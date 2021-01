El PP avisa a Vox tras salvar al Gobierno con los fondos europeos: “Así empezaron los ERE”

La abstención de Vox que salvó el decreto del Gobierno sobre el reparto de los fondos europeos continúa generando debate. Hoy, el presidente del PP, Pablo Casado, ha ido un paso más allá y ha advertido al partido de Santiago Abascal que haber permitido al Gobierno sacar adelante esa normativa para distribuir el dinero europeo “al antojo de Pedro Sánchez” puede terminar como el caso de corrupción de los ERE del PSOE de Andalucía. “Así empezaron los ERE”, ha afirmado.

A juicio de Casado, el apoyo de Vox entrega todo el poder a Sánchez para elegir dónde destina el dinero, una situación similar a lo que sucedió con los ERE, donde el PSOE repartió el dinero a empresas y ayuntamientos afines “sin el control y la transparencia” que pidió el PP, según ha afirmado. “Ahí estamos ahora con la mayor factura por corrupción de un gobierno”, ha añadido. El líder del PP también ha recalcado que un decreto similar ha tumbado al gobierno de Giuseppe Conte en Italia, que se ha visto obligado a dimitir. Casado, para evitar que reproduzca el caso ERE y en pro de la transparencia en la distribución, ha anunciado que el grupo popular en el Europarlamento exigirá a la Comisión Europea que informe sobre el plan de reformas remitido por el Gobierno a las instituciones europeas, y ha acusado a Moncloa de ocultar sus detalles.

El PP votó en contra del decreto del Gobierno porque, entre otras cosas, defendía más poder decisión en el reparto de los fondos europeos para las autonomías en detrimento de Sánchez.

“Nos sorprende que Vox haya ayudado a Sánchez a sobrevivir en Moncloa. Hasta hace no mucho se referían al gobierno como criminal e ilegítimo”, ha lamentado, en un acto de campaña en Badalona, junto al alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el candidato a la Generalitat, Alejandro Fernández. “Algunos van juntos aunque no se sepa”, ha asegurado Casado, en una alusión implícita a Vox, ya que, a su entender, salvó al Gobierno en la votación y permitió, en paralelo, que Esquerra pudiera votar en contra en plena campaña electoral.

“Eso ha permitido que ERC vote en contra en esa especie de comedia”, ha asegurado Casado, en referencia a que ha permitido proyectar que los republicanos, socios del Gobierno, se distancian y puedan “reñir” con el PSC durante la campaña.

Gobierno Frankenstein

El PP se ha desplazado hoy a hacer campaña a uno de sus principales bastiones en Cataluña: Badalona, la cuarta ciudad más importante por habitantes (220.000) de la autonomía, donde Albiol recuperó la alcaldía hace casi un año. El acto ha servido para arropar a Alejandro Fernández y para advertir también contra el PSC y sus pactos con el independentismo. “No queremos que el Gobierno Frankenstein cree un jovencito Frankenstein catalán”, ha afirmado Casado, en un acto que también ha contado con la participación telemática de diferentes alcaldes populares de algunas capitales de provincia.

“Hoy el PSC es indisociable del ‘procés’ porque es colaborador necesario para que JxCat y ERC sigan apoyando en Moncloa”, ha afirmado Casado, que ha acusado a los socialistas catalanes de haber firmado ya “un contrato” con Esquerra para gobernar. Por este motivo, Alejandro Fernández ha pedido al electorado constitucionalista que opte por el PP porque si no, a su juicio, los votos constitucionalistas servirán para el independentismo. De hecho, ha reivindicado que la “llave” para echar al independentismo de la Generalitat la tiene el PP.

“El PSC quiere los votos constitucionalistas para dárselos al independentismo”, ha asegurado Fernández. “Que nadie se lleve a engaño, Pedro Sánchez no envía a Illa a derrotar al separatismo, sino a blindar su superviencia política”, ha añadido Fernández, aludiendo a que Illa es el “nuevo Iceta”. “Iceta no le servía porque no le daba la suma. Cree que Illa si puede engañar a catalanes porque Iceta ya no engañaba a nadie. Como es la novedad, puede despistar al personal”, ha asegurado.