Valladolid "enamora" a Bollywood y volverá a recibir pronto el rodaje de otra película india

Las calles de Valladolid acogerán, de nuevo, cámaras y actores de la compañía india de producción audiovisual más prestigiosa de Bollywood, Yash Raj Films (YRF), según ha asegurado su Associated Vice President Rishabh Chopra, en la reunión mantenida con Jesús Julio Carnero, en la sede central de la compañía.

Es la mejor noticia posible que ha podido confirmar el alcalde in situ, en sus estudios de grabación de Bombay. Se pone así el colofón a una semana intensa de trabajo en India, donde Jesús Julio Carnero ha destacado que “hemos tenido la oportunidad de conocer de primera mano la profesionalidad y el corazón con el que se produce el cine indio, y donde, además, hemos tenido el privilegio de visionar en primicia las primeras imágenes de las escenas rodadas este verano en Valladolid de la película ‘Alpha’, que se estrenará el 25 de diciembre en más de 1.200 cines de India, en total 7.000 cines en todo el mundo. Nos ha emocionado porque la ciudad aparece esplendorosa”.

La película está protagonizada por dos estrellas del cine indio: Alia Bhatt, y la emergente Sharvari Wagh.

“Eso no deja de ser un escaparate”, ha añadido el alcalde, “para que muchos ciudadanos indios conozcan nuestra ciudad en la gran pantalla y sean potenciales visitantes en un futuro, y es por lo que vamos a seguir apostando, por facilitar este tipo de proyectos teniendo en cuenta que estamos hablando del país más poblado del mundo”.

A este respecto, tanto el jefe de produccion, Phadam Bhushan, como el director de la citada película, Shiv Rawail, han trasladado a Carnero que “para ellos ha sido la mejor experiencia de todos los rodajes internacionales que han realizado, porque Valladolid es como un plató de cine en sí mismo, con unas facilidades inigualables por parte de los ciudadanos y los servicios municipales del Ayuntamiento”.

YRF fue fundada por Yash Chopra, un veterano de la industria del cine indio, en 1970. YRF controla casi todas las partes de la cadena de valor desde la producción hasta la postproducción, distribución nacional e internacional, música, entretenimiento en el hogar, márketing, diseño, digital, licencias, comercialización, gestión del talento, asociaciones de marca, estudios de música y estudios de cine, todo en instalaciones de la casa.

YRF tiene su propio estudio totalmente integrado que alberga platós y laboratorios de postproducción en su sede en Bombay, pero en toda India dispone de una amplia red de oficinas de distribución, además de en Bombay, en Delhi, Jalandhar, Jaipur, Amravati, Indore, Bangalore, Hyderabad, Calcuta, Chennai y Cochín. A nivel internacional, también cuenta con oficinas en el Reino Unido, los Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos.

La industria del cine de la India

La industria del cine de la India es la más importante del mundo en términos numéricos en cuanto al volumen de producción. Los indios son los ciudadanos del mundo que más acuden al cine, con cifras récord que han alcanzado los mil millones de personas en pocos meses. A su vez, en los últimos años, el cine indio se ha extendido al resto del mundo con importantes éxitos, favorecido, igualmente, por la amplia comunidad de origen indio en numerosos países de varios continentes.