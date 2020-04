Coronavirus: el Govern aumentará la presión policial y las multas por las salidas a segundas residencias

El conseller de Interior, Miquel Buch, en rueda de Prensa telemática, se ha mostrado muy contundente a la hora de abordar las salidas de ciudadanos a sus segundas residencias, y más ahora por Semana Santa. Se ha detectado un aumento de estas “excursiones” este pasado fin de semana.

Buch ha calificado estos de actos de “insolidarios e irresponsables, de forma absoluta". Ha insistido en que hay personas en situación de riesgo en todas partes, por lo que se pone en peligro la salud de miles de ciudadanos, no únicamente la de los que deciden salir.

De esta manera, ha anunciado que se van a incrementar las patrullas en las carreteras, seguramente ante la sospecha de que se utilizan vías secundarias. No en vano, el número de vehículos identificados cada día por circular sin un motivo sólido no baja en ningún caso de los 8 o 9.000. Buch también ha informado que se aumentará la cuantía de las denuncias, aunque no dijo ninguna cifra. La sanción más cara puede ascender a los 600.000 euros. “Los irresponsables serán debidamente multados”, ha insistido.

Por este motivo, ha explicado que la Generalitat se coordinará con los ayuntamientos para que “puedan denunciar las actitudes incívicas”, y así garantizar que las personas que deciden romper el confinamiento sean debidamente sancionadas.

Preguntado por si bajarán la guardia del confinamiento a partir de la semana siguiente, ha asegurado que “en ningún caso”, y sobre si se impedirá el retorno de las personas que van a segunda residencia a su domicilio habitual, ha dicho que no pero que volverán acompañadas con el levantamiento de acta correspondiente.