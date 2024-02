La 37 Semana de Cine de Medina del Campo renueva su "compromiso con la diversidad del cortometraje como reflejo de la realidad social"

La 37 Semana de Cine de Medina del Campo abrirá entre el 23 de febrero y el 3 de marzo una ventana con vistas al panorama del cortometraje nacional e internacional, a través de 79 trabajos en competición en sus distintos certámenes. El festival “ratifica su compromiso con la diversidad de estilos, géneros, formatos y temáticas pegadas a la realidad social”.

El 32 Certamen Nacional mostrará con su selección de 25 películas, 15 de ellas estrenos, “la incertidumbre ante el futuro de los jóvenes y sus preocupaciones”, asuntos que se imponen entre los argumentos. Similares desvelos subyacen en los trabajos elegidos en la sección paralela La Otra Mirada y en el 27 Certamen Internacional, 14 títulos en cada caso. 16 cortos en el apartado del Cine de Castilla y León y diez en Fantasmedina completan la relación de aspirantes a los Roeles, a los que se suman 16 vídeos musicales del Certamen Nacional de Videoclips en su veinte cumpleaños.

Además, un total de 22 largometrajes en la programación previa y los ciclos del festival permitirán a los espectadores reencontrarse con obras “imprescindibles” de distintas épocas y constatar la calidad del cine más actual con los títulos que “triunfan” en el ámbito nacional e internacional. Cuatro películas con nominaciones a los próximos Oscar, premiadas en “prestigiosos” certámenes y candidatas o “bendecidas” en los recientes Goya formarán parte de una programación que, centrada en el cortometraje, revisa también lo más sobresaliente en formato largo.

En el capítulo de reconocimientos honoríficos, la 37 SECIME propicia el regreso de dos cineastas muy vinculados al festival. El actor Manuel Solo volverá para recoger el Roel de Honor, el sábado 24 de febrero, después de haberse alzado en dos ocasiones con el premio al mejor actor de la Semana, en las ediciones de 2008 (Alumbramiento, de Eduardo Chapero-Jackson) y 2020 (A la cara, de Javier Marco). El realizador Borja Cobeaga, nominado al Oscar por el ganador del VIII Concurso Nacional de Proyectos de Cortometrajes, ‘Éramos pocos’, recibirá veinte años después (en la gala de clausura del 2 de marzo) el Roel de Director del Siglo XXI. Una de las películas nacionales del año, ‘Un amor’, de Isabel Coixet, que se proyectará en la XVII Muestra de Cine Español el viernes 1 de marzo, estará arropada por sus protagonistas, Laia Costa y Hovik Keuchkerian, merecedores, respectivamente, de los nombramientos como Actriz y Actor del Siglo XXI. Además, el Campo de Azur, con el que la Semana de Cine reconoce a quienes han colaborado con su celebración a lo largo de los años, recaerá este año en la Policía Nacional en su 200 aniversario, a la que se otorgará la distinción en la gala inaugural.

33 estrenos

La SECIME, que en su trigésima séptima convocatoria recibió 2.636 trabajos de todo el mundo, será punto de partida del periplo de 33 cortometrajes en sus distintos apartados competitivos. A los 15 estrenos del Certamen Nacional se sumarán seis en La Otra Mirada, cinco en el Certamen Internacional, cuatro en El Cine de Castilla y León y tres en Fantasmedina.

El 32 Certamen Nacional de Cortometrajes recibirá en primicia trabajos de autores ya conocidos en el festival, como Javier Marco, Jiajie Yu, Luis E. Parés, Gala Gracia o Xosé Zapata. Firman otros estrenos en este bloque competitivo Manuel Castillo, Irene Menéndez Palomino y Jeff El-Eini, Jaime Dezcallar, Eva Libertad y Nuria Muñoz, Pablo Barce, Andrea Noceda, José Antonio Valera, Luis Murillo y la actriz Sara Sálamo.

Junto a ellos competirán trabajos como el “flamante” ganador del Goya al mejor cortometraje de ficción, ‘Aunque es de noche’, de Guillermo García López, o los que aportan otros autores consagrados, como Isabel Herguera (con su película de animación ‘La mujer ilustrada’), Eulàlia Ramon ('Cuentas divinas', también nominado a los recientes premios de la Academia) o David Pérez Sañudo, que concursa, además, en el apartado de Castilla y León con ‘El rey de la semana’.

La Otra Mirada incluye trabajos como el mejor corto de animación de los 38 Premios Goya, ‘To bird or not to bird’, de Martín Romero; el documental nominado en ese apartado de no ficción en los mismos galardones ''Blow!', de la autora de ‘Seis días corrientes’, Neus Ballús, o ‘L@ cita’, dirigido por la actriz recientemente fallecida Itziar Castro. La sección paralela ofrecerá media docena de estrenos, más de un tercio de la selección: ‘A Spot in the World’, de Carlos Robisco Peña; ‘As gaivotas cortam o ceú’, de Mariana Bártolo y Guillermo García López; ‘Autoficción’, del periodista cinematográfico Javier Tolentino; ‘El aprendiz’, de Raúl Campos; ‘Hoy no ha dormido bien’, de Enrique Perales, e ‘Intercambio’, de Amaia Yoldi.

Trabajos procedentes de Corea del Sur, Taiwán, China, Finlandia, Estados Unidos, Brasil, Chile, Sudáfrica, Hungría, Francia, Austria e Italia se medirán en el 27 Certamen Internacional de Cortometrajes. Entre los 14 elegidos figuran cinco estrenos, además de otros seleccionados en distintos festivales internacionales, como ‘A Kind of Testament’, de Stephen Vuillemin; ‘Pássaro memoria’, de Leonardo Martinelli; ‘Lemon Tree’, de Rachel Walden, o ‘Bye Bye, Bowser’, de Jasmin Baumgartner.

De las 60 propuestas recibidas de Castilla y León, 16 competirán por el premio reservado a las producciones regionales y cuatro de ellas se presentan por primera vez ante el público: ‘30 palos’, de Javier Noriega, sobre la crisis de quienes rondan la treintena; ‘La piscina vacía’, de Pablo Conde, en torno a las relaciones familiares; ''Sole', de Pedro Estepa, que muestra la vida de una influencer, y el documental sobre del entrenador de tenis vallisoletano David Ayuela ‘Más allá de la red’, de Alejandro Martos del Campo.

Otros tres títulos del apartado dedicado a la ciencia ficción y el terror Fantasmedina cierran la relación de estrenos: ‘QB 521’, de Carlos Puchol, una historia ambientada en el siglo I; ‘Reliquias’, de Jordi Conill, que narra un conflicto entre una anciana enferma y su nieta, y ‘Red Velvet’, de Marc González, “una espiral de enredos y confusiones”. El mundo de la inteligencia artificial sirve de argumento a algunos trabajos de esta sección en la que no faltan oscuros secretos del pasado o miedos infantiles para crear historias inquietantes.

El Certamen Nacional de Videoclips alcanza su vigésima edición en esta SECIME, que mantiene su reivindicación de un género que bebe del cine para ilustrar con imágenes todo tipo de ritmos. Entre los 16 elegidos este año podrán verse creaciones para artistas como Loquillo ('El rey', dirigido por Jairo González con un reparto en el que figuran Mónica Bardem, Joaquín Notario, Eulàlia Ramón y Marta Morujo); Brumell ('Mi adicción al láudano', de Santiago Torres, protagonizado por Saturnino García), o el grupo de rap Abocajarro ('No hemos vuelto', firmado por Jesús Gómez y Christian López).

Largometrajes

‘El rapto’, del veterano Marco Bellocchio, será la película inaugural de la 37 SECIME. El director italiano abrirá el festival con la historia real del secuestro, por parte del papado, de un niño judío en pleno proceso de unificación italiana a mediados del siglo XIX, filme estrenado en la Sección Oficial de Cannes y ganador del premio al mejor guion en la Seminci. A esta proyección le seguirán las de otros 21 aplaudidos largometrajes españoles y foráneos que resumen lo mejor del cine actual o invitan al reencuentro con títulos imprescindibles de otras épocas.

Cosecha Dorada reunirá cinco sobresalientes producciones, entre las que se cuenta' Anatomía de una caída', de la francesa Justine Triet, mejor película europea en los Goya, además de Palma de Oro de Cannes y aspirante a los Oscar en cinco categorías. ‘Fallen Leaves’, de Aki Kaurismäki, premio del Jurado en Cannes; ‘La tierra prometida’ (The Bastard), de Nikolaj Arcel, por la que el danés Mads Mikkelsen se proclamó mejor actor en los premios del Cine Europeo; ''Yo capitán', nominada a mejor película internacional en los Oscar que le valió a Matteo Garrone el León de Plata de Venecia a la mejor dirección; y ‘El Viejo Roble’, de Ken Loach, nominada a los Bafta y premio del público en Locarno y la Seminci, completan esta selección.

La XVII Muestra de Cine Español exhibirá tres de los filmes más alabados entre la producción nacional reciente, los tres con nominaciones a los 38 Premios Goya. Dos optaron a la mejor película, entre otras categorías: ‘Un amor’, de Isabel Coixet, y ‘Cerrar los ojos’, de Víctor Erice, protagonizada por el Roel de Honor y también aspirante a mejor actor en los galardones de la Academia, Manuel Solo. La que cierra la terna, ‘Que nadie duerma’, de Antonio Méndez Esparza, le valió el cabezón a la mejor actriz protagonista a Malena Alterio.

Otra candidata a los Oscar (con cinco nominaciones), ‘La zona de interés’, del británico Jonathan Glazer (Gran Premio del Jurado en Cannes) forma parte de la selección del ciclo La Imagen de la Historia, que también permitirá ver ‘El maestro que prometió el mar’, de Patricia Font, nominada a cinco Goyas. Dos documentales redondean este apartado: la también aspirante a los premios de la Academia del Cine Español como mejor trabajo de no ficción ‘Caleta Palace’, de José Antonio Hergueta, y ‘Tiempo de zarzuela’, de Cristina Otero.

La ganadora de los Goya a la mejor película de animación y al mejor guion adaptado ‘Robot Dreams’, de Pablo Berger, formará parte de la programación dirigida a los más pequeños (El Cole Vuelve al Cine), a la que se sumará para estudiantes de ESO y Bachillerato un pase de ‘Yo capitán’, de Matteo Garrone.

Otros ocho largometrajes se proyectarán en los tres ciclos de la programación previa al festival. En torno a distintas disciplinas artísticas giran Las Tardes del Museo (los días 15 y 16 de febrero en el Museo de las Ferias), con ‘La memoria del cine’, de Moisés Salama, semblanza del presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, y ‘La sombra de Caravaggio’, de Michele Placido, que se sumerge en el mundo creativo del pintor italiano. La Cátedra con los Clásicos (en colaboración con la Cátedra de Cine de la Universidad de Valladolid), llevará al Castillo de la Mota (19, 20 y 21 de febrero) tres títulos que cumplen 75 años: ‘El manantial’, de King Vidor; ‘Almas desnudas’, de Max Ophüls, y ‘El tercer hombre’, de Carol Reed. Esos mismos días, en la Biblioteca Municipal, se sucederán otras tres películas que adaptan obras de autores galardonados con el Premio Nobel de Literatura: ‘La colmena’, de Mario Camus a partir de la novela de Camilo José Cela; ‘Al este del edén’, de Elia Kazan, basada en el libro de John Steinbeck, y ‘El proceso’, de Orson Wells, que recuerda el centenario de la muerte del autor de la narración que recrea, Franz Kafka.

Por último, como proyección especial podrá verse ‘Alrededor del sueño’, de José Ramón Rebollada, un documental centrado la figura del fotógrafo medinense Ángel Marcos y su reflexión en imágenes sobre la vida y la realidad en distintos lugares del mundo.

Otras actividades

Como complemento al programa de proyecciones, la 37 SECIME ofrecerá actividades paralelas que incluyen debates, talleres, ponencias, exposiciones y conciertos. El vigésimo cumpleaños del Certamen Nacional de Videoclips estará detrás de dos de las convocatorias destacadas de la edición. Las Conversaciones del Simón Ruiz (sábado 24 de febrero, 12.00 h) reunirán bajo el enunciado de “El videoclip musical. Entre la experimentación y la industria” a los autores de este formato David Heofs, Juanma Carrillo y Abel Molina, moderados por el profesor de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca Javier Panera. La clase magistral, impartida por la especialista y comisaria de arte Jennifer Rodríguez López (también en el Simón Ruiz, el domingo 25, a las 13.15 horas), se detendrá en un destacado productor de estas piezas audiovisuales, tal como se desprende de su título: «Cuando haces pop (art), ya no hay stop: Los vídeos musicales de Andy Warhol».

Una decena de artistas participan en la exposición “La imagen promiscu@”, comisariada por Panera, para indagar en el valor y el significado de las imágenes en una época en la que se difunden de forma masiva. La muestra permanecerá en la Sala Luis Velez de Medina del Campo desde el 22 de febrero al 2 de marzo. Antes abrirá en la Biblioteca Municipal (del 16 de febrero al 1 de marzo) “Premios Nobel de la Literatura en el cine”, con material bibliográfico y fílmico relacionado con el ciclo previo de proyecciones sobre el mismo asunto.

Además de talleres de animación con técnicas de stop motion y la proyección especial de “Sombras y siluetas”, a cargo de El Cuarto Azul, para los más pequeños, la semana de Cine se vivirá también en las calles con los rodajes (días 23 y 24 de febrero) de una nueva edición del Maratón EIMA Medina Plató de Cine.

Y la música de cine recalará en el Auditorio con la Banda de la Escuela Municipal de Música (domingo 25) y la Orquesta de Cuerda y el Coro Infantil del mismo centro (domingo 3 de marzo), y se extenderá a bares de la localidad, con sesiones nocturnas durante los fines de semana a cargo de distintos DJS y grupos.