El vino como gancho para reforestar uno de los parques naturales más espectaculares de España

Reforestar el Parque Natural de Sabinares del Arlanza, en la provincia de Burgos, se ha convertido en una cuestión casi de estado. Al menos para los que viven y trabajan en esta bella zona de Castilla y León que aún sigue sufriendo las graves consecuencias de un devastador incendio forestal que se llevó por delante y calcinó más de 2.500 hectáreas de bosque, de las cuales casi un millar eran de un alto valor e impacto medioambiental durante el fatídico verano de 2022, que fue especialmente beligerante con la Comunidad, y especialmente en la provincia de Zamora y en la sierra de la Culebra.

La sociedad civil mueve montañas si hace falta y de la mano de la Denominación de Origen (DO) Arlanza y de Bodegas Valtravieso, que aunque pertenece a la DO Ribera de Duero desde hace cinco años cuentan también con viñedos en propiedad en la comarca del Arlanza en Covarrubias, junto a la sierra de Las Mamblas - se han marcado como reto que esta zona recupere su esplendor más pronto que tarde, y para ello piden la colaboración ciudadana.

Hace apenas unos días lanzaron una campaña solidaria de crowdfunding con la que buscar recaudar dinero para reforestar el Parque Natural de Sabinares del Arlanza. En concreto, la idea es replantar 1.945 árboles.

Esta iniciativa da continuidad al proyecto ‘Un vino, un árbol’, que se puso en marcha hace casi dos años de la mano de la DO Arlanza y la Federación Provincial de Hostelería de Burgos, con la colaboración de Fundación ‘la Caixa’ y el Rotary Club de Burgos y el Aula Medio Ambiente de Fundación Caja Burgos, y que tuvo un gran impacto ya que permitió replantar 1.800 nuevos árboles en una zona en la que, antes del incendio, abundaban encinas, enebros, sabinas y pinos.

De momento, esta iniciativa, que se ha lanzado a través de la plataforma de micromecenazgo Goteo, lleva recaudados más de mil euros. En esta campaña han lanzado vídeos que explican el proyecto y entrevistas con la directora del Parque Natural de Sabinares del Arlanza, agentes medioambientales, enólogos y vecinos de la zona que vivieron con miedo este incendio de 2022.

El objetivo mínimo es de 3.000 euros, y el óptimo se sitúa en 10.000 euros. Los interesados en colaborar encontrarán toda la información en la página www.valtraviesoxarlanza.com, a través de la cual podrán realizar su donativo por un importe establecido o por la cuantía que elijan.

"Tras esta iniciativa empezamos a pensar de qué forma podrían colaborar e impulsar” este primer movimiento solidario, y vimos que la primera enebrada había finalizado, pero se había quedado muy cerrados al ámbito del Arlanza por lo que queríamos darle una mayor difusión”, explica el CEO de Bodegas Valtravieso, Pablo González, en declaraciones recogidas por Ical.

Por ello, se pusieron en contacto con el Consejo Regulador para ver cómo se podía llevar a cabo una segunda enebrada. “La idea era intentar aportar nuestra experiencia en términos de comunicación o en redes sociales, que nos permitiese captar fondos”, añade.

El presidente de la DO Arlanza, Ramiro García, por su parte, pone en valor las iniciativas de este tipo, que permiten continuar trabajando en la “recuperación del entorno”, y contribuir también “a que la España Vaciada no se quede más vaciada de lo que está”. Explica así que, en su caso, la iniciativa nació del “compromiso” del Consejo Regulador con el entorno de Arlanza, “Nuestro gran patrimonio es el territorio, los viñedos, la zona, y eso no lo podemos perder”, continúa.

En la primera campaña de reforestación se recuperaron tres hectáreas de bosque, y el objetivo para esta segunda es lograr entre tres y cinco. “Es un grano de arena en el desierto”, recuerda el presidente de la DO que afirma que recuperar todo el terreno perdido será una labor “a largo y medio plazo”

Además de la campaña de crowdfunding, tanto el CEO de Bodegas Valtravieso como el presidente del Consejo Regulador, se han puesto en contacto con las principales empresas de la zona, con el fin de explicarles el proyecto y hacerles partícipes de la campaña.

Desde Bodegas Valtravieso destacan la importancia de esta iniciativa, con la que buscan que el incendio no trascienda solo como la “historia de una catástrofe”, sino que se convierta también en la de una “recuperación”. “El Parque Natural de Sabinares del Arlanza es un importante pulmón verde que si se pierde, afecta a todos, no solamente a los viticultores y elaboradores de la zona”, afirman.