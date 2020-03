Día 35: minuto a minuto del coronavirus en Cataluña

Cataluña acumula ya 14.263 contagiados por coronavirus y 1.070 fallecidos. El número de pacientes curados es de 3.106. La crisis está llevando al límite la capacidad sanitaria de la autonomía y también está generando graves perjuicios sobre la economía, que se ha frenado en seco. Sindicatos y patronales insisten cada día en nuevas medidas para paliar los efectos económicos.

UGT

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha asegurado este sábado que las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros el viernes son acertadas, pero ha reclamado nuevas medidas para frenar los despidos durante el estado de alarma por el coronavirus, y ha reclamado ser "muy estrictos" en este aspecto.

En una entrevista de TV3, Ros ha opinado que si una empresa se ha beneficiado de las ayudas que suponen los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de fuerza mayor, tanto en ahorro de seguridad social como de salarios, "después no puede ir automáticamente a los despidos".

“El problema estará en que si el nivel de ERTES va aumentando, tendremos que ver la parada que causan y hasta dónde llegan los recursos públicos para pagar estos ERTES de fuerza mayor”, ha declarado.

Patronal catalana

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha criticado este sábado el acuerdo del Gobierno de prohibir por ley el despido por fuerza mayor y por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción: lo considera una “decisión precipitada, gravísima, unilateral e injustificada, de dudosa constitucionalidad que atenta la libertad de empresa”.

“Las medidas recogidas en el Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo, suponen una ruptura de principios básicos de nuestro Ordenamiento, que torpedean la línea de flotación de las empresas en un momento crucial”, ha reprochado la patronal en un comunicado.

Conca d'Ódena

El Govern estudia "activar un subsidio, un ayuda directa" para los 10.000 trabajadores de la Conca d'Òdena (Barcelona) que se encuentran confinados desde el 13 de marzo por el coronavirus y que no pueden ir a trabajar, ha explicado este sábado la consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón.

En una entrevista de Rac 1 recogida por Europa Press, ha afirmado que el Govern se plantea esta medida después de que el Ministerio de Trabajo no haya hecho ninguna propuesta al respecto, según ella: "Más de 10.000 personas no pueden quedarse colgadas, no es su culpa no poder ir a trabajar".

En la reunión del Govern de este sábado por la mañana se va a discutir esta cuestión --ha dicho--, después de constatar que "se ha hecho presión por activa y por pasiva" y no se han obtenido soluciones satisfactorias para resolver la situación de empresarios y trabajadores que viven momentos de angustia, en sus palabras.

En clave empresarial, ha afirmado que la decisión del Gobierno de prohibir por decreto los despidos le parece bien, aunque ha afirmado que, adicionalmente, el Ejecutivo "tendría que espabilar para entender cuáles son los problemas del tejido productivo", ya que las pequeñas y medianas empresas se encuentran con pocos o ningún ingreso tras el confinamiento.

Preguntada por si hay empresas que han aprovechado el episodio de coronavirus para despedir a sus trabajadores, ha criticado lo que considera discursos demagógicos: "¿Alguien piensa que quien apuesta e invierte su patrimonio, que tiene la ilusión de triar adelante sus negocios, tiene algún tipo de satisfacción en sacar gente a calle?".

Ha subrayado el "compromiso" del millar de empresas que han comunicado a la Generalitat su disposición para adaptar su actividad productiva a las necesidades del momento, por ejemplo, produciendo mascarillas o geles desinfectantes.

La agencia para la competitividad Acció está vehiculando estas solicitudes para poner en contacto a fabricantes y proveedores, también a escala internacional: "En China, por ejemplo, hay tres oficinas trabajando para nosotros".

“Es muy importante que acreditemos los proveedores internacionales, y eso exige trabajar con rigor” para evitar fraudes como el de la empresa china sin licencia para comercializar productos sanitarios con la que contrató el Ministerio de Sanidad, ha recordado.

Tráfico

El tráfico en los accesos a la ciudad de Barcelona ha bajado un 26% durante todo el viernes respecto al mismo día de la semana anterior, cuando ya estaba en vigor el decreto de estado alarma.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha explicado en un comunciado que el viernes circularon en el entorno de Barcelona un total de 242.774 vehículos, mientras que la semana anterior, el viernes 20 de marzo, entraron y salieron de la ciudad 329.301 vehículos.

En comparación al viernes 6 de marzo, antes de las restricciones a la movilidad, el tráfico ha bajado un 75%: el primer viernes de marzo circularon 963.988 vehículos en los accesos a la ciudad.

La circulación también ha bajado respecto al día inmediatamente anterior, el jueves 26, cuando se registraron 277.981 vehículos, lo que supone un descenso del 13% del tráfico.

Desde el viernes y durante todo el fin de semana, los Mossos d'Esquadra han desplegado 200 controles policiales en carreteras y autopistas catalanas para evitar desplazamientos a segundas residencias o de ocio, como ya hicieron el fin de semana anterior.

Festival Tarraco Viva

La XII edición del festival Tarraco Viva se celebrará a lo largo del otoño en lugar de en mayo, como estaba previsto, después de que el Ayuntamiento de Tarragona haya decidido posponer el evento ante "la duración incierta del confinamento" por el coronavirus.

"El objetivo del Ayuntamiento es que este año se siga celebrando el festival, en su XXII edición, aunque debido a las graves circunstancias actuales no sea en las fechas habituales", ha explicado el concejal consejero de Patrimonio, Hermán Pinedo, en un comunicado del consistorio este sábado.

El Ayuntamiento trabaja “para dar con las fechas más adecuadas” y adaptar al nuevo periodo la programación de este año --dedicada a los alimentos, el trabajo y la sociead en la Roma antigua--; prevé, sin embargo, que pueda llevarse a cabo en el marco de la celebración de los 20 años de la declaración del conjunto arqueológico de Tarraco como Patrimonio Mundial de la Humanidad.