El Rock en las bandas sonoras de los años 90 (I)

Para los amantes del mejor Rock y melómanos en general, la década que cerró el pasado siglo fue la de la eclosión de la música alternativa. Un concepto difícil de definir, porque puede englobar muchos estilos, pero para que nos entendamos, uno de sus pilares fue el estilo denominado Grunge (que a su misma vez engloba a bandas y artistas muy diferentes entre sí). También los grupos de fusión (Faith No More, Red Hot Chili Peppers, Primus, Living Colour, Fishbone...), el Rock Industrial y bandas parecidas (Nine Inch Nails, Ministry, Marilyn Manson, White Zombie...) y muchos otros estilos. El nexo en común es que todos aparecieron en alguna banda sonora de los años 90.

Cualquier melómano que siguiera esos años con emoción e intensidad entenderá que, además de tener que estar pendiente de la continua avalancha de obras maestras de las citadas bandas y de centenares más, había que controlar bandas sonoras de películas que no importaban en absoluto en la mayoría de ocasiones, pero que contenían muy buen material con auténticas golosinas en forma de canciones, que normalmente no aparecían en los discos “normales”. Eran bandas sonoras con temas inéditos de las bandas punteras.

Un ejemplo perfecto fue el disco “Judgment Night”, de 1993. La película pasó sin pena ni gloria, pero la banda sonora podría ser la mejor de la década. En pleno auge de la citada música alternativa y del hip-hop se reunieron para el álbum a algunas de las estrellas de los dos mundos, grabando juntos. El resultado es explosivo, con varios temas para la Historia. Los mejores pedazos de dinamita podrían ser “Judgment Night”, de Biohazard con Onyx, la versión de “Disorder” de los punkys The Exploited, con Ice T a la voz y música de Slayer, “Just Another Victim” con Helmet y los raperos irlandeses House Of Pain, “Another Body Murdered”, tremenda también, con Faith No More y los gangstas Boo-Ya T.R.I.B.E., “Real Thing”, una potente mezcla entre Pearl y Cypress Hill, “Me myself And My Microphone”, original de Run DMC, y aquí con la ayuda de Living Colour y otros, no tiene desperdicio, un disco perfecto para entender esos años.

Un año después, en 1994, llegaría otra banda sonora emblemática de la época, y con una película mucho más sólida. El hijo de Bruce Lee, Brandon, falleció en misteriosas circunstancias durante el rodaje, lo que acrecentó por supuesto la leyenda, pero truncó su carrera. En este film proyecta un fuerte magnetismo, con una estética gótica muy del momento, y que ahora algunos confunden con el Joker de Heather Ledger o de Joaquin Phoenix.

La banda sonora comienza con The Cure, con tema inédito correcto, “Burn”, seguramente lo último con calidad que grabaron, y los industriales Machines of Loving Graces, ahora muy olvidados. Sigue con “Big Empty”, el himno de Stone Temple Pilots que ya aparece en su álbum “Purple”. Es el primer punto álgido.

El resto de temas tiene puntos de calidad, aunque con irregularidades. Están temas bastante buenos (aunque siempre inferiores a los de los respectivos álbumes, algo muy común en estas bandas sonoras), como “Darkness” de Rage Against The Machine, la un poco pesada “Ghost Rider”, original de Suicide e interpretada aquí por Rollins Band, “Color Me Once” de Violent Femmes (más oscura de lo habitual en ellos), una perla como “Dead Souls”, canción de Joy Division grabada aquí por NIN, “Milquetoast” de Helmet que ya aparece en su disco “Betty” y otra versión. Pantera, con “The Badge” de Poison Idea, en su demoledora línea habitual de esos años.

Finalmente, además de My Life With The Thrill Kill Kult y Jesus & Mary Chain y la melancólica Jane Siberry con “It Won’t Rain All The Time”, suena la joya de la corona, la preciosa “Slip Slide Melting” de los entonces desconocidos For Love Not Lisa. Surgidos entre la inmensa marabunta de los años 90, el tema pertenece a su segundo disco, “Merge”, quizá el más recomendable de su discografía junto al siguiente, “Information Superdriveway”. Se separaron a inicios de siglo.

Dos años más tarde, en 1996, se estrenó la segunda parte de “The Crow”, esta vez con el actor francés Vincent Perez encarnando al Cuervo. Película más floja que la primera, pero de nuevo con una banda sonora muy interesante.

Destacan Hole, en su último momento de gloría artística con una versión del clásico “Gold Dust Woman” de Fleetwood Mac. Le siguen nada menos que los amos del trono rockero en ese momento, White Zombie, con la bailable versión de “I’m Your Boogie Man” de KC & The Sunshine Band, y “Jurassitol”, buen tema de los industriales Filter, muy apropiados para este tipo de películas.

Sin embargo, llega un importante bajón, con “Naked Cousin” de PJ Harvey, muy muy alejado de la magia de su material interior. La situación empeora con “In A Lonely Place”, una soporífera versión de Joy Division por parte del grunge serie C de Bush. El dueto entre los rappers de segunda Gravediggaz y Tricky es muy aburrido, igual que los temas siguientes, de Toadies y Seven Mary Three.

La recta final es bastante mejor. Además de los prescindibles Frost (nada que ver con la banda de Detroit) y Pet, el “Spit” de NY Loose suena atronador (aunque no era inédito, fue el primer single de su debut “Year Of The Rat”), Korn sorprenden con un fuerte cambio de estilo en “Sean Olson”, está Iggy Pop en directo con “I Wanna Be Your Dog” y Deftones con “Teething”. Otro pequeño resumen de esos años.

Igual de oscura, pero con una música muy diferente, fue la banda sonora de “Murder Was The Case”, en 1994. Es la música de una especie de “corto” de 18 minutos, inspirado en el brillante tema de Snoop Doggy Dogg del mismo nombre y que está incluido en el primer disco del polémico rapper. “Doggystyle” es seguramente el último gran debut del hip hop.

Obviamente el disco es más largo, y en él encontramos a las estrellas del género en ese momento, el propio Snoop, Ice Cube y Dr. Dre, además de otros raperos mucho más desconocidos, pero correctos.

Otra banda sonora que pasó mucho más desapercibida fue la de “Demon Knight”, de 1994. Típica película bastante infumable para críos, pero con música muy recomendable.

Lo mejor es con mucha diferencia el superclásico “Cemetery Gates” de Pantera. El problema es que se publicó 4 años, en el álbum “Cowboys From Hell”. El resto de la banda sonora son temas muy de segunda fila, pero que apetecibles para completistas.

Está la tétrica “Tonight We Murder” de Ministry, Machine Head con “My Misery” (correcta, pero inferior al material de “Burn My Eyes”), y las bastante aburridas “Diadems” de Megadeth e “Instant Larry” de The Melvins.

El resto sigue la misma tónica, temas correctos de grandes grupos, como “Beaten” de Biohazard, “Fall Guy” de Rollins Band. “Policia” de Sepultura eleva el listón (eran los años pletóricos de la banda brasileña”, y cierran el disco el himno “Hey Man Nice Shot” de Filter, que ya fue publicada en su debut, y con “1-800-Suicide”, de nuevo con Gravediggaz.