Coronavirus: El Govern exige a Pedro Sánchez que publique el informe en que se basa para relajar el confinamiento

El Govern considera una “imprudencia y una irresponsabilidad” la relajación del confinamiento que Pedro Sánchez quiere activar a partir del lunes. El ejecutivo catalán cree que la epidemia está todavía “muy viva” pese a la desaceleración en los contagios notificados -la Atención Primaria está haciendo seguimiento del estado de salud a 100.000 personas- y exige que en Cataluña se mantengan todas las restricciones hasta que no haya garantías de proteger a toda la población y evitar un nuevo rebrote. La portavoz, Meritxell Budó, ya ha advertido de que si la situación empeora será “responsabilidad” del Gobierno y ha exigido a Sánchez que desvele en qué estudio y criterios científicos se basa para tomar sus decisiones.

“Exigimos saber datos objetivos y contrastados para tomar la decisión de desconfinamiento”, ha planteado Budó, quien también ha reclamado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que informe sobre las medidas sanitarias y de protección que se ofrecerán a los trabajadores par garantizar que no haya rebrote. En este sentido, también ha pedido que el Gobierno explique cómo piensa hacer la distribución de mascarillas en los accesos al transporte público.

“Ha costado muchos esfuerzos llegar donde estamos y corremos el riesgo de que todo este sacrificio sirva de bien poco”, ha lamentado Budó. La portavoz ha reprochado que el Gobierno no solo no detalle cómo se llevará a cabo el desconfinamiento, sino que, además, ha recriminado un cambio legislativo en el Real Decreto 13/2020 del 7 de abril que exime de responsabilidad al Gobierno en caso de nuevo contagios y traslada esta responsabilidad a las empresas y a los autónomos. “Es decir, centralizan competencias y se quitan las responsabilidades”, ha dicho.

Budó ha explicado que los expertos que asesoran al Govern, así como directores de los principales hospitales catalanes, el colegio de enfermería de Cataluña y los directores de Atención Primaria piden mantener el confinamiento total. El conseller del Interior, Miquel Buch, ha descartado desobedecer las medidas que tome el Gobierno porque no se puede pedir a los ciudadanos que no vayan a sus puestos de trabajo sin tener la “garantía" de que no perderán el empleo.