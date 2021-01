El Rock en las bandas sonoras de los años 90 (II)

Hace casi tres décadas muchos melómanos de este país se alegraron cuando pudieron empezar a ver con facilidad la MTV, cuando la M significaba Música. Tiempos en los que se podía ver ahí a programas de calidad como Headbangers Ball, presentado por Vanessa Warwick. A inicios de los años 90, otro espacio de la cadena consiguió ser aún más popular.

Eran Beavis & Butt-Head, dos personajes de dibujos animados pero que se convirtieron en reales. La culpa la tenían sus impagables comentarios en los video clips que “ponían”, sus emblemáticos gestos cuando les gustaba el tema, sus camisetas de Metallica y AC/DC, su odio hacia el fan de Winger y, por encima de todo, su actitud tan políticamente incorrecta, que se aceptaba en 1993 pero con toda seguridad impediría que ahora se emitiese su programa.

Su popularidad era enorme, y no tardó en llegar el primer disco, con música que acompañaba a los programas. El título es un sentido homenaje a Jimi Hendrix, y se llama “The Beavis & Butt-Head Experience”. Está repleto de muy buenos temas, pero algo importante es que entre canción, e incluso sobre ellas, hay comentarios del dúo. Es fundamental escuchar bien sus profundos diálogos con Anthrax y Run DMC, por ejemplo. Los de New York aportan nada menos que una más de su larga colección de fantásticas versiones, en este caso “Lookin’ Down The Barrel Of A Gun” de Beastie Boys, e iguala a la original. Los raperos no llegan tan lejos, pero grabaron un muy buen tema, “Bounce”, seguramente su último momento de calidad.

Otro tema y punto álgido del disco es el que lo cierra, un dueto con Cher de su clásico “I Got You Babe”. Tras un inicio baladístico, en el que por supuesta Butt-Head pronuncia su famoso “it sucks”, el tema deriva en una espiral rockera que sin duda mejora la original, con Sonny Bono. A destacar el divertido video clip, con Beavis cortando flores.

En el resto del disco la pareja está más callada, y podemos disfrutar de muy buena música, con Nirvana y su famoso y tristemente profético “I Hate Myself And I Want To Die”, “99 Ways To Die” de Megadeth (muy presentes esos años en bandas sonoras) con un Dave Mustaine tan chillón como siempre, la muy correcta si lo pensamos ahora “Deuces Are Wild” de Aerosmith y el tema propio de la pareja, “Come To Butt-Head”, en el que solo falta Barry White.

La recta final no baja. Uno de los grupos favoritos del dúo cómico, White Zombie, en un momento atómico, golpean con “I Am Hell”, que encajaría en sus mejores discos, “Poetry And Pose” de Primus, que es de lo mejor del disco, “Mental Masturbation” de Jackyl, muy adecuada para el sentido del humor de Beavis & Butt-Head, la sosa “Monsta Mack” de los raperos Sir Mix-A-Lot y “Search And Destroy” de The Stooges versioneada en directo por Red Hot Chili Peppers. El citado dueto con Cher es la apoteosis final.

Bastante diferente es el resultado de “Beavis & Butt-Head Do America”, disco y película. Ambos pasaron bastante desapercibido, quizá porque ya no era su época, y tampoco la de la MTV con M de Música.

No hay ningún tema especialmente apoteósico, pero de nuevo es recomendable para fans que quieran tenerlo absolutamente todo de sus ídolos. Comienza con un tema inédito y correcto de Isaac Hayes, “Two Cool Guys”, al que le sigue “Love Rollercoaster”, el tema de Ohio Players versioneado aquí por, de nuevo, unos Red Hot Chili Peppers que ya iniciaban su desastroso declive.

En general, todo suena un poco en plan caras B, aunque LL Cool J esta vez aporta un buen tema, “Ain’t Nobody”. “Raftinks, Suicidal Tanks & Cannibal Girls” suena floja, con unos White Zombie en plena decadencia en lo referente a las relaciones internas.

“I Wanna Riot” de Rancid en su apogeo suena divertida y correcta, pero siguiendo con la música de moda en 1996, “Snakes” de No Doubt es bastante mediocre, por debajo de su exitoso álbum del momento, y “The Lord Is A Monkey” de Butthole Surfers, ya publicada con anterioridad, tampoco destaca.

La recta final no despega mucho, pero es divertida, con “Gone Shootin’” de AC/DC, la, esta vez sí, buenísima “White Trash” de Southern Culture On The Skids y una sorprendente “Lesbian Seagull” del “crooner” Engelbert Humperdinck.

Otros dibujos animados muy animados con claras conexiones rockeras era South Park, la pesadilla de los canadienses. La banda sonora es “Chef Aid”, y no está mal, sin ser explosiva. Vuelven a aparecer Primus, con un buen tema para la ocasión “South Park Theme”, y destacan también Rancid y Porno For Pyros.

Suena también una extraña mezcla entre Ozzy Osbourne, Jack Blades, los electrónicos The Crystal Method y el Wu-Tang Clan Ol’ Dirty Bastard, llamada “Nowhere To Run”, “Kenny’s Dead” de Master P (que en realidad es una mediocre versión del superclásico “Freddie’s Dead” de Curtis Mayfield), “Come Sail Away” de Dennis DeYoung de Styx, a manos de Eric Cartman, varios temas muy flojos de Puff Diddy y Wyclef Jean y lo más curioso, “Wake Up Wendy” de Elton John con Bernie Taupin, y “Huboon Stomp”, de Devo. Poco destacable en general.

Otra película bastante olvidable llegó en 1997. La adaptación a la gran pantalla de uno de los mejores y más apropiados cómics de la década, “Spawn”.

Si en la primera entrega de esta serie de bandas sonoras de los años 90 los elogios hacia la fusión de Rock y Rap en “Judgment Night”, de 1993, son del todo merecidos, no se puede decir lo mismo de este disco que es una mezcla de Rock con el Techno, que parecía que iba a arrasar con todo.

El principal problema es que no fue así, y el disco suena bastante desfasado. Lo mejor es que hay dos perlas que figuran incluso entre lo mejor de las discografías de estas bandas, las de Rock por supuesto. Uno es “Long Hard Road Out Of Hell” de Marilyn Manson con Sneaker Pimps (que no se notan), espectacular tema que tituló la autobiografía de Brian Warner, y que no habría desentonado en “Antichrist Superstar”. El otro tiene el mismo nivel y de nuevo el toque electrónico és insignificante, se trata de “Kick The P.A.” de Korn con The Dust Brothers. Uno de los mejores temas de los de Jonathan Davis, muy oscuro y tremendamente 90′s.

También aprueban sin duda Filter con The Crystal Method, con la potente “(Can’t You) Trip Like I Do”, y...nadie más. De hecho, resultaba bochornoso escuchar en 1997 (y también en 2020) Metallica con DJ Spooky masacrando su clásico “For Whom The Bells Toll”, su guitarrista Kirk Hammett irreconocible con Orbital en “Satan”, mediocridades increíbles de Slayer, Henry Rollins y Butthole Surfers, e incluso hay tiempo para aburrirse de forma espantosa con las aportaciones de Mansun, Silverchair, Incubus y Tom Morello & The Prodigy, todos ellos junto a sus infumables parejas de baile “dance”. NBalance general desigual como pocos discos, y muy difícil de escuchar del tirón.