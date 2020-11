Iceta, con Sánchez: pide defender con “la cara bien alta” el acuerdo con Bildu y la armonización fiscal

El PSC ha celebrado hoy un consejo nacional para aprobar un programa electoral provisional con el que se presentará a las urnas de la mano de Miquel Iceta. El primer secretario socialista ha liderado el cónclave en el que también ha estado el ministro de Sanidad, Salvador Illa -y secretario de organización del partido- y no ha rehuido ninguno de los asuntos de actualidad, al contrario. En su discurso, Iceta ha abordado todas y cada una de las polémicas y ha hecho una defensa cerrada de la estrategia de Pedro Sánchez ante las críticas internas y externas. Primero, ha pedido defender “con la cara bien alta” el acuerdo con Bildu ( y ERC) para los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Y después, ha apoyado la armonización fiscal y ha reclamado ser “beligerantes” en este sentido.

“Ha habido mucho griterío sobre quién los vota (los PGE) y me sabe mal, porque creo que el gran griterío tendría que ser por quién no los vota. Porque no votarlos significa desconocer la dificultad que atraviesa nuestro país y estar más guiado por el sectarismo político que por el esfuerzo conjunto de construcción”, ha asegurado el líder de los socialistas catalanes.

Sin mentar a Bildu pero justo tras recordar el asesinato de Ernest Lluch, Iceta ha lanzado: “Nos comprometimos con muchas cosas entonces. Les decíamos que todos los proyectos se pueden defender en democracia, y que si había una renuncia explícita a la violencia las instituciones sabrían dar cabida a todas las sensibilidades”. “¿Les estábamos mintiendo? ¿No les decíamos la verdad?”. “Ahora estamos en una fase muy diferente. Los sectores que habían amparado la violencia, no solo han renunciado a ella, sino que se han implicado y llegan a corresponsabilizarse con la aprobación de los PGE. Me indigna que alguien quiera presentarlo como una derrota cuando es a victoria definitiva de los demócratas”.

“Nosotros queremos a todos los partidos trabajando lealmente dentro de las instituciones y celebramos que algunos que quizás hace unos años no compartían ese criterio lo hayan abrazado y lo hagan de la forma más leal y colaborativa posible”, ha zanjado Iceta tras pedir directamente que el PSC salga a defender “con la cara bien alta” dichos acuerdos.

Sobre la armonización fiscal también se ha posicionado. Iceta ha detallado que el PSC está en contra de una comunidad autónoma pueda “eliminar” impuestos como el de sucesiones y donaciones porque esto significa “contribuir a la desfiscalización del Estado y a la debilitación del Estado del bienestar”. Por este motivo, el dirigente socialista ha anunciado que será “beligerante” contra todo aquél que propugne una rebaja fiscal. En este sentido, Salvador Illa ha hecho referencia directa a los PGE y, parafraseando a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha defendido la propuesta de armonización fiscal acordada con ERC: “Son unas cuentas pensadas para toda España, porque es verdad que Madrid es España, pero España es mucho más que Madrid”.

Expulsar al peor Govern

En clave catalana y con la vista puesta en el 14 de febrero, Iceta, ha defendido que es una “obligación democrática” expulsar al “peor Govern” que ha tenido Cataluña en los últimos 40 años, desde que se restauró la Generalitat, en las elecciones previstas para el próximo 14 de febrero. “Tenemos que trabajar por el cambio, casi diría que es una obligación democrática porque, hoy, el PSC es la única fuerza política que puede alejar a Cataluña de la estrategia de la confrontación y la gesticulación estéril, que es la que han practicado los independentistas y que, al final, lo único que quería era esconder su incompetencia”, ha dicho.