Una veintena de cuadrillas terrestres luchan contra el incendio de Porto (Zamora)

Una veintena de cuadrillas terrestres, junto a una brigada especializada, ocho autobombas, dos retenes de maquinaria y los primeros medios aéreos luchan este miércoles 27 de agosto por la mañana contra las llamas del incendio forestal de Porto (Zamora).

El fuego, que lleva activo desde el pasado 14 de agosto a causa de un rayo y actualmente mantiene cinco poblaciones evacuadas en Zamora y una confinada en la provincia de León, tiene en estos momentos tres frentes activos que se espera poder atajar mejor con la bajada de temperaturas prevista este miércoles.

De las tres zonas de mayor actividad de este incendio, que ha quemado ya más de 20.000 hectáreas, una se localiza en la zona de La Baña de León y el límite con Zamora en la Sierra de la Cabrera, otra en el cañón del río Tera, en el entorno del Lago de Sanabria, y la tercera cerca de la localidad de San Ciprián de Sanabria.

Los reyes Felipe VI y Letizia visitan este miércoles 27 de agosto la zona, donde se interesarán por las consecuencias del incendio en el parque natural del Lago de Sanabria, Sierras de Segundera y de Porto, conversarán con vecinos de la zona y miembros del operativo para conocer de primera mano las labores de extinción y la ayuda que necesita el territorio.