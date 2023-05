La UCAV y la Comisaría Provincial de Ávila analizan y aportan claves en la prevención de los delitos de odio

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) y la Comisaría Provincial de Ávila han inaugurado la II Jornada sobre el abordaje jurídico-policial de los delitos de odio. Durante la misma, se ha presentado la reciente publicación “Estudio y abordaje multidisciplinar de los delitos de odio”, que ha contado con la participación de sus autores. También, desde el ámbito de la Policía Nacional han intervenido profesionales que han expuesto la realidad actual y han hablado del trabajo que se está llevando a cabo para prevenir este tipo de conductas.

La jornada ha sido inaugurada por Emilio Pérez Castelani, comisario Provincial de Ávila, comisario Principal José Luis Tejedor González, director de la Escuela Nacional de Policía de Ávila; Fernando Galeano Murillo, subdelegado del Gobierno en Ávila; y Dra. Lourdes Miguel Sáez, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UCAV.

El Comisario Principal Emilio Pérez Castelani, jefe de la Comisaría Provincial de Ávila, ha señalado que no todas las conductas que inicialmente pueden parecen delitos del odio lo son. Para ello, los delitos de odio tienen una serie de indicadores que los determinan. De hecho, “en Ávila en los últimos cuatro años, se han registrado once denuncias por un presunto delito de odio y sólo una de ellas encajaba en los indicadores como delito de odio”, ha afirmado Castelani.

El respeto hacia los demás y hacia sí mismo ha sido el valor ligado a los delitos de odio sobre el que ha reflexionado el director de la Escuela Nacional de Policía de Ávila, José Luis Tejedor. Tejedor considera que “no hay nada más despreciable que despreciar a una persona y para darse cuenta del daño es necesario hacer un ejercicio de empatía”. Estas conductas no tienen por qué llegar a ser delitos, pero pueden tener consecuencias que pueden ser trágicas en muchas ocasiones como suicidios”, ha asegurado.

La decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UCAV, Dra. Lourdes Miguel, ha explicado que en esta segunda jornada, la UCAV ha dejado patente su concienciación en la prevención de los delitos de odio que incluso a través de asignaturas específicas, como es en el caso de la formación del en el Grado en Políticas de la Seguridad y Control de la Criminalidad, la UCAV aborda de manera integral. Y ha destacado la presentación del libro sobre delitos de odio en el que quince investigadores abordan esta problemática de manera multidisciplinar desde diferentes materias.

El Fiscal Delegado contra los Delitos de odio y discriminación, Javier Rodríguez Pérez, ha reivindicado una necesaria una formación para distinguir los delitos del odio. En su caso, se ha centrado en los delitos que no son tipificados de odio según el art. 510 del Código Penal, y se ha centrado en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Desde su punto de vista, “esta ley viene a suplir una parte que no se está regulando en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, cuando no hay delito de odio. Puede ser que no sea delito, pero se produce un ilícito administrativo”. La Ley tiene por objeto garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, y respetar la igual dignidad de las personas en desarrollo de los artículos 9.2, 10 y 14 de la Constitución.

Durante la jornada, los quince autores de la obra “Estudio y abordaje multidisciplinar de los delitos de odio” han presentado la misma en la que han aportado una visión multidisciplinar de este delito. La monografía, recientemente publicada en la editorial Aranzadi, comienza con una visión filosófica y psicológica; y durante la misma se expone el impacto y expansión de los delitos de odio en la actualidad, su tratamiento desde el ámbito educativo y los colectivos más vulnerables; y recoge también un enfoque criminológico, policial, penal y procesal, así como el análisis e incidencia en diferentes ámbitos como en las redes sociales y el sector deportivo, y el estudio de la literatura y la música a lo largo de la historia en relación a esta problemática.

La jornada ha contado con la participación de Tomás Fernández Villazala, jefe de servicio de la Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio de la Secretaría de Estado de Seguridad que ha explicado el funcionamiento de dicha entidad, mientras que Francisco Javier Oterino Durán, comisario Provincial de Valladolid, Jefatura Superior de Policía de Castilla y León, ha acercado a los asistentes la metodología de investigación en materia de delitos de odio.

Durante la sesión de tarde, la Inspectora Jefa Matilde Sánchez Andrés, jefa de la sección de planes de la Unidad Central de Participación Ciudadana, Coordinadora Nacional de delitos de odio, ha hablado de los delitos de odio en la Policía Nacional; y la inspectora Marta Fernández Alvite, jefa del Grupo de Redes Sociales de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, ha abordado los delitos del odio cometidos a través de Internet y las redes sociales.

Para finalizar, el Inspector Jefe Juan Carlos Gil Muñoz, de la Oficina Nacional de Deporte, y el Inspector Jesús Gonzalo Morado han hablado de odio y radicalización violenta en el deporte; y el Subinspector Raúl García Sáez, delegado de Participación Ciudadana de la Comisaría Provincial de Ávila, ha mostrado su labor como interlocutor social para los delitos de odio y discriminación.