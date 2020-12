Entrevista a César Martín, el director de la revista musical Popular 1 (II): “Prefiero a Miley Cyrus que a los grupos indies españoles”

Seguimos hablando con César Martín, el director de la revista musical más longeva del mundo, Popular 1. En el estudio de la revista, rodeados de ejemplares de la misma y ahora suenan las campanas del inicio de uno de los mejores discos de la Historia de la Música. Se publicó hace 40 años y la portada es negra. El tema ahora es entrevistas deseadas que de momento no han llegado.

- ¿ De las pendientes, cuáles serían tus entrevistas preferidas?

- Sería grande poder entrevistar en profundidad a Tom Cruise. En este caso me atrae más el personaje que su trabajo. Ha rodado algunas buenas películas... “Magnolia”, “Eyes Wide Shut”... Pero el personaje real supera de largo a cualquiera de los personajes que ha encarnado en la pantalla. Cuando tengo un mal día, busco en YouTube videos de Cruise abroncando a gente o perdiendo los papeles en público, y mi estado de ánimo cambia inmediatamente. La gente parece que se ha escandalizado con ese audio que se ha filtrado hace poco en el que se le escucha pegándole la bronca a todo el equipo de su nueva película, pero a mí no me ha sorprendido en absoluto, y ni siquiera me parece criticable: si un desgraciado pone en riesgo una producción multimillonaria por no llevar mascarilla en medio de una pandemia, es lógico que Cruise se vuelva loco. Pero lo que sería grande explorar aquí va mucho más allá de esas broncas en público. A mí siempre me ha intrigado mucho su rol en Cienciología. Sólo hay que escuchar lo que cuenta sobre él la actriz Leah Remini, que creció en el seno de esa secta, y un buen día no sólo decidió huir, sino que ha dedicado años de su vida a luchar contra ellos, hasta el punto de presentar un programa en el que entrevistaba a víctimas que habían logrado escapar. Todo lo que cuenta Leah sobre Cruise es muy inquietante. Y evidentemente no estoy acusando a nadie de nada, porque lo último que busco en este punto de mi vida son problemas con Cienciología, pero digamos que son... un poco herméticos, por decirlo de una manera educada, y Tom desde luego podría aclararnos muchas dudas. Supuestamente, él es la mano derecha del actual líder de la “iglesia”, David Miscavige. El poder de Tom Cruise en Cienciología, supuestamente, es tremendo, y tal vez nos podría aclarar qué ha sido de Shelly Miscavige, esposa del capo David Miscavige, que desapareció hace 13 años y nadie ha vuelto a saber de ella desde entonces. Inicialmente hubo quien creyó que fue asesinada, pero lo que mucha gente piensa hoy en día, es que Shelly se encuentra secuestrada. ¿Por quién?, bueno... no es muy difícil atar cabos, ¿no te parece? Nadie ha vuelto a ver a Shelly Miscavige con vida desde 2007... y sin embargo los de Cienciología dicen que se encuentra perfectamente. ¡Un poco sospechoso todo!”

- ¿Y Samantha Fox?. Creo que tuviste dificultades para la entrevista. Dijiste que comprarías su debut por 2 euros y que la escucharías antes que a Peter Hammill.

- Me habría gustado entrevistar a Samantha Fox hace años. Me atraen personajes como ella, y si mañana encontrase su disco “Touch Me” en vinilo por 2 euros, no lo dudes, ¡lo compraría! Pero la pillé en una etapa en la que se sentía inaccesible y no hubo manera de concertar la dichosa entrevista. Fueron varios meses de conversaciones con su novia/manager y al final no sucedió. Fue mucho más fácil entrevistar a Leif Garrett, otro gran personaje, que encima pude ver en directo en su época de mayor éxito. Editábamos una revista llamada Fans a principios de los 80′s, y organizamos un festival con Leif Garrett, Pedro Marín y Mabel, la banda de Mike Tramp, posteriormente frontman de White Lion. Por aquel entonces, Leif era el Rey del skate, y su música no me importaba una mierda, pero recuerdo que volvía locas a las chicas. Como ha sucedido con muchas estrellas pop para teens, la trayectoria posterior de Garrett ha sido realmente curiosa y fue divertido charlar con él. Le dije que le había visto en directo en 1980, y ni yo pude sentirme especialmente orgulloso al recordar eso, ni a Leif le hizo mucha gracia que lo mencionase. Fue como compartir un secreto sucio que a ninguno de los dos nos enorgullecía. En la etapa en que hablamos, Garrett había atravesado momentos muy excesivos y tenía una voz totalmente cazallosa, pero pese a todo, ¡me cantó “I Was Made For Dancing”! Muy grande. La verdad es que es un personaje muy rock’n’roll; en los 70′s se codeaba con Led Zeppelin, y en los 80′s/90′s se relacionó con muchos músicos hard rockeros de L.A. Pude preguntarle por su rivalidad con Shaun Cassidy, y constaté que el mal rollo sigue ahí. ¡Me dijo que Shaun quería robarle la gloria! Quien esté interesado en el descenso a los infiernos de Leif Garrett, debería ver el programa “Behind the Music” que le dedicaron, con momentos muy, muy chungos.

- ¿Las mejores entrevistas que has hecho en persona y porqué?.

- Buff... ¿por dónde empezamos? La lista es larguísima. Una de mis favoritas siempre será la de The Cramps en su casa, claro. No voy a contar de nuevo toda la historia, porque ya he hablado de ello muchas veces, pero fue una experiencia inolvidable. Una gran experiencia fue entrevistar a Carlos Santana en su casa de San Francisco cuando era un crío, en 1988. Mi padre y yo pasamos una mañana con él y fue una de esas vivencias importantes en mi adolescencia. Poder hablar en profundidad con Perry Farrell en París, en 1990, durante la gira de presentación de “Ritual de lo Habitual” de Jane’s Addiction, una de mis bandas favoritas de la historia, también me marcó mucho. Entrevistar a Ginger Lynn a lo largo de tres días en Barcelona y acompañarla a comprar bragas, fue algo bastante épico también. Entrevistar a Sally Kirkland y posteriormente dormir con ella en su cama en otro viaje a Los Angeles fue increíble. No me refiero a sexo, únicamente dormimos juntos tras una comida, pese a que no me conocía de nada. Era el día de mi cumpleaños, Sally rezó por mí y tras mostrarme viejas fotos suyas con De Niro, Bob Dylan y demás que tenía colgadas en sus paredes, propuso que durmiésemos juntos un rato, ¡y eso hicimos! Mis entrevistas con Liz Renay (actriz, escritora, bailarina de burlesque, pintora, ex novia del gangster Mickey Cohen) en su casa de Las Vegas siempre fueron grandes experiencias, en cada charla hablábamos de sexo, armas, cine, mafia... Me mostró trucos para ganar al blackjack en los casinos, me enseñó a disparar con una pequeña pistola que guardaba siempre bajo su almohada... Liz era alguien más grande que la vida y la echo mucho de menos. Conocer en profundidad a Raven De La Croix, una de las musas de Russ Meyer, e iniciar una amistad que ya dura 20 años, fue algo muy emotivo también... Te podría hablar del día que entrevisté en su casa a Mamie Van Doren, sex symbol icónica de los 50′s y contó incluso cómo fue violada por el malnacido de Jack Webb, protagonista de la serie “Dragnet”, las entrevistas con Sean Yseult de White Zombie con la que ya mantengo una amistad desde hace 20 años, el día que conocí a Eddie Nichols de Royal Crown Revue y me mostró sus lugares favoritos de Los Angeles: el más importante para él, un rincón bajo un puente, frente a un río, donde solía emborracharse hasta perder el sentido... O el día que conocí a David Roach de Junkyard en Los Angeles y me habló de la noche en que los Crips le destrozaron la cara al salir de un bar de Hollywood Boulevard... Las conversaciones con la mítica fotógrafa y pin-up Bunny Yeager, una persona maravillosa, a quien muchos conocen por sus fotos de Bettie Page, pero que era mucho más que “la fotógrafa de Bettie Page”, era una persona extraordinaria... Qué sé yo, podría seguir y seguir... He vivido muchas experiencias muy intensas gracias a las entrevistas. Es maravilloso cuando un encuentro con un artista no es un triste acto promocional, sino una experiencia humana. Raven, Liz o Sean me han aportado muchísimo a nivel personal, por ejemplo. Mis entrevistas con mi amigo Jose Antonio Manzano las llevaré siempre en mi corazón. Los dos disfrutábamos mucho charlando para el Popu... Podría seguir dándote nombres, pero mejor lo dejamos ahí. Son muchas vivencias... Lo que te puedo decir, es que siempre he disfrutado más los encuentros con personajes underground que con grandes estrellas. Está muy bien conocer a Slash o a Robert Plant, pero no te aporta mucho a nivel humano. Eres solo otro periodista más al que desearían no tener que atender. Yo prefiero beber cerveza por las colinas de Hollywood con Slymenstra Hymen o pelearme con Mary Woronov en su casa y terminar abrazados, borrachos, con lágrimas en los ojos en un restaurante. Esas son las cosas que recuerdo décadas después. Escuchar junto a Jeanne Carmen a un tío cantando ópera en el restaurante en el que Baretta cenó con su mujer la noche que la mató, reencontrarme con Rosie Flores a lo largo de los años... El anecdotario es largo... Te puedo decir por ejemplo que yo aprendí a comer gracias a algunos de los músicos a los que entrevisté. Poison Ivy me descubrió la cocina mexicana, ¡antes de conocerla a ella y a Lux Interior nunca había entrado en un restaurante mexicano! Ivy se puso sus gafas y me habló como una madre, mientras sugería platos. A mi lado, Lux se reía de la situación. Yo era totalmente ignorante y eso les tuvo que parecer realmente curioso. Definitivamente no estaban compartiendo mesa con una persona sofisticada... Jennifer Finch de L7 me enseñó a comer con palillos en un japonés de Los Angeles, ¡antes de conocerla nunca había probado la comida japonesa!, y gracias a ella descubrí que ahí había algo de interés... Cuando por fin consiguió enseñarme a maniobrar con los palillos, me explicó lo que era el sashimi y demás. Esas son las cosas que recuerdas con los años, no las entrevistas frías con superestrellas. Que Steven Tyler simplemente tolere tu presencia, no te va a enriquecer como persona, por muy fan que seas de Aerosmith”.

- Eres muy fan de las autobiografías de músicos. Yo también, y hace años que estamos en un paraíso en este sentido. Ver el estudio me ha traído a la memoria la sesión de fotos de Black Crowes aquí, en 1999, y con Steve Gorman...

- Soy un junkie sin remedio de los libros rockeros. Autobiografías, libros orales que repasan escenas... Mi favorito de los últimos tiempos es “Hard to Handle” de Steve Gorman, batería de The Black Crowes. Qué ironías del destino... los hermanos Robinson le dejan fuera de la reunión de la banda, y sin embargo, Steve Gorman ha terminado beneficiándose mucho más de la leyenda de los Crowes este año que los hermanos. La gira de retorno ni siquiera llegó a empezar a causa de la pandemia, y en cambio Gorman se ha hecho de oro con el libro. Y es que es una biografía espectacular, muy disfrutable tanto para quienes somos seguidores de la banda, como para los que simplemente deseen leer un gran libro de Rock. Gorman escribe muy bien, tiene mucha gracia y cuenta con dos protagonistas que casi parecen personajes de ficción. Lo de Chris y Rich Robinson daría juego para un biopic muy cómico. Para quienes hemos seguido a los Crowes desde su primer disco hasta el final, este libro es una auténtica joya. En este mismo estudio donde estamos ahora, hicimos una sesión de fotos con la banda al completo en 1999, en la gira de “By Your Side”, y recuerdo que la tensión entre ellos se podía cortar con un cuchillo, pero claro, ¡no conocíamos todos esos detalles que ahora ha desvelado Gorman! Presencié un momento de absoluto mal rollo entre Chris Robinson y Eddie Harsch cuando les recogimos en el hotel Méridien. Eddie estaba tardando en bajar al hall, y Chris gritó: “Fuck him! Qué se quede aquí!”, y justo un instante después se abrió la puerta del ascensor, y ahí estaba Eddie con su rostro habitual de no importarle nada una mierda. Ha sido muy gracioso leer ahora todo lo que cuenta Gorman sobre las tensiones entre unos y otros en el grupo. Otro de mis libros rockeros favoritos de los últimos veinte años es “My Cross To Bear” de Gregg Allman. Una absoluta maravilla”.

- El de Gregg a mí también me enloquece porque contiene mucha información y anécdotas, y es de esas autobiografías que sientes como si estuvieras con un amigo. Lo mismo sucede con Pete Townshend, Keith Richards, Tony Iommi...Desde luego no es el caso del de Steven Tyler.

- El libro de Steven Tyler es insufrible. Un egotrip continuo, de la primera hasta la última página. Steven es uno de mis frontmen favoritos de la historia. Le he admirado desde niño, desde que leía los artículos que dedicaba Jordi Tardà a Aerosmith en el Popu, pero no por eso tiene que caerme bien como persona. Fue un tipo muy genuino hasta los días de “Permanent Vacation” y “Pump”, y luego se convirtió en otra cosa. Sigue siendo imbatible sobre un escenario, pero su libro es inaguantable. ¡Es casi menos egomaníaco Gene Simmons que Steven Tyler! La autobiografía de Gene es mucho más divertida y sincera...”

- Mi libro favorito de un miembro de KISS es el de Ace Frehley.

“¡Gran libro! Aunque el mejor de todos, para mi gusto, es el de Peter Criss. Otra gran biografía rockera es “Testimony” de Robbie Robertson. Otro ególatra sin remedio, pero me gustó mucho cómo relató su trayectoria con The Band. Ahora estoy leyendo “Where’s My Guitar?” de Bernie Marsden. Whitesnake es una de las bandas de mi vida e increíblemente no se había publicado hasta ahora una buena biografía sobre ellos. Alguien debería remediar eso en el futuro, pero por lo menos aquí tenemos a Bernie hablando en profundidad de los primeros años de la banda. Y un libro que aún no se ha publicado, pero que pude leer en una copia promocional hace unos meses, es el de Matt Sorum. Muy, muy recomendable. Me recuerda un poco al de Gorman, porque tiene mucho humor, y cuenta infinidad de interioridades de The Cult, Guns N’Roses, Velvet Revolver... He leído todo lo que se ha publicado hasta ahora sobre los Guns, y sin embargo Matt aporta algunas anécdotas inéditas muy potentes. Como seguidor fanático de The Cult, he disfrutado mucho la parte en la que habla de ellos también. No existe ninguna biografía de The Cult, así que se agradece todo lo que cuenta sobre ellos. Hay historias muy cómicas de su interacción con Ian Astbury y Billy Duffy. Sólo echo de menos más anécdotas sobre Weiland. Habla de él, pero podría haberse extendido más. Aunque uno de los mejores momentos del libro es, precisamente, un encontronazo muy Spinal Tap con Weiland.

- Cambiando un poco de tema, aunque en el fondo no mucho, es bien sabido que la relación entre la revista y sus lectores no parece tener comparación posible en todo el mundo. Por Facebook realmente se nota su pasión por la revista y la música. ¿Tu también la notas?. Hay auténticas estrellas en el Correo, como El Primo Lejano de Paul Stanley y su mitomanía, La Picha de Atenodoro y Van Halen y la Historia, Rap Killer con sus pasionales cartas de cine clásico...

- Podríamos hablar durante horas de los lectores que han destacado a lo largo de los años en el Correo del Popu. El Primo Lejano de Paul Stanley es grande. Le conozco en persona, he estado incluso en su casa, y es justo lo que parece: un tío poseído por el Rock’n’Roll y el cine. Trabaja en compañías aéreas, y cuando se publica un disco de una de sus bandas favoritas, puede elegir alegremente si lo comprará en Tokyo, New York o París. La pasión de este hombre es increíble. La Picha de Atenodoro es otro devorador insaciable de cultura. También le conozco en persona y no es un caballero que pase inadvertido. Podríamos destacar muchas cosas de su trayectoria, pero me quedo por encima de todo con un bizarrísimo video en el que aparecía con túnica, pronunciando un apasionado speech en un coliseo romano. Rap Killer es el gran defensor del cine clásico en el Correo. Nos ha ilustrado durante años y años sobre actores y directores de la era dorada de Hollywood”.

- Otro tema muy polémico estos tiempos es Miley Cyrus y su supuesta afición por el Rock, con todas esas versiones de clásicos.

- No entiendo el problema con Miley Cyrus! Hablamos de ella en el Apéndice de enero. ¡Es una estrella pop!, ¡no hay más! ¡No es una amenaza para el Rock’n’Roll! Prefiero mucho antes a Miley Cyrus que cosas como Vetusta Morla o Love Of Lesbian. Los infragrupos indies españoles sí que son la escoria de la tierra. No hay nada más bajo y patético en este mundo que un grupo indie español. Lo de Miley, en cambio, me parece inofensivo. No me irrita, ni me ofende. Y en su nuevo disco simplemente ha recuperado sonidos ochenteros. Su dueto con Billy Idol habría encajado en la banda sonora de la peli de Richard Gere, “American Gigolo”. No veo el problema por ningún lado. Tiene una gran voz, es capaz de interpretar “Wildflowers” de Tom Petty sin hacer el ridículo y ahora intenta emular a Blondie. ¡Ningún problema!”.

- Para todos los rockeros ha sido trágica la muerte de Eddie Van Halen, y no eres la excepción, es conocida tu devoción por él, y por la banda. Sin embargo, a veces se olvida la extensa carrera de Sammy Hagar en solitario, o los discos de Montrose posteriores al debut.

- Van Halen es una de mis bandas favoritas de toda la vida, y no soy de los que tienen problemas con la etapa de Sammy Hagar. De hecho, yo descubrí a Van Halen y a Sammy Hagar a la vez. En casa teníamos todos los discos en solitario de Sammy y recuerdo lo que me impresionó su “Live 1980” en su día. Sin olvidar el magistral debut de Montrose, que no tiene nada que envidiar del debut de Van Halen. Por eso, cuando sustituyó a David Lee Roth en la banda, resultó un poco extraño para mí, porque llevaba muchos años siguiendo a Sammy y a Van Halen por separado. Es parecido a lo que sucedería muchos años después con Paul Rodgers y Queen. Nunca los habríamos imaginado juntos. Aunque lo de Sammy y Van Halen tuvo más sentido, y de hecho, su primer disco juntos fue una sorpresa muy agradable, y los siguientes también me parecieron grandes álbumes. Se perdió ese punto de locura y de vaudeville que aportaba Dave, pero yo no tengo ningún problema con esa etapa de la banda. El talento de Sammy, respaldado por una de las bandas más grandes de la historia y por el mejor guitarrista de todos los tiempos... Los discos siguientes de Montrose al debut me gustan,pero no se pueden comparar al primero.

- Mi guitarrista favorito es Jimmy Page, y también lo adoras.

- Pondría a Jimmy Page en mi top 5 de guitarristas, pero para mí Eddie siempre será el nº1.

- Otro tema que da para mucho es el heavy nacional 80′s. Y no solo los grandes nombres, estaban Tritón, Dama Feudal, Cráneo...

- El Heavy Metal nacional 80′s fue un movimiento maravilloso. Siempre que quedaba con Jose Antonio Manzano y un grupo de amigos, recordábamos aquella escena y las mil y una anécdotas. Jose tenían un gran sentido del humor, era un tipo muy divertido. Se reía de sí mismo sin problema, y me encantaba intercambiar con él cotilleos sobre aquellas bandas. Ya sabes, la rivalidad entre grupos, choques de egos, problemas de imagen, etc. Mis favoritos siempre fueron Banzai, Barón Rojo y Obús, pero recuerdo a muchos otros grupos con cariño. Conservo muchos de aquellos discos, otros los he perdido, pero independientemente del talento que tuviesen algunas de aquellas bandas, todas eran muy entrañables. ¡Incluso las malas bandas eran buenas! Porque tenían un encanto acojonante. Durante un corto período fue grande poder disfrutar de nuestro Whisky A Go Go barcelonés, la sala Metal que montó Gaby Alegret. Ese era nuestro templo metálico. Allí pude ver a Helix, Santa y tantos otros grupos. Mi foto favorita de Azucena se la tomó mi padre en los camerinos de la sala Metal. Me refiero a aquella imagen de Azucena sentada, armada con su látigo. Siempre era divertido acercarte a la sala Metal. Lo habitual era encontrarte allí a Gaby, Pedro Bruque, Manzano, Jimmy Reitz... Tengo muy buenos recuerdos de ese bendito lugar.

- Hablando de Azucena, Santa sacaron un tercer disco sin ella, “Templario”, y con Leonor Marchesi de cantante.

- Me gusta claro, aunque no esté Azucena. Años más tarde conocí a Leonor.

Hasta aquí la segunda pero no última parte de la entrevista.