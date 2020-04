Artur Mas podría haber violado el confinamiento al acudir a su segunda residencia en Vilassar de Mar

Varios vecinos de la localidad de Vilassar de Mar, en el Maresme, han asegurado que por las calles están viendo estos días al ex president de la Generalitat, Artur Mas. Es el municipio donde tiene su segunda residencia y en el que suele veranear. El problema es que marchó de Barcelona en pleno confinamiento. Da la coincidencia de que, además, son días en los que tanto Quim Torra como el conseller de Interior, Miquel Buch, hicieron hincapié en que la gente no se desplazara a a segundas residencias, y calificó estos hechos de “irresponsables”. Los Mossos aumentaron los controles en las carreteras para evitar estas salidas, pero, por lo visto, Mas consiguió llegar.

Mas no lo ha desmentido y hay dudas sobre la fecha en la que llegó. Sus vecinos aseguran que llegó el Viernes Santo, 10 de abril, en pleno estado de alarma. Los portavoces del ex mandatario dicen que el traslado se produjo el 13 de marzo, justo antes de que se declarase el estado de alarma y que, por lo tanto, el líder nacionalista no habría desobedecido el confinamiento. Fue después del cierre de escuelas, y Mas habría llegado con sus nietos.

Siguiendo con las fechas polémicas, diversos vecinos contradicen la versión oficial. Aseguran que antes del Viernes Santo, la casa de Mas, muy conocida en la localidad, permaneció cerrada a cal y canto, como por otra parte es normal en esa época del año. Los portavoces del ex president insisten en que Mas siempre se ha movido por Vilassar de Mar para ir de compras. Sin embargo, el contraste con la opinión de los vecinos es importante, teniendo en cuenta que según la versión oficial, habría estado casi un mes en la localidad sin que nadie le viera.