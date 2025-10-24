Tierra de Sabor y Seminci, un binomio de éxito

Este viernes se da el pistoletazo de salida a una nueva edición,la número setenta, de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), una de las citas culturales más relevantes del año en España y Castilla y León y que sirve también de escaparate para dar a conocer otras bondades que ofrece esta comunidad, en general, y Valladolid, en particular, en materia turística, patrimonial o gastronómica.

Es el caso de la alianza que forman la Seminci y la marca agroalimentaria de calidad de Castilla y León, Tierra de Sabor, un binomio de éxito y que funciona en la tradicional carpa que se ubica en la confluencia entre la calle Santiago y la Plaza Mayor de la capital vallisoletana, que permanecerá abierta del 24 al 26 de octubre para que los artesanos puedan dar a conocer sus productos y comercializarlos.

Para esta edición especial, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural aportará 100.000 euros a la promoción de los productos de las empresas asociadas a este marchamo.

"Queremos fortalecer el triángulo del éxito de Castilla y León formado por territorio, alimentación y gastronomía”, destacaba la consejera María González Corral.

Y es que la marca del "corazón amarillo" estará muy presente en esta Seminci en diferentes soportes físicos y visuales, así como la inclusión de productos de su catálogo en los encuentros sociales previstos durante la gala de inauguración, la de clausura y en el Espacio Ribera del Duero.

“Tierra de Sabor es, sin duda, el motor para promocionar los productos de calidad de Castilla y León dentro y fuera de nuestras fronteras”, afirmaba la consejera durante su visita a la carpa en compañía del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y de la delegada de la Junta, Raquel Alonso.

Además, González Corral reivindicaba el buen momento que traviesa actualmente la marca "Tierra de Sabor" en términos de difusión, entre otras cosas, como consecuencia del acuerdo suscrito con la Real Federación Española de Fútbol, “que permitirá dar un salto exponencial a nivel de público potencial, como ya pudo comprobarse durante los dos últimos partidos de la Selección Absoluta Masculina celebrados en Elche y Valladolid y se puede hacer hoy en Málaga con la Absoluta Femenina”.

Y en el plano estratégico, aseguraba quemás más allá del plan plurianual de medidas y actuaciones que se tiene previsto comunicar antes de que finalice este año, el proyecto de Presupuesto General de la Comunidad para el año 2026 contempla para la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural una dotación de casi 1.600 millones de euros, un 10,2 por ciento más que en 2024, y donde Tierra de Sabor es un "eje fundamental" para potenciar la industria agroalimentaria.

“Lo único que esperamos es que los grupos de la oposición en las Cortes tengan altura de miras, piensen en los ciudadanos de Castilla y León y apoyen esta propuesta, porque además de ser la más importante de la historia en términos absolutos, es realista, expansiva, social y acorde a las necesidades de la Comunidad”, afirmaba la consejera.

Carpa de Artesanos

Ubicada en su habitual emplazamiento de la calle Santiago de Valladolid, junto a la Plaza de Zorrilla, la carpa de Artesanos Alimentarios permanecerá abierta en horario de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 horas los días 24, 25 y 26 de octubre, y cuenta con 18 expositores de toda Castilla y León.

Visitantes y vecinos de Valladolid podrán conocer o redescubrir la riqueza gastronómica artesana de la Comunidad a través de una amplia variedad de productos pertenecientes al sello de calidad, entre los que se podrán encontrar preparados cárnicos, miel, bebidas, lácteos y diferentes propuestas de panadería y confitería.