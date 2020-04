Muere el dramaturgo Josep Maria Benet i Jornet por coronavirus

El mundo del teatro llora esta mañana al dramaturgo Josep Maria Benet i Jornet, una figura que no sólo creó una obra propia, sino que con ella hizo que centenares de jóvenes dramaturgos se atreviesen a buscar la obra de teatro que llevaban dentro. De trato cercano, sus textos abrazaban más que narraban, y reproducían a la perfección su forma de ser. Aseguraba sentirse más psicólogo que escritor, y que con sus textos hacía lo mismo que con sus amigos, servir de terapia para personas que sufren. Y todas las personas sufren. Por eso el éxito que obtuvo con sus obras de teatro y su trabajo en la televisión en series como “Poblenou” o “Vent del pla”.

La hija del dramaturgo Carla Benet, explicó tras su fallecimiento que su padre, enfermo de alzheimer desde 2015, fue víctima del coronavirus en la residencia de ancianos de Lleida, donde vivía. Aunque el primer test que le hicieron cuando empezó a presentar síntomas fue negativo, fue aislado, y que a partir de allí todo fue muy rápido. “La idea es que cuando se pueda, se acabe el confinamiento y se pueda acceder a hacer reuniones grandes, hacer una fiesta para celebrar su vida, no un funeral. No es lo que mi padre querría”, aseguró Benet en declaraciones a Europa Press.

Las condolencias no dejaron de llegar desde primera hora de la mañana, desde el president Quim Torra, al Teatre Lliure, el productor de televisión Joan Bas, la Sociedad General de Autores y Editores (Sgae), Sergi Belbel, “era mi padre” u Òmnium Cultural. “Él fue el eslabón de una cadena que enlazó el teatro catalán, que durante el Franquismo vivió en la censura, con estas nuevas generaciones", dijo su hija, refiriéndose a una cadena que enlaza a Benet, con Belbel, Jordi Galcerán, Josep Maria Miró, David Planas, y un largo etcétera. entre otros.

Benet i Jornet (Barcelona, 1940) se dio a conocer con 'Una vella, coneguda olor' (1964), obra que había recibido el premio Josep Maria de Segarra en 1963, y en 1970 publica conjuntamente 'Fantasia per a un auxiliar administratiu' y 'Cançons perdudes'.

Su teatro realista sigue con 'Berenàveu a les fosques' (1972), 'Quan la ràdio parlava de Franco' (1979) y 'Revolta de bruixes' (1977) y también cultivó el teatro infantil con 'Supertot' (1975), 'Helena a l'illa del baró Zodíac' (1975) y 'El somni de Bagdad' (1977), entre otras.

En 1989 estrenó 'Ai, carai!' en el Teatre Lliure, y 'Desig', en 1991, en el Centre Dramàtic de la Generalitat, y continuó con obras como 'E. R.', estrenada en el Teatre Lliure (1994) y llevada al cine por Ventura Pons; 'Olors', dirigida per Mario Gas (TNC, 2000); 'Això, a un fill, no se li fa' (Teatreneu, 2002); 'L'habitació del nen' (Teatre Lliure, 2003); 'Salamandra' (TNC, 2005); 'Dones que ballen' (2010), y 'Com dir-ho?' (2013), entre otras.

Además ha sido guionista de las primeras telenovelas producidas por Televisió de Catalunya (TVC): 'Poble Nou', 1993-94; 'Rosa', 1995-96; 'Nissaga de Poder', 1996-98; 'Laberint d'ombres', 1998-00; 'Nissaga, l'herència', 1999; 'El cor de la ciutat', 2000-2009, y 'Ventdelplà', 2005-2010.

Su trayectoria ha sido reconocida con numerosos premios: el Premio Nacional de Teatro (1995), la Creu de Sant Jordi (1997), el premio de la Institució de les Lletres Catalanes de guiones audiovisuales (1998), el Premi Max d’Honor (2010), el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (2013) y la Medalla de Honor de la SGAE (2015).