Vecinos del barrio de Puente Castro entregan al Procurador del Común 2.000 firmas contra la planta de biomasa y se manifiestan ante el Ayuntamiento de León

Vecinos del barrio de Puente Castro de la capital leonesa se manifestaron hoy frente a la sede consistorial antes de entregar al Procurador del Común más de 2.000 firmas de rechazo a la planta de biomasa que se prevé construir en la zona, junto a una de biogás y otra de producción de hidrógeno, promovida por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl).

“Estas macroplantas pueden provocar olores, contaminación, gases tóxicos, sustancias nocivas e incluso tener filtraciones por las tuberías que van a poner y contaminar el agua. No entendemos cómo la zona sur está apaleada de manera constante por este ayuntamiento de León”, subrayó la portavoz del colectivo, Ruth Sanz, quien confirmó que llegarán a los tribunales si el proyecto sigue adelante.

Pendientes de una posible reunión con el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez´-Quiñones, reprochan que el Ayuntamiento “se lave las manos” y deje toda la responsabilidad en manos de la Junta. Recuerdan que el actual alcalde en su día se opuso a otra ubicación prevista y apoyó a los vecinos que la rechazaron. “No entendemos que los partidos políticos de esta ciudad nos hayan dejado tirados a los vecinos de la zona sur”, añadió.

“No se nos ha explicado qué beneficios va a traer esto para la población de León. No sabemos cuántos edificios se van a ver beneficiados. No sabemos si la subvención que van a cobrar se va a ver en intereses para la ciudad” argumentó entre gritos y pancartas con lemas como ‘Renovables sí, pero no así’, ‘No queremos mierda’ o ‘La salud no se vende’.

Con un amplio calendario de movilizaciones previsto, aseguran que llegarán “hasta donde haya que llegar” en su intento de revertir la ubicación de una iniciativa declarada Proyecto Regional a la que se han presentado cerca de 300 alegaciones.