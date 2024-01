Tudanca niega que esté bloqueado el convenio sanitario con País Vasco

El pasado martes, el PP de Burgos denunció que los vecinos de localidades próximas a País Vasco como Medina de Pomar o Villarcayo no están pudiendo recibir asistencia médica en la Sanidad vasca desde que el lehendakari Urkullu decidió bloquear el acuerdo de atención sanitaria que estaba listo antes de las elecciones autonómicas de febrero de 2022 entre ambos territorios para facilitar la asistencia a ciudadanos vascos en la comarca burgalesa de Las Merindades y, como contrapartida, a vecinos de esta zona de Burgos en el País Vasco cuando Vox entró en el Gobierno de Mañueco.

Una situación que, según el PP burgalés, está obligando a los ciudadanos de esta zona a desplazarse a la capital burgalesa, en algunos casos a más de 90 kilómetros y con dos puertos de por medio, cuando no hay sanitarios de alguna especialidad en su entorno provincial.

Si bien, el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, que ha visitado este jueves la localidad burgalesa de Traspaderne, ha negado que este convenio esté bloqueado y ha asegurado que se sigue negociando. De hecho, apuntaba que sabe a ciencia cierta por el trabajo que están haciendo como interlocutores con el Gobierno vasco los socialistas Esther Peña y Ander Gil desde el Congreso y el Senado para impulsar la firma de este protocolo que garantice una atención sanitaria digna a los que viven en Las Merindades, que no hay ningún veto y que se sigue negociando.

"El PP miente, no hay ningún bloqueo, ni siquiera porque esté la extrema derecha haciendo tanto daño a la Comunidad con la complicidad de Mañueco", decía Tudanca, al tiempo que aseguraba que en el PSOE no son como en el PP o Vox y que no votarían nunca en contra de normas que impulsen una subida de las pensiones o una rebaja del IVA, en alusión a los decretos ley que se debatieron y votaron ayer en la Cámara Alta.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista decía también que el hecho de que se está hablando de este convenio no es más que la demostración de que la Junta "es incapaz" de prestar un servicio sanitario digno en la Comunidad "cuando es su competencia".

En este sentido, Tudanca que esta situación no es un problema de Burgos y Las Merindades sino que ocurre en más sitios, y echaba la culpa al Gobierno regional del déficit de médicos y especialistas existente "porque paga menos que en otras Comunidades Autónomas y están en peores condiciones laborales".

En este sentido, ponía como ejemplo a Villarcayo, donde solo hay una de nueve especialidades cubiertas en estos momentos. "Así es imposible que la gente se quede en los pueblos", denunciaba, al tiempo que echaba en cara a la Junta que siga habiendo muchos consultorios sin consulta presencial y que no se está haciendo nada para reponer a los sanitarios que se están jubilando.

Atención a víctimas de violencia sexual

Por otro lado, Tudanca calificaba de "buena noticia" la puesta en marcha de los futuros centros de crisis de atención a víctimas de violencias sexuales pero recordaba que la Junta ha tardado más de un año y medio en sacar las bases reguladoras, algo que, a su juicio, "es la demostración de que estamos en manos de la extrema derecha en la Comunidad".

El líder socialista explicaba que entre 2021 y 2022 Castilla y León ha recibido más de diez millones de euros del Gobierno para tal fin, pero todavía “no se sabe cuándo” se pondrán en marcha estos centros de emergencia, uno por cada provincia. “Es dinero del Gobierno de España derivado del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y de la Ley del Solo Sí es Sí que llegó hace más de un año y medio, el tiempo el que ha tardado la Junta en sacar las bases reguladoras, publicadas este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl)", advertía.

Por ello, pedía al Gobierno autonómico que agilice los trámites porque “no podemos esperar más” para poner en marcha los centros para atender a a las víctimas de la violencia sexual en la Comunidad.