajie Yu, Luis E. Parés, Gala Gracia o Xosé Zapata, junto a otros como Manuel Castillo, Irene Menéndez y Jeff El-Eini, Jaime Dezcallar, Eva Libertad y Nuria Muñoz, Pablo Barce, Andrea Noceda, José Antonio Valera, Luis Murillo y la actriz Sara Sálamo.

Estos competirán con trabajos como el del flamante ganador del Goya al mejor cortometraje de ficción, "Aunque es de noche", de Guillermo García López, o de otros autores consagrados como Isabel Herguera (con su película de animación "La mujer ilustrada"), Eulàlia Ramon ("Cuentas divinas") o David Pérez Sañudo, que concursa, además, en el apartado de Castilla y León con "El rey de la semana".

"La Otra Mirada" incluye proyectos como el mejor corto de animación de los 38 Premios Goya, "To bird or not to bird", de Martín Romero; el documental "Blow!", de Neus Ballús, o "L@ cita", dirigido por la actriz recientemente fallecida, Itziar Castro.

La sección paralela ofrecerá media docena de estrenos: "A Spot in the World", de Carlos Robisco; "As gaivotas cortam o ceú", de Mariana Bártolo y Guillermo García; "Autoficción", del periodista Javier Tolentino; "El aprendiz", de Raúl Campos; "Hoy no ha dormido bien", de Enrique Perales, e "Intercambio", de Amaia Yoldi.

Trabajos procedentes de Corea del Sur, Taiwán, China, Finlandia, Estados Unidos, Brasil, Chile, Sudáfrica, Hungría, Francia, Austria e Italia se medirán en el 27º Certamen Internacional de Cortometrajes, entre los que figuran cinco estrenos, además de otros seleccionados en distintos festivales internacionales, según informan fuentes de la organización del festival.

De las 60 propuestas recibidas de Castilla y León, 16 competirán por el premio reservado a las producciones autonómicas, y cuatro de ellas se presentan por primera vez ante el público, entre ellas "Sole", de Pedro Estepa, además de "30 palos", de Javier Noriega; "La piscina vacía", de Pablo Conde; y "Más allá de la red", de Alejandro Martos.

Títulos como ‘QB 521’, de Carlos Puchol, una historia ambientada en el siglo I; ‘Reliquias’, de Jordi Conill, que narra un conflicto entre una anciana enferma y su nieta, y ‘Red Velvet’, de Marc González, “una espiral de enredos y confusiones”, cierran la relación de estrenos en el apartado dedicado a la ciencia ficción y el terror Fantasmedina

Además, el Certamen Nacional de Videoclips alcanza su vigésima edición en esta Secime, manteniendo la reivindicación de un género que bebe del cine para ilustrar con imágenes todo tipo de ritmos.

En el capítulo de reconocimientos honoríficos, el actor Manuel Solo volverá para recoger el Roel de Honor, el sábado 24 de febrero, después de haberse alzado en dos ocasiones con el premio al mejor actor de la Semana, en las ediciones de 2008 (Alumbramiento, de Eduardo Chapero-Jackson) y 2020 (A la cara, de Javier Marco).

El realizador Borja Cobeaga, nominado al Oscar por el ganador del VIII Concurso Nacional de Proyectos de Cortometrajes, ‘Éramos pocos’, recibirá veinte años después (en la gala de clausura del 2 de marzo) el Roel de Director del Siglo XXI.

Asimismo, cabe señalar que una de las películas nacionales del año, ‘Un amor’, de Isabel Coixet, que se proyectará en la XVII Muestra de Cine Español el viernes 1 de marzo, estará arropada por sus protagonistas, Laia Costa y Hovik Keuchkerian, merecedores, respectivamente, de los nombramientos como Actriz y Actor del Siglo XXI.

Y el Campo de Azur, con el que la Semana de Cine reconoce a quienes han colaborado con su celebración a lo largo de los años, recaerá este año en la Policía Nacional en su 200 aniversario, a la que se otorgará la distinción en la gala inaugural.

El certamen se completará con la proyección de sobresalientes largometrajes nacionales e internacionales, como "El rapto", de Marco Bellochio; "Anatomía de una caída", de Justine Triet; "Fallen Leaves", de Aki Kaurismäki; "La tierra prometida", de Nicolaj Arcel; "Yo capitán", de Matteo Garrone o "El viejo roble", de Ken Loach.

Finalmente, habrá actividades paralelas durante la Semana de Cine medinense, que se extenderá desde el 23 de febrero al 2 de marzo en la localidad vallisoletana, como exposiciones, debates, charlas magistrales, talleres de animación y actuaciones musicales