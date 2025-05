Zamora dice ¡basta! y se une para defender los servicios ferroviarios en la provincia

La nueva reorganización de la oferta comercial de Renfe psigue sumando quejas además de entidades locales, partidos políticos y comunidades autónomas en contra, como es el caso de Castilla y León a cuenta de la supresión de paradas y frecuencias de la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia en varias localidades de la comunidad, como Segovia capital; Medina del Campo, en Valladolid; y Puebla de Sanabria, en Zamora.

De hecho, desde el PP se están movilizando en el Congreso de los Diputados para intentar que el Gobierno dé marcha atrás a través de inicativas parlamentarias y preguntas al ministro de Transportes, Óscar Puente, para que al menos explique los motivos del por qué de esta reorganización que cada vez entiende menos gente.

Los últimos en sumarse a las protestas por esta oferta comercial de Renfe ha sido Zamora, y además a través de todos los partidos políticos con representación en el Consistorio que preside Francisco Guarido, de Izquierda Unida.

Tanto IU, como el PSOE, PP, Cox y Zamora Sí hacen piña en este asunto y han escenificado este miércoles su nidad de acción en contra de la nueva reorganización ferroviaria de Renfe, que supondrá la supresión de dos paradas diarias del servicio de Alta Velocidad ferroviaria en Sanabria.

Guarido y Pablo Novo, de IU; el socialista David Gago; el popular Jesús María Prada ; y Javier Eguaras y Eloy Tomé, de Vox y Zamora Sí, respectivamente, se han reunido hoy para abordar este asunto y pactar una declaración conjunta que se completará en el próximo Pleno municipal, con la presentación de una moción secundada por los cinco grupos políticos, que, entre otras cosa, pide a los zamoranos “unidad” en defensa de los servicios ferroviarios en la provincia.

El concejal Pablo Novo era el encargado de leer el escrito consensuado por todas las formaciones políticas del Consistorio en el que se denuncia que la reorganización “perjudica" principalmente a los vecinos” de Sanabria pero también a Zamora.

“Nuestra ciudad no puede entenderse sin la relación diaria con los pueblos de nuestra provincia, ya que centenares de vecinos acuden diariamente a la realización de trámites, compras o para acudir a las citas médicas”, advierte el texto, donde, además, reafirma que todos los grupos manifestarán de forma unida su oposición a la relación de servicios presentada por la operadora pública a través de una nueva declaración institucional, mediante la que trasladarán a la opinión pública zamorana su unidad en defensa de una movilidad ferroviaria equilibrada y racionalmente planificada.

De esta forma, los portavoces de los cinco partidos representados en el Ayuntamiento de Zamora expresaron su “rechazo” a esa reorganización ferroviaria.

“Abogamos por no suprimir servicios para beneficiar en los tiempos de viaje a otras ciudades y territorios, e instamos a Renfe Operadora y al Ministerio de Transportes a incrementar las prestaciones ferroviarias de nuestra ciudad y provincia de un modo racionalmente planificado”, reclaman en la declaración conjunta.

Asimismo, avanzan que seguirán reivindicando la implementación de un nuevo servicio madrugador que parta de Zamora sobre las seis y media o siete de la mañana que facilite a centenares de usuarios acudir a Madrid a sus puestos de trabajo al tiempo que puedan residir en Zamora.

Finalmente, cabe señalar que el Ayuntamiento de Zamora, a petición de la Asociación de Usuarios del AVE de Zamora, convocará una nueva sesión de la ‘Mesa de trabajo para la mejora de los servicios ferroviarios’, en la cual se abordará la actual coyuntura, se plantearán formulas institucionales de presión, como una nueva carta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y se plantearán “posibles movilizaciones de protesta en la ciudad”.