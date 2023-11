Vázquez acusa a Tudanca de ser “cómplice directo” de Pedro Sánchez en los “pactos de la indignidad” con los independentistas para su investidura

El secretario general del Partido Popular de Castilla y León (PPCyL), Francisco Vázquez, aludió hoy en Burgos “de forma específica” al secretario general del PSOECyL, el burgalés Luis Tudanca, como “cómplice directo” del presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, en lo que calificó de “pactos de la indignidad” en alusión a las negociaciones de los socialistas con los partidos independentistas para su investidura.

Vázquez realizó estas declaraciones antes de clausurar el X Congreso Provincial de Nuevas Generaciones (NNGG) de Burgos, junto al presidente del PP de Burgos, Borja Suárez; el secretario nacional y autonómico de NNGG, Carlo Angrisano y Andrea Ballesteros, respectivamente, así como el nuevo presidente de la organización juvenil en Burgos, Pablo Blanco.

“Son unos pactos no solo de la indignidad sino también de la vergüenza porque se están cargando el sistema democrático y la igualdad de todos los españoles”, denunció, al tiempo que precisó que “lo están diciendo los propios militantes socialistas” quienes, dijo, “ahora resulta que ya cuando no tienen cargos y no son dirigentes socialistas, sí que se pueden pronunciar en contra del sátrapa que nos gobierna”.

Asimismo, Vázquez subrayó que se trata “también de la rendición del sistema democrático que hemos cuidado entre todos desde las elecciones del 78”. Y por lo tanto, aseveró que “a muchos paisanos de Burgos y de Castilla y León y a muchos que van a votar eso en el Congreso se les tenía que caer la cara de vergüenza de lo que están haciendo en contra de sus propios paisanos y de su propia gente”.

Finalmente, el secretario autonómico del PP en la Comunidad aseguró que “hoy es un día muy importante no solamente para Burgos o para Castilla y León sino también para España”. “Ya hemos visto la situación política actual que estamos padeciendo y, por lo tanto, es más importante que nunca que las nuevas generaciones estén a la vanguardia de esa política del Partido Popular en España”, sentenció.

Por su parte, el presidente del PP de Burgos, Borja Suárez, expresó “la preocupación latente” en Castilla y León que, dijo, “nos están evidenciando permanentemente en la calle” ya que “es una preocupación clara sobre cómo se está desmontando este país, cómo además de matar la concordia, la solidaridad, en este caso, la relación entre un Estado autonómico como el nuestro”.

Además, Suárez destacó que “el funeral quieren que lo paguemos todos menos los partidos independentistas” y que además “tienen la provocación permanente de decir que es el finado el egoísta” por lo que apeló a que “contra eso nos tenemos que rebelar”. En este sentido, entendió que Nuevas Generaciones tiene “un momento muy bueno para reivindicarse” y para “decidir que hay que decir basta, hay que decir que este no es el modelo que queremos, que este no es el modelo de convivencia que nos dimos y que esto desmonta y pone en peligro un modelo en el que hemos creído y en el que este país ha progresado mucho”.

Por lo tanto, el presidente de los populares burgaleses entendió que “el mensaje tiene que ser más nítido y más claro”. “Es un momento muy relevante donde los jóvenes tienen que coger el mando, tienen que tomar el control y los jóvenes de Nuevas Generaciones además lo tienen que hacer desde unos postulados, desde una creencia, desde una ideología muy significada, muy responsable y muy correspondiente a un país que hemos heredado y que tenemos la responsabilidad también de mantener a futuro”, concluyó.