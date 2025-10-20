Burgos, en el epicentro empresarial e industrial

La ciudad de Burgos ha sido este lunes protagonista y epicentro de la actualidad económica y empresarial en España, primero de la mano del XXVIII Congreso Nacional de Empresa Familiar, y después en el acto de Grupo Antolín con motivo del 75 aniversario de esta multinacional dedicada al diseño y fabricación de componentes para el interior del automóvil, y una de las punteras del mundo en su sector.

Dos puntos de encuentro de relumbrón en la capital burgalesa en los que participaba Su Majestad el Rey Felipe VI, quien ha podido conocer las últimas novedades tecnológicas sobre sostenibilidad, digitalización y diseño de interiores de vehículos de Antolin, un ejemplo de "excelente convergencia entre origen y destino", en palabras del monarca., quien recordaba que “tuvo el honor de entregarle a José Antolín Toledano el tercer premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial en 2016”.

“Entonces, su hija Helena se refirió a su empeño de crear valor a largo plazo a base de trabajo duro, honestidad, ambición por ser los mejores y una apuesta decidida por la innovación”, afirmaba el monarca para quien esta es una “excelente receta" para cualquier proyecto empresarial.

El Rey recorría junto al presidente de la firma, Ernesto Antolín, y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; o el ministro Jordi Hereu, el showroom en el que se muestran las piezas más emblemáticas de la compañía; los laboratorios en los que se realizan los ensayos de durabilidad y resistencia; y el centro de innovación donde "se diseña el coche del futuro".

Asimismo, seguía con atención las explicaciones sobre proyectos innovadores como Simplicity, un coche que redefine el interior del vehículo urbano desde una perspectiva sostenible y circular; y las soluciones tecnológicas en sistemas de techo, en especial, el techo acústico que utiliza excitadores de sonido para convertir el audio en vibraciones de material y ofrece una experiencia inmersiva.

La visita hafinalizaba con una foto de familia en los exteriores de Antolín, en la que han participado los más de 700 empleados de la sede central, una muestra de los más de 20.000 con los que cuenta la firma distribuidos entre las 100 plantas industriales ubicadas en 23 país.

Valores familiares

Ernesto Antolin destacaba en su intervención que son una empresa familiar que transmite sus valores de generación en generación: "desde el taller hemos crecido sin perder el espíritu original, los valores de familia y trabajo en equipo", decía.

También ponía en valor que Grupo Antolin fabrica paneles de instrumentos, paneles de puerta, techos modulares -donde son “el número uno”, apuntaba-; además de productos de electrónica y sistemas de iluminación, estando presentes en nueve de los diez modelos más vendidos en el mundo. “Trabajamos con pasión y compromiso, creamos empleo y valor desde Burgos, para Burgos y para el resto del mundo”, aseguraba.

Finalmente, el presidente de la multinacional reivindicaba la industria española. "Es talento, compromiso y competitividad”, decía, al tiempo que afirmaba, contundente, que tanto la empresa como la empresa familiar "son competitivas”.