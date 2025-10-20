La UCAV presenta el 86º Encuentro de Universitarios

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha presentado el 86º Encuentro de Universitarios (EUC). Esta edición se celebrará en Sevilla de 24 al 26 de octubre con la UCAV, la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León y la Universidad CEU Fernando III. Bajo el título ‘¡Despierta de la cultura woke!’, se celebrarán tres conferencias y comunicaciones de alumnos.

Begoña Lafuente, vicerrectora de Profesorado y Calidad de la UCAV, ha definido el EUC como un “encuentro muy importante que ha tenido muy buena acogida desde todos los puntos de España y especialmente desde nuestra universidad”. “El programa cuenta con ponentes de gran nivel y los asistentes podrán disfrutar de la oferta cultural, de diferentes paseos y de todo lo que ofrece una ciudad como Sevilla”, ha añadido. Begoña Lafuente ha querido agradecer la colaboración de la Universidad CEU Fernando III por acoger este encuentro que abordará “un tema tan importante”.

Para Fernando Romera, decano de la facultad de Humanidades y Educación de la UCAV, “la cultura woke es una intervención social de muchos poderes en ciertos valores culturales y sociales”. Las conferencias abordarán este tema desde muchas perspectivas, “creemos que es muy importante tener una postura crítica al respecto y poner en consideración aquellos aspectos para saber hasta qué punto nuestro mundo está siendo influenciado, hasta destruir o desvalorizar ciertos aspectos de nuestra sociedad que creemos que son, han sido y tienen que seguir siendo muy positivos para la sociedad”.

Raquel Pizarro, directora del servicio de Extensión Universitaria de la UCAV, ha dado cifras sobre el encuentro, “va a contar con aproximadamente 130 participantes de diferentes partes de España, 47 de la UCAV entre alumnos y profesores”. “Están animados y entusiasmados por compartir la experiencia con gente de otras universidades y por poder conocer más de Sevilla y su encanto”, ha comentado.

La primera conferencia del sábado, ‘¿Puede una civilización desencantada hacer frente al fanatismo?’, la impartirá Juan Arana, profesor en la Universidad de Sevilla; la segunda, ‘La cultura woke en educación’, estará a cargo de Miriam Ramos, profesora de la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León; la sesión del domingo la ofrecerá Tomás Baviera, profesor en la Universidad Politécnica de Valencia, con el título ‘La cultura woke en la ciencia’.