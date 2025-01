Valladolid consolida su modelo turístico con unos datos excepcionales

El turismo en Valladolid continúa ganando adeptos. Así se deprende de los datos de alojamientos hoteleros del Instituto Nacional de Estadística (INE) del mes de diciembre, y sumando los nuevos datos disponibles de pernoctaciones en establecimientos turísticos no hoteleros (viviendas y apartamentos turísticos), facilitados por AVAT-CEOE Valladolid. Y es que se confirma que se ha superado con holgura durante el pasado 2024 no solo los datos de 2023 sino, al fin, los resultados del último año anterior a la pandemia (2019).

Esta realidad ha venido acompañada de un incremento relevante de la pernoctación media y de la ocupación, tanto entre semana como en fines de semana, y todo ello en un contexto de incremento moderado de tarifas y, lo que es más importante, de rentabilidad por plaza, según los datos facilitados por Exceltur en su reciente informe de comienzo de año, que sitúan a Valladolid por encima del resto de destinos de Castilla y León en crecimiento del RevPar (rentabilidad por plaza disponible en hoteles), en el periodo 2023-2024.

Las primeras estimaciones elevan el número total de viajeros que pernoctó en establecimientos registrados en Valladolid en 2024 a 469.379 (un 80 por ciento de ellos de nacionalidad española), generando más de 900.000 pernoctaciones (904.281), el 84 por ciento de ellas en hoteles, lo que arroja una estancia media muy cercana a las dos noches por viajero (1,93) en hoteles y de casi 2,5 (2,44) en apartamentos turísticos.

El resto de pernoctaciones, hasta 144.279 se realizaron en alguno de los apartamentos turísticos asociados a AVAT, totalizando casi 60.000 (59.073) los viajeros que optaron por la oferta de apartamentos asociados a esta entidad que agrupa a casi el 40 por ciento de las plazas en viviendas y apartamentos turísticos registradas en la ciudad.

En la actualidad, la capital vallisoletana contaría a comienzos de 2025 con casi 5.500 plazas de alojamiento reglado (3.942 en hoteles y 1.475 en viviendas y apartamentos turísticos), 600 de las cuales estarían asociadas a empresas agrupadas en AVAT.

Unas cifras que confirman el importante crecimiento de la planta alojativa en la ciudad (un 11 por ciento respecto de 2023 y algo más de un 17 por ciento respecto de 2019), especialmente en el campo de los apartamentos turísticos, aunque afortunadamente sin llegar a las situaciones de riesgo que se aprecian en otros destinos españoles.

Estos datos refuerzan la presencia de dos factores relevantes en la ciudad: el muy alto nivel de los hoteles de Valladolid que ofrecen un servicio muy competitivo (en servicio y precio), y la existencia de una normativa municipal que incentiva sólo los servicios alojativos no hoteleros verdaderamente profesionales, no detectándose, por el momento, un número relevante de actividades no regularizadas.