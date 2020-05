La Generalitat exige al Gobierno permitir manifestaciones pese al coronavirus

Nueva petición de Cataluña al Gobierno para la desescalada: ahora, el Ejecutivo de Quim Torra exige permiso a Pedro Sánchez para poder autorizar manifestaciones pese al estado de alarma y el coronavirus. “Nos preocupa y mucho que alguien quiera aprovechar lo que vivimos para laminar los derechos fundamentales de los catalanes y catalanas”, ha dicho el conseller de Interior, Miquel Buch, en una rueda de prensa telemática en la que ha explicado que mañana el Govern trasladará el plan al comité técnico del Procicat para que lo apruebe y luego elevarlo a La Moncloa, la administración competente para validarlo.

“Ustedes saben que el Gobierno de España nos laminó las competencias y que aquí nosotros no podemos gobernar con absoluta normalidad como hacíamos hasta ahora, y por tanto tiene que ser Madrid quien tiene que autorizar las manifestaciones”, ha aseverado el titular de Interior, poniendo el acento en las críticas por la recentralización de competencias del estado de alarma que repite la Generalitat desde prácticamente el inicio de la pandemia.

El plan de la Generalitat para que el Gobierno autorice manifestaciones llega un día después de que la Assemblea Nacional Catalana (ANC) insisitiera públicamente en su intención de celebrar la Diada independentista de este año con un formato híbrido, entre virtual y presencial, y descentralizada en todo el territorio.“La pandemia ha evidenciado que no tenemos las herramientas desde Cataluña para afrontar una crisis de esta magnitud porque no somos un estado, por lo que la independencia es más necesaria que nunca” , argumentó ayer la presidenta de la ANC, Elisencia Paluzie, vinculando las reivindicaciones independentistas con el coronavirus y su gestión aprovechando las circunstancias actuales. Una concentración que Buch no ha querido entrar a valorar hoy alegando que aún faltan meses para ello.

Además, esta nueva petición del Govern de Torra llega en plenas negociaciones de Esquerra con Pedro Sánchez para replantear su voto contrario a una nueva prórroga del estado de alarma y en las que reclama un retorno inmediato de las competencias para gestionar la desescalada.

Pero, ¿cómo serían estas hipotéticas manifestaciones que reclama la Generalitat? Se tendrá que garantizar que los asistentes mantienen una distancia personal de dos metros, que se convocan en calles de al menos 20 metros de ancho, que la concentración sea estática, sin desplazamientos, que los participantes usen mascarilla, que se garantice la higiene de manos con geles y que no se lleven pancartas ni otros elementos de uso compartido.