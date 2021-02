Entrevista con Lipstick: “En los años 80 algunos grupos competíamos para ver quien se parecía más a una chica o bebía más bourbon”

Lipstick es una de las bandas que más sobresale sin duda en la escena rockera catalana. Entusiasmo a raudales en directo y una fuerte conexión con el público son algunas de sus bazas. Otra es sin duda el carisma de uno de los mayores fans de KISS que existen en el mundo, Sugar Kane.

Quién aún sea un escéptico, es muy aconsejable que escuche sus álbumes a todo volumen. Hacerlo y disfrutar es uno. Sugar Kane es el que atiende a LA RAZÓN.

- Hola, Sugar. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal es tu día a día, ahora con la pandemia?

-Estoy bien, gracias. Lo más importante ahora mismo es la salud, y por suerte, nadie del entorno de la banda lo ha pasado mal con el maldito virus, como le está pasando por desgracia a mucha otra gente. En cuanto a mi día a día, trato de no volverme loco con todo esto, aunque de vez en cuando pierdo los nervios. La verdad es que en todo este tiempo he tenido algunos momentos de bajón serio, pero lo intento llevar lo mejor posible. Me encanta tocar en directo, ver a mis amigos, charlar con la gente, ir a conciertos, salir a cenar, de fiesta... así que este ha sido un año bastante duro para mí.

-¿Os afecta al grupo? ¿que planes tenéis para rockear?

- Nos ha afectado, la verdad. Decidimos a grabar un nuevo álbum después de bastante tiempo. Estuvimos grabando en Hybrid Recording Studio, con nuestro amigo Sue Gere, la cosa iba como un tiro... y nos pilla una pandemia mundial justo cuando íbamos a publicarlo, así que imagina como estamos...

Un disco de Lipstick es todo un acontecimiento, no puede pasar desapercibido, no es una cosa que hagamos cada año como si fueran putas rosquillas, me explico? Me refiero a que sólo grabamos las canciones que tienen calidad suficiente para pasar a la posteridad, canciones de las que estamos 100% orgullosos, ahora y dentro de 20 años, así que podemos estar bastante tiempo sin publicar nada sin problema. Tiene que llegar “el momento”. Componer buenos temas, hacer arreglos, coros, producción...que suene(!) no es como fabricar tornillos en serie, y nuestras canciones son nuestras propias vivencias plasmadas en forma de rimas, melodías y riffs...así que espero que no dure mucho la jodida pandemia, o va a ser un problema, porque acabaremos escribiendo canciones sobre hacer tostadas para el desayuno o algo peor. Respecto a la segunda pregunta, lo mejor para rockear es no tener planes, aunque si te refieres a nuestro siguiente paso, obviamente será publicar el álbum, (si todo va bien, saldrá antes del verano) y tratar de promocionarlo de la mejor manera posible.

-Sugar Kane, aparte del nombre falso de Miss Monroe, es una canción de Sonic Youth.

-Lo sé! pero yo ya era Sugar Kane antes de que existieran los putos Sonic Youth! mi apodo es gracias a Marilyn, porque en aquel entonces yo era joven, bella y rubia, como Miss Monroe.

-”Lipstick Rock’n’roll es como llamaba John Lennon al Glam. ¿Qué significa el Glam para tí y el grupo?

-El Glam está muy bien, pero no creo que seamos una banda de Glam. Lo importante siempre es la música, las grandes canciones. Amamos a Bowie, Roxy Music, The Sweet, Mott the Hoople, y también a muchas bandas de los ’80 que iban en esa onda Glammy que se puso de moda una década más tarde. Vivimos al máximo la segunda mitad de los ’80 y lo pasamos muy bien, fue muy divertido en aquel momento formar parte de una escena absolutamente underground que consistía en 3 o 4 bandas que competíamos para ver quién parecía más una chica y quien bebía más bourbon! Allí estábamos Lipstick, No Mercy Boyz, Teaser y algunas más..no era fácil salir con aquellas pintas a la calle, pero a las chicas les encantaba.

-Vuestras raíces son el hard rock 80′s...Algún grupo más desconocido u oscuro de este estilo q quieras destacar?

-En el 87, cuando conocí a Dave y empezamos a componer temas en casa, grupos como Hanoi Rocks te puedo asegurar que eran totalmente desconocidos para la gran mayoría, por lo menos en este país. Luego estaban todas aquellas bandas que iban en el mismo saco, y que no nos gustaban nada, porque no tenían nada de peligro, tipo Trixter, Sleazy Beez, o TNT, la gente sigue confundiendo el “Hair Metal” con el Glam o el Sleazy, y son cosas muy diferentes.

-Cuéntanos algo de lo de ser teloneros de nada menos que Nashville Pussy, Lords Of The New Church y Misfits...

-Siempre que surgía alguna oportunidad así, no podíamos creerlo, la verdad es que fue una pasada poder abrir para todas aquellas bandas y nunca estaremos suficientemente agradecidos a aquellos promotores que creyeron en nosotros como Pep Val (il.logic Produccions) Robert Mills (R.M. Concert) y a nuestro querido Javi Ezquerro de Silvertrack (d.e.p.) Hay muchas anécdotas, con Marky Ramone, Twisted Sister, The Wildhearts, Dogs d’Amour...pero las dejaremos para la próxima entrevista! Mira, los grupos en general, son muchísimo más serios de lo que mucha gente cree, (no como nosotros, que somos un puto desastre) y normalmente en esos conciertos, no hay sorpresas o una actitud muy rock n roll a parte de la que hay en el camerino de Lipstick. Puede ser una decepción en cierto modo, o te lo puedes tomar como algo realmente divertido, han habido situaciones surrealistas, como que nos prohibieran fumar y beber durante el sound check de Misfits, porque Jerry Only odiaba el tabaco y el alcohol y se pasaba el rato haciendo pesas en una banqueta (literal) , y en cuanto subió al escenario, lo primero que hizo el roadie después de colgarle el bajo fue darle una lata de cerveza, encenderle un cigarrillo y ponérselo en la boca (!). Puedes pensar que es por imagen, “postureo” se dice ahora, o puedes pensar que el tipo está loco del todo. Nosotros preferimos pensar lo segundo, porque mola más!

-Tengo la sensación que con el disco “Anthems For Life And Death” Dave y tú os abrísteis y vaciásteis más que nunca...

-Como te comentaba antes, nuestras canciones se basan en nuestras vivencias. Cada disco se hace en momentos y situaciones personales diferentes, y “Anthems” es un disco muy sincero y visceral. Es muy Lipstick! A demás Frank y David aportaron muchísimo en las composiciones, de hecho, el primer single “Breath”, es un tema compuesto por David y es de lo mejor del álbum.

-¿Cómo defines el público y los fans de Lipstick?

-Son nuestra gente y están en nuestra misma onda, son maravillosos. Hay fans que sólo se ven cuando coinciden en un concierto de Lipstick, así que es como el día de Navidad cuando te encuentras con la familia, una pasada. Tanto ellos como nosotros, estamos aquí para divertirnos. Nos encanta interactuar con el público y contagiarles buen rollazo. Para nosotros tocar en directo siempre es como una gran fiesta, es hacer lo que más te gusta en este mundo, sin ninguna puta regla, junto a tus mejores amigos. Queremos verles sonreír, que se vayan a casa con la sensación de haber disfrutado de otra gran noche.

-Puedes escoger tus 5 discos favoritos de todos los tiempos?

-No, imposible! te dejo mis favoritos de hoy

Never Mind the Bollocks (Sex Pistols)

In the Dynamite jet saloon (The Dogs D’Amour)

Rock and Roll Over (Kiss)

A bit of what you fancy (The Quireboys)

1984 (Van Halen)

-Y algún disco que adores que sea inesperado?

- “The Visitors” de ABBA

- ¿Qué canción es la q te emociona más de toda la historia?

- Otra pregunta imposible...“Something” de The Beatles