Esquerra defiende el pacto “anti Illa”: “Sólo hemos firmado lo que hemos estado diciendo”

El pacto “anti Illa” ha irrumpido con fuerza en la recta final de una campaña que había transcurrido sin sobresaltos importantes. A última hora de ayer trascendió un manifiesto promovido por Catalans per la Independència -un grupo de exmiembros de la ANC que cuenta con poco más de 500 seguidores en las redes sociales- para establecer una suerte de cordón sanitario en torno al PSC. Un compromiso suscrito por JxCat, ERC, la CUP y el PDeCAT que especialmente concierne a los republicanos al estar permanentemente en el foco por un hipotético tripartito entre PSC, ERC y comunes tras las elecciones.

Hoy, el candidato de ERC a la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido el acuerdo y ha explicado que sólo se trata de rubricar lo que los republicanos llevan repitiendo hace semanas: “Sólo hemos formado lo que hemos estado diciendo”, ha zanjado en una entrevista en Rac 1.

Se da la circunstancia de que Aragonès es el único cabeza de cartel de los partidos independentistas que no firmó personalmente el pacto -lo hizo el presidente del grupo parlamentario, Sergi Sabrià-, una casualidad a la que el líder republicano ha restado toda importancia. “Yo no tengo ningún problema. No sé exactamente cuándo vinieron [a la sede de ERC] pero tenía una entrevista o iba de camino a un acto fuera de Barcelona”, ha explicado.

El presidenciable de ERC también ha rechazado aceptar el apoyo externo del PSC para una supuesta investidura -“No, porque los votos nunca son gratis”- y ha insistido en una “vía amplia” independentista que pasaría por sentar en el Govern a la propia Esquerra, JxCat, PDeCAT, CUP y comunes, una alianza que todos rechazan menos los republicanos.

En cambio, la presidenciable de Junts, Laura Borràs, ha reclamado este jueves a ERC extender al Congreso de los Diputados el compromiso firmado por los partidos independentistas de no pactar con el PSC. “Propongo trasladar este acuerdo no solo en la Generalitat, sino también en el Congreso. Aquí es donde no hay que apuntalar a los partidos del 155”, ha pedido en rueda de prensa en la Agencia Efe.

Además, ha cuestionado este jueves que el candidato de ERC delegue la firma del compromiso de fuerzas independentistas de no pactar con el PSC tras el 14F, y ha subrayado que JxCat no “apuntala a partidos del 155 -PSOE, Cs y PP-” en el Estado. “No soy yo quien tiene que decir qué tiene que hacer cada uno, todo el mundo sabrá si su firma tiene o no credibilidad, por qué no se firman cosas en primera persona o se delegan en algún otro”, ha afirmado Borràs, que ha subrayado: “Yo no he delegado en ninguna otra persona, lo he hecho yo directamente”.