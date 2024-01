UCCL reivindicará con una tractorada el 21 de febrero en Madrid “políticas valientes” en el campo y modificar la PAC

Unión de Uniones reivindicará al ministro de Agricultura, Luis Planas, “políticas valientes” en la agricultura y ganadería mediante una tractorada, el 21 de febrero, en Madrid, así como modificar la PAC, que abre en marzo una ventana que compete a la Administración central. La organización prevé movilizar más de 150 tractores desde Castilla y León, es decir, “tres o cuatro veces más” que los 45 que acudieron a la movilización del 5 de julio pasado, y alcanzar en torno a 400 vehículos procedentes de toda España y más de 5.000 manifestantes. “Vamos en serio, no es de cara a la galería”, dijo el coordinador general de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, quien invitó a sumarse a las demás organizaciones agrarias ante una situación “inaguantable” en el sector.

González Palacín avanzó que hasta esa fecha se desarrollarán acciones previas en la Comunidad “para ir calentando”, hasta alcanzar una protesta que pretende ser una “medida muy contundente” con la que se espera que el ministro “tome buena nota”. “Si no lo hace, seguiremos reivindicando ante la pasividad irresponsable del Ministerio”, comentó Palacín, quien confió en un “antes y un después”.

Durante la rueda de prensa participaron también el coordinador estatal de la Unión de Uniones, Luis Cortés, y el de Valladolid, Valentín García Fraile. Bajo el lema ‘Nos sobran los motivos’, como dice la canción de Joaquín Sabina, la organización pretende advertir que la Administración central “no hace caso a las reivindicaciones y problemas de los ganaderos y agricultores”.

Cortés destacó que una de las principales peticiones que se trasladarán en la calle el 21 de febrero es exigir a Planas renegociar el Prepac, pues la PAC es “burocrática, no la entienden ni los que la han hecho, tiene componentes medioambientales difíciles de conseguir y logrará lo contrario a lo que pretende el Reglamento del Consejo, que no proponía medidas, sino resultados”.

Además, se refirió a los costes de producción, que “asfixian” a los agricultores y ganaderos, con precios más bajos, por ejemplo, en el maíz, de hasta cien euros menos por tonelada que el año pasado. “Y no somos capaces de venderlo porque los industriales saben que bajará. Pero al mismo tiempo entran buques de importación en nuestros puertos”, alertó.

Igualmente, la protesta servirá para reclamar “reciprocidad” por el uso de fertilizantes y fitosanitarios en terceros países, de los que se importa, y que están prohibidos en la UE, “donde se consumen sin ninguna garantía”. Como ejemplo, mencionó una alerta sanitaria desvelada en 2023 sobre un lote de sandías de Marruecos, tratadas con un pesticida de tipo ‘metomilo’, “prohibido en España desde hace 40 años”. “No es posible que se nos lo prohíban a nosotros por su negatividad para el consumo y al mismo tiempo se permitan las importaciones”, insistió Cortés, quien afeó también el papel de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien “se comprometió a eliminar las ayudas a los combustibles fósiles”, un gasóleo profesional “sin el que el sector primario no puede competir”.

“El Gobierno va por otro lado. Esas medidas harán que no seamos competitivos”, expuso el responsable de Unión de Uniones, quien advirtió de que estas medidas “repercutirán en los consumidores, que hasta ahora han disfrutado de productos de calidad a precios asequibles”, mientras que ahora tendrán “toda la mierda” que se importa.

Por último, Cortés denunció que se permita la entrada de los tractores por las autovías a Madrid, de forma ordenada y controlada, como ocurre en Berlín, y no les dirijan “por carreteras comarcales, que es un peligro para todos”. También recordaron que los gastos de gasóil y alojamiento de los tractoristas correrán a cargo de la Unión, que pondrá en marcha una campaña de crowdfunding para colaborar.

'Sobran los motivos'

Por su parte, González Palacín enumeró algunos de los “motivos” que llevan a la organización a salir de nuevo a la calle, con una situación “extremadamente grave”, que acumula dos años seguidos de sequía en varias zonas de Castilla y León, con costes “disparados, nunca tan altos”, y que coincide “con una caída en precios, sobre todo en cereales”. “Si esto al menos fuese un alivio para los ganaderos, pues bueno, pero tampoco, porque tienen la paja en precios históricos”, dijo.

A ello se suma una PAC, que lleva un año en vigor, con medidas medioambientales “absurdas y agronómicamente demenciales”, que obliga a “dejar un cuatro por ciento de barbecho cuando España es deficitaria en cereales”. “No podemos producir, pero lo tenemos que traer de fuera”, reprochó.

También se quejó de la medida que obligaría a rotar el maíz en territorios como el Páramo de León, donde una hectárea de este cultivo rinde entre 14.000 y 16.000 kilos por hectáreas, y que se reducirá a menos de la mitad si optan por trigo y girasol. “Medioambientalmente, ¿es mejor traerlo desde Argentina?”, cuestionó González Palacín, quien aseveró que “sobran los motivos para que el ministro se ponga las pilas y haga política en el BOE, con dinero encima de la mesa”.

El líder regional de la organización se refirió también a la bajada del aporte a los seguros agrarios, algo que “no se entiende tras un año catastrófico”; y criticó que Planas “no haya hecho nada con la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica” (EHE) tras un año de su explosión en España.

No olvidó González Palacín que en marzo se abre una ventana para modificar el Prepac, “cuestión que afecta solo al Estado, no hay que mirar a Europa”. “Falta un mes y nadie sabe lo que se va a mandar ni nos reúne. Queremos prácticas que beneficien al medioambiente y no tonterías. Se puede compatibilizar con tecnología y un poco de cabeza y que nos escuchen a los profesionales”, abundó, para reiterar que “a día de hoy la representatividad en el Ministerio sigue siendo un corralito”, como lo calificó el exministro Miguel Arias Cañete. “lanas debería medirlo objetivamente de alguna manera. “En Unión de Uniones estamos hartos de que nos ningunee y hartos de que reivindiquen la paz social para blindar la representación en Madrid, uno de los principales problemas que tiene el sector”, sostuvo.

En esta línea también se posicionó Luis Cortés, quien no entendió que otras organizaciones agrarias “se estén pensando” sumarte a la reivindicación “si también consideran que el campo está tan mal”. “Creemos que la paz social, las ayudas y privilegios que reciben Asaja, UPA y Coag, en ningún modo les permite traicionar a Planas. Si no se suman, lo denunciaremos ante sus socios. Por cuatro duros dejan de defender los intereses de quienes dicen defender”, cargó el líder de Unión de Uniones, quien pronosticó que existe “un 99 por ciento de posibilidades de que ni siquiera respondan”.

Fauna y renovables

Por último, el coordinador de UCCL Valladolid, Valentín García, se refirió a tres “problemas concretos”. El primero se contempla en la posible modificación de la PAC, a tiempo de cambiarlo. “Queremos que se permita labrar antes del 1 de septiembre, porque es una irresponsabilidad que, habiendo llovido, como lo hizo en septiembre, no pudiéramos haber tocado el terreno. Al final hemos utilizado más fitosanitarios que otros años, justo en un año en que se pone en marcha la PAC más verde”, reivindicó.

También mencionó la situación de la fauna salvaje, para la que reclamó una ley que “favorezca a los que viven del campo y no a los animales, que tienen superpoblación” Y por último, citó la polémica suscitada con las infraestructuras acerca de las energías renovables y pidió que para este fin “se destinen suelos de baja producción agrícola en España y no terrenos agrícolas y ganaderos”.