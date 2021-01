¿Qué se puede hacer y qué no entre el 7 y el 17 de enero en Cataluña?

Los peores augurios se han confirmado y la curva de contagios en Cataluña se ha vuelto a disparar entre finales de año y principios de 2021. Por ello, la Generalitat se ha visto obligada a tomar cartas en el asunto y decretar duras restricciones con el objetivo de “frenar” el aumento de casos. Como reconoció el secretario de Salut Pública, Josep Maria Argimon, la voluntad era haber tomado medidas más drásticas, pero la economía catalana no se lo puede permitir y la intención es implementar medidas de “impacto” durante “el menor tiempo posible”.

Así, entre el 7 y el 17 de enero los catalanes no podrán salir de sus municipios ni tampoco de Cataluña y la actividad comercial quedará muy restringida. Lo cierto es que la Generalitat ha tenido que reaccionar porque los datos empeoran diariamente tanto a nivel de contagios como a nivel hospitalario. Si bien, también es cierto que, de momento, hay una señal para el optimismo, como reconoció Argimon: a diferencia de la primera y la segunda ola, los contagios no se doblan cada semana. Es decir, el aumento es “sostenido”, pero no “exponencial”.

Como referencia se pueden tomar los datos de contagios de las dos últimas semanas: en los últimos siete días -del 31 de diciembre al 6 de enero- se han contabilizado 20.601 casos, mientras que en los siete anteriores -del 24 al 30 de diciembre- hubo 16.163. No obstante, han saltado las alarmas en las últimas 24 horas porque se han notificado 4.451 casos -la peor cifra desde el 3 de noviembre cuando hubo 5.072-.

La perspectiva tampoco es buena porque la Rt, que indica la velocidad de transmisión del virus, ha crecido hoy de nuevo y se ha situado en 1,47. Es decir, de cada 100 contagiados, se infectan 147 personas. Este indicador debería de estar por debajo de 1 para que la pandemia remita, pero lleva ya tres semanas por encima de 1. En paralelo, el riesgo de rebrote sigue su escalada y está en 576 -debería estar por debajo de 100 para dar por controlada la pandemia- y la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes se sitúa en 406 casos.

Esta incidencia ha empezado a tener efectos serios sobre los hospitales: el número de hospitalizados se encuentra actualmente en 2.049 pacientes -40 menos que ayer, pero 416 más que hace dos semanas-. Esto también se ha traducido en un aumento de la ocupación de las UCIs: según el parte de hoy, hay 417 pacientes -9 más que ayer y 85 más que hace dos semanas-.

¿Cuáles son las excepciones para salir del municipio o de Cataluña?

No se podrá salir del municipio o de Cataluña salvo que sea para asistencia sanitaria y social; por trabajo u obligaciones legales; educación; retorno al lugar de residencia; atender personas con necesidades (gente mayor o dependiente); desplazamiento a entidades financieras o estaciones de suministro en territorios limítrofes; desplazamiento para recogida de menores en casos de que los padres estén separados; actuaciones ante órganos públicos, judiciales o notariales; o, renovación de permisos y trámites administrativos; exámenes o pruebas oficiales.

Asimismo, también se podrá hacer deporte entre municipios limítrofes.

¿Es obligatorio el teletrabajo?

No, porque la Generalitat no tiene facultad para imponerlo, pero si obliga a las empresas a limitar la movilidad laboral. Es decir, para que fomenten el teletrabajo.

¿Volverán los niños al colegio el 11 de enero?

Sí, se mantiene la actividad presencial en los colegios. Las actividades extraescolares quedan suspendidas.

¿La universidad continúa de forma telemática?

Sí, salvo prácticas y evaluaciones, que se hacen de forma presencial.

¿Los bares y restaurantes permanecen abiertos?

Si, permanecerán abiertos entre 7.30 y 9.30 y entre 13 y 15.30 horas. Además, se puede recoger comida hasta las 22 horas y se puede entregar a domicilio hasta las 23 horas.

¿Se puede ir al gimnasio?

No, las instalaciones y equipamientos deportivos en espacios cerrados no se pueden usar.

¿Se puede ir a la piscina?

Sí, las piscinas cerradas estarán abiertas, aunque con un aforo del 30% y no se permiten actividades en grupo.

¿Se puede jugar a tenis o pádel?

Sí, las instalaciones y equipamientos deportivos en espacios cerrados se pueden usar aunque con control de acceso y un 50% de aforo.

¿Las competiciones deportivas seguirán?

No, las competiciones deportivas federadas catalanas seguirán suspendidas. Tan solo se pueden jugar las ligas nacionales e internacionales.

¿Qué comercios podrán abrir?

Entre lunes y viernes podrán abrir todos los comercios con una superficie inferior a 400 metros cuadrados. Entre lunes y domingo podrán abrir todos los comercios considerados esenciales (alimentación, farmacia, peluquerías o centros de estética).

¿Qué comercios tendrán que cerrar?

Todos los comercios con superficie superior a 400 metros cuadrados y los sábados y domingos todos los comercios no esenciales.

¿Se puede ir al teatro o al cine?

Sí, con un 50% de aforo y máximo 1.000 personas. También se permiten las salas de concierto.

¿Están permitidos los actos religiosos?

Sí, los actos religiosos están permitidos con un aforo del 30% y máximo 1.000 personas.