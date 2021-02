Entrevista a Leather Boys: “Sin visibilidad en los medios el Rock acabará siendo tan minoritario como el Jazz”

Es innegable que la mejor banda de Avilés, en Asturias, ha crecido, cambiado y mejorado desde su debut, “Real Leather”. La mejor prueba es “Born In The Seventies”, el cuarto trabajo de su discografía. Son 14 temas que directamente marcan un hito importante en el Rock Nacional.

El título del disco en la qué nacieron sus miembros fundadores, el guitarrista Leather Sex y la voz, Leather Rose, pero cuando uno lo escucha, parece todo un homenaje que aman. Ellos dos atienden a LA RAZÓN. Stay Leather!!

-¿Hola, como os encontráis? ¿Qué tal lleváis la dichosa pandemia?.

Leather Sex: Hola Joan, aquí seguimos aguantando estoicamente esta situación que nos ha tocado vivir. Es duro, pero hay que afrontarlo con optimismo, tesón & “patience” …. Axl Rose dixit!!!

Leather Rose: Que tal tío, ya ves, quien nos iba a decir que íbamos a sacar un disco en mitad de una pandemia mundial, por mi parte ya pasé el puto virus y aquí estamos peleando por poder remontar el vuelo cuanto antes.

-Estar confinados tiene al menos un punto positivo para los melómanos, que es poder escuchar música. ¿Habéis hecho algún descubrimiento estos meses? ¿Qué es lo que más habéis escuchado?

-Leather Sex: Yo soy un melómano empedernido y desde mi tierna infancia he sido un consumidor compulsivo de música en formato físico. Durante el confinamiento todo eso se elevó al cubo y sirvió para que fuese más llevadera esta situación tan anómala. Soy muy ecléctico y escucho desde country hasta death metal, por lo que no estuve aburrido durante estos últimos meses. Los últimos discos de Uffe Lorenzen (Baby Woodrose), Blue Öyster Cult, The Hangmen, Redd Kross, AC/DC, Paradise Lost o Martyrdöd son cojonudos y han sido parte importante de la banda sonora durante el confinamiento.

Leather Rose: La verdad que sí, han sido meses donde he consumido mucha música, principalmente a nivel internacional he tirado de viejas glorias, las cuales parece que se han puesto de acuerdo en sacar disco en este momento, tanto AC/DC, Ozzy , Springsteen, Paradise Lost o Pearl Jam han sacado discazos, pero tambien me ha gustado mucho lo último de H.e.a.t., por otro lado he descubierto una bandaza nueva como son Dirty Honey, los cuales solo tiene editado un EP de debut pero son brutales, puro hard rock con influencias que maman de los 80 y 70 claramente, espero con ansias su nuevo disco, al igual que el de otro grupo de tinte algo más moderno como son The Pretty Reckless o incluso una banda que también lleva chica al frente y me ha enganchado podrían ser Halestorm. ¡Mujeres al poder!, menudo vozarrón se gastan sus vocalistas, de hecho, el año pasado me hice con la discografía de ambas en formato físico. También soy un firme defensor de Greta Van Fleet o Ghost. Me parecen bandas a tener muy en cuenta de cara al futuro, al igual que otras bandas nacionales que he quemado mucho últimamente, como el nuevo disco de Lëx Lüger , lo último de Frank Suz o el directo de Los Zigarros.

-El rockerío nacional quedó muy satisfecho con “Born in the 70”. Me encanta el disco y ese título tan...vintage rock.

-Leather Sex: Los 70´s han sido una década maravillosa e inigualable. Ahí puedes encontrar desde MC5, The Dictators, Motörhead, BÖC, KISS, Dead Boys, The Stooges o Jeronimo hasta Thin Lizzy, Chep Trick, Black Sabbath, Judas Priest, Radio Birdman, Buzzcocks, Granicus, The Boys, Lynyrd Slynyrd… Todo eso junto a la influencia que tuvo el cine y la televisión de la época en mi niñez, ha dado pie al concepto del disco. La Blaxploitation, el porno…una época irrepetible. Por otra parte, el artwork ha sido creado por Bruno Honky Tonk, que ha sabido captar la esencia del álbum y ha diseñado una portada preciosa con reminiscencias del cine kinki, road movies, Blue Cheer…

Leather Rose: La verdad que estamos muy contentos por la respuesta que ha tenido el disco entre el público, sobre todo nos hace mucha ilusión aparecer entre lo mejor del año en la revista Popular 1, ya que siempre ha sido un referente para nosotros y es todo un honor ese reconocimiento. Los 70 es la década en la que nacimos Sex y yo y queríamos hacernos un auto homenaje por todos estos años que llevamos mano a mano peleando por sacar la banda adelante.

-¿Habéis tocado o grabado algo estos meses?.

-Leather Sex: No actuamos en directo desde septiembre de 2019 y estamos que nos subimos por las paredes ya que el escenario es nuestro hábitat natural. Comenzamos con el proceso de grabación a principios de 2020 y nos pilló el confinamiento dando los últimos retoques al disco. Durante estos últimos meses hemos ido puliendo en el local de ensayo el set.list de cara a la presentación del disco en directo. Ahora estamos dando los últimos retoques a dos nuevos temas para la edición en vinilo de “Born in the 70´s” que verá la luz durante este año.

-Leather Rose: Exacto, tenemos dos temas nuevos que esperamos entrar pronto a grabar, los dos surgieron durante el confinamiento y llevan nombres y temática muy acorde a estos tiempos, uno es “Pandemic Messiah” y como primicia también tenemos el primer tema que hemos escrito en castellano en toda nuestra carrera “Salvación”.

-¿Planes para un sucesor de “Born in the 70”?

Leather Sex: Ahora mismo eso queda muy lejano ya que todavía no hemos podido presentar el álbum. Creemos que es un disco de largo recorrido y nuestra intención es actuar en directo por todo el estado español y realizar algunas fechas “overseas”. Tras esa gira de presentación, es posible que editemos nuestro primer disco en directo, recuperando viejos temas etc.

Leather Rose: Como bien dice Sex, este disco tiene que cobrar vida en directo, por lo que ahora mismo es nuestra prioridad en cuanto abran la veda, de todas formas, la edición vinilo, que esperemos que salga después del verano, traerá esos dos temas nuevos en formato single, así que será un aliciente para que la gente se vuelva a hacer con el disco en este formato y escuche también algo nuevo.

- Da la sensación, volviendo a esa década, que es vuestra favorita, y que abarcáis todos sus estilos: Hard Rock, Punk, Heavy Metal…se nota en vuestra música.

Leather Sex: esa es la base de nuestro sonido, pero somos un grupo muy ecléctico. Las aportaciones de Duke y Triple L son importantes y su bagaje es más 80´s & 90´s. Este es el primer LP en el que se pueden apreciar las influencias reales de la banda, el feeling punk, la esencia garajera, el hard rock primigenio y visceral…todo eso condimentado con elementos más contemporáneos. Lo importante es absorber todas esas influencias y desarrollar un sonido único y personal.

Leathe Rose: Sí, el disco se llama “Born in the Seventies”, pero realmente es nuestro trabajo más ecléctico, lo vemos como una especie de viaje a las mejores épocas del rock como han sido los 60, 70, 80 y 90. No queremos estancarnos en un estilo concreto, hay que tener la mente abierta y dejarse llevar por lo que nos apetezca hacer en cada momento.

-Pregunta difícil…al menos lo sería para mí. ¿Podéis escoger de esa década vuestros 5 discos en estudio y 5 en directo?.

Leather Sex: Jajajaja….¡Eso es imposible Joan! Los que pueda escoger ahora pueden cambiar mañana…A ver mmmmmm:

Discos de estudio: Blue Öyster Cult “Blue Öyster Cult “, KISS “Rock And Roll Over”, Dead Boys “Young, Loud And Snotty”, Radio Birdman “Radios Appear” & Black Sabbath “Master Of Reality”.

Discos en directo: Thin Lizzy “Live And Dangerous”, Lynyrd Skynyrd “One More From The Road”, Cheap Trick “Cheap Trick At Budokan”, Ramones “It´s Alive” & Rory Gallagher “Irish Tour´74”.

Leather Rose: Buff, para los melomanos ya sabes que eso de hacer listas es muy complicado, pero si nos centramos en los 70, tengo que tirar de clásicos básicos:

En estudio serían Led Zeppelin “IV”, Deep Purple “Burn”, Sex Pistols “Nevermind the Bollocks”, Queen “A Night At The Opera”, AC/DC “High Voltage”

En directo: Deep Purple “Made in Japan”, Kiss “Alive”, Thin Lizzy “Live and dangerous”, AC/DC “If you want blood you´ve got it” y me concederé una licencia también (porque para mí Coverdale es Dios) “Live in the heart of the city” de Whitesnake, que, aunque salió en 1980, buena parte del disco se grabó en el 78 jajajaja.

-Algo que os guste de esos años que pueda ser una sorpresa? y algo actual también imprevisible?.

Leather Sex: De esa época, y que marcó mi niñez, Starsky & Hutch, Mazinger Z, Orzowei, Baretta, Kojak Los payasos de la Tele, Marco, las “giras” del circo de Torrebruno… Algo actual e imprevisible mmmm…soy amante de la cocina y el buen vino, por lo que suelo ver programas de Canal Cocina etc.

Leather Rose: Pues por mi parte no le hago ascos a la música disco de los 70, con la distancia todo tiene su encanto, solo hay que ver que hasta Kiss acabaron cediendo a su embrujo jajaja. Sobre todo, gente como Boney M. tenían mojo, de hecho, hemos hecho alguna versión en directo de “Daddy Cool” en nuestros conciertos jeje. Si nos centramos en lo actual, es triste ver la involución de la música del 2000 en adelante, la verdad que es deprimente ver como en el mainstream reina únicamente el reaggeton y el trap entre la gente joven, aunque tengo que reconocer que el tema que grabó Ozzy con el Post Malone ese, me ha acabado gustando jajajaja.

-Cuál es la emoción más fuerte que habéis sentido con la música?

- Leather Sex: son muchas y muy variadas durante todos estos años. Recuerdo cuando conocí a KISS en el 83, mis padres me regalaron un recopilatorio navideño llamado Monstruo que incluía “Lick it up” y fue, posiblemente, mi primer orgasmo. A partir de ahí compré “Creatures of the night”, los “Alive”… ¡Droga dura!. Subir al escenario a cantar con Iggy en solitario y con The Stooges etc. No obstante, cada persona tiene una soundtrack para su vida y en la mía la música juega un papel muy importante cada día desde que era un niño. Siempre hay una canción o un disco para cada estado de ánimo, para cada momento…

Leather Rose: Principalmente me acuerdo de la época que escuchaba Queen a todas horas en el colegio y recuerdo como si fuera ayer el día que murió Freddie Mercury, me afectó tanto como si me hubiera muerto un familiar directo, recuerdo esa noche viendo todos sus videoclips en el VHS y llorando como una magdalena. Últimamente me ha afectado mucho la muerte de Cornell también, cuando escuchas la música de nuestros héroes caídos y te das cuenta que ya no podrás volver a escuchar nunca más algo nuevo de ellos, sientes que su música se vuelve mucho más profunda. Por otro lado, la última vez que un grupo me ha volado la cabeza en directo fue con Nine Inch Nails en el Mad Cool. Uno de los conciertos más acojonantes que he vivido en los últimos años. Esa sensación fue orgásmica.

-Tengo la sensación de que también os gusta mucho el Hard de finales de los 80, ya sabéis, Guns N’Roses, Faster Pussycat, Rock City Angels, L.A. Guns...

Leather Sex: Adoro a todas esas bandas y también son referencias importantes para la banda. También nos gustan los 80´s & 90´s, sin ir más lejos, The Cult son una de nuestras principales influencias y uno de los nexos de unión con el resto de miembros dentro del grupo. Amo el thrash primigenio, el old school death metal, bandas como Social Distortion, Hüsker Dü…. En mi caso, me siento muy influenciado por The Wildhearts, Junkyard, Warrior Soul, The Hangmen, Circus Of Power, The Hellacopters etc.

Leather Rose: Amamos esas bandas. Al principio la banda estaba muy influenciada por el estilo angelino, pero poco a poco hemos ido abriendo abanico, para no encorsetarnos en una época o un estilo concreto a la hora de hacer nuestra música, de todas formas, siempre serán una influencia clara para nosotros y mis pintas a veces me delatan, jajaja.

-En este sentido, es un lujo estar en The Fish Factory. Están buena parte de las mejores bandas del país.

Leather Sex: Estamos encantados con TFF y el trabajo realizado hasta el momento, son muy profesionales y la comunicación es fluida. Por otra parte, es un honor para nosotros compartir sello con grupazos y artistas del calibre de Jolly Joker, Mafia, Lex Lüger o el gran Gaby Alegret.

Leather Rose: Fichamos por ellos justo antes de toda esta mierda de la pandemia, les pasamos nuestros dos primeros singles y se mostraron muy interesados en tenernos en el sello. Sabíamos que Jolly Joker habían trabajado con ellos y les había ido muy bien, así que llegamos a un acuerdo y no dudamos en firmar. A continuación, nos enteramos que Mafia también había fichado, luego Mescaleros, después Lex Lüger y nos dimos cuenta que habíamos acertado de pleno. Menudo nivelazo que hay ahora mismo en el sello. Ojalá podamos hacer algo todos juntos en directo en algún momento.

-¿Hay afición en España por la música y el Rock?. Ahora mismo, entre los jóvenes, no lo parece.

Leather Sex: La verdad es que a este paso el rock va a acabar como el jazz, algo minoritario para el deleite de unos pocos privilegiados. Por otra parte, cada día surgen buenas bandas y el underground mantiene una salud envidiable. La falta de difusión y repercusión en los grandes medios es un lastre, pero tras estos tiempos tan apocalípticos que estamos viviendo, quién sabe…, igual se pueda revertir la situación. Dentro de la escena estatal destacaría a los asturianos Atomic Zeros, Slavedown, Obsessed By Speed, Peralta, Aitor Ochoa & Mad Mule… Hay grupos muy buenos, pero falla el público.

Leather Rose: Es complicado, las nuevas generaciones están enganchadas al trap y esos rollos como dije antes, pero por otro lado a veces veo gente joven acercarse a algún concierto y se dan cuenta de que cuando prestan atención les gusta el rock. La cuestión es que los medios ayuden dando visibilidad a las bandas nuevas para que puedan llegar de nuevo a la gente. Sin buena promoción es muy difícil llegar a la gente.

-¿Nos decís series que os estén gustando?

-Leather Sex: Durante el confinamiento he visto bastantes series y disfruté, especialmente, con Mindhunter, Aquarius, Peaky Blinders, Luther, Hollywood, volví a ver Vinyl… Ahora estoy viendo The Queen´s Gambit y me está gustando bastante.

Muchas gracias por la entrevista Joan, a ver si es factible vernos en un concierto durante este año. Stay rocks!!!

Leather Rose: Soy muy fan de Star Wars y Marvel por lo que The Mandalorian y Wandavision me parecen brutales. Por otro lado, me ha enganchado Gambito de Dama, Succesion y 30 monedas. Y aunque no se tome mucho en serio a sí misma, Cobra Khai merece bastante la pena. La idea principal de coger al antagonista de Daniel San y darle ese papel de antihéroe es cojonuda. Cuando se tira de nostalgia saben jugar muy bien con nuestras emociones.