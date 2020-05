La Generalitat replica: “Si significa que estaremos un mes más sin competencias, no podemos dar apoyo”

La Generalitat ha avisado de que no apoyará la prórroga del estado de alarma de alrededor de un mes que ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que debe validarse en el Congreso. “Si significa que estaremos un mes más con las competencias quitadas, obviamente no podemos dar apoyo”, ha replicado la portavoz, Meritxell Budó, en una comparecencia a la misma hora que la de Sánchez. De hecho, la dirigente catalana ha respondido así a la pregunta de una periodista que la ha informado del anuncio en directo.

No obstante, Budó sólo se ha referido al posicionamiento institucional y no al de los partidos que conforman el Ejecutivo. Cabe recordar que tanto Junts per Catalunya como Esquerra votaron en contra de la última prórroga -los postconvergentes se opusieron antes-, aunque los republicanos negocian directamente con el Gobierno si reconsideran o no su postura, tal como reconoció ayer el propio Pere Aragonès.

En este nivel, el Govern avisa que sólo podría reconsiderar su postura con un estado de alarma a la carta que devolviera las competencias a Cataluña, una petición que Torra lleva repitiendo semanas y que mañana volverá a plantear en la reunión de presidentes autonómicos junto a Sánchez.

“No tiene ningún sentido que aquí hagamos el trabajo de planificar y gestionar y luego tengamos que ir a Madrid a pedir permiso. Sabemos gestionar y tomar nuestras propias decisiones”, ha asegurado Budó sobre el mando único del Ministerio de Sanidad para gestionar la desescalada.

Un plan para permitir manifestaciones

El conseller de Interior, Miquel Buch, ha anunciado en la misma rueda de prensa que el Procicat de la Generalitat ya ha aprobado su plan con medidas para garantizar que los catalanes puedan manifestarse, y lo envirá al Gobierno para que lo autorice. “No se puede pensar que la lucha contra el coronavirus puede ir en contra de los derechos fundamentales”, siempre que se cumplan las medidas de seguridad.

También ha explicado que el Procicat ha avalado una propuesta para que los habitantes de las regiones sanitarias en fase 1 de desconfinamiento puedan hacer deporte fuera de su municipio.