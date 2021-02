Entrevista a Jolly Joker: “Es asombroso pero existe música indie bien hecha”

Llevan doce años demostrando muy buenas tablas en directo y en estudio. Son los valencianos Jolly Joker, una de las realidas más fuertes del Rock y Hard Rock español, y lideran la escena nacional de este estilo, junto a Star Mafia Boy, Lipstick y más bandas, aunque la música sea diferente entre ellos.

Jolly Joker tienen grandes referencias como el Hard Rock de los 80 y el Rock escandinavo de años más tarde, quizá sobre todo Backyard Babies. Han tocado, lo que define sus gustos, con bandas del calibre de Quireboys y Warrior Soul. Debutaron en 2012 con “Sex Booze & Tattoos”, y al año siguiente llegó un gran paso. Se aliaron con The Fish Factory, el sello discográfico con el mejor catálogo de Rock’n’Roll de este país.

En 2015 llegó el segundo disco, “Here Come The Jokers!!”, y el siguiente fue “Never Say Forever” (2018). El carismático líder, Lane Lazy, atiende a LA RAZÓN.

-Hola Lane, cuéntanos como te encuentras y como llevas la pandemia.

- ¡Hola Joan! Me encuentro como un animal de zoológico la verdad…con ganas de estirar las piernas, encerrado en un hábitat que no es el mío. Está siendo realmente complicado con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, lo cierto es que intento aprovechar las oportunidades que me brinda el tener más tiempo libre para componer, escribir, o mejorar mi técnica, pero llega un punto que se hace muy cuesta arriba.

-¿Cómo afecta al grupo?

- Pues es duro la verdad, dadas las restricciones nos es complicado ensayar, y por desgracia el virus también nos ha golpeado en la banda, por lo que, cuando hemos tenido la oportunidad, no hemos estado al completo. Por otra parte ha sido muy interesante, prolíficamente hablando, ya que hemos compuesto mucho material, que estamos deseando grabar.

-Creo que teníais previsto tocar con uno de los mejores grupos de la Historia del Rock, Lynyrd Skynyrd.

- ¡Cierto! Durante este verano ha sido increíble la cantidad de conciertos que hemos dejado de hacer, y uno de los que más ilusión nos hacía era con Lynyrd Skynyrd, íbamos a coincidir con ellos en el Rambling Man, en Kent, Reino Unido, además coincidíamos con muchísimas bandas increíbles como Clutch , Cinderella, Hawkind o Quireboys que son de mis bandas favoritas. Estamos deseosos de volver a ver a nuestros amigos ingleses.

-¿Tiene que ver tocar con ellos con este tono más clásico de “Never Say Forever”?. Es un poco menos sleazy que el debut.

-No tengo ni idea la verdad, lo cierto es que tocar en Rambling Man, ha sido una coincidencia como muchas de las cosas que nos han pasado como banda. El tono más clásico de “Never Say Forever” si no intencionado si fue consensuado, quiero decir, ese lado clásico siempre ha sido parte de la banda, pero nunca lo habíamos sacado a relucir. Somos bastante Sleazies en general, pero tenemos una parte importante de Rock Clásico y queríamos mostrarla al público. Nos ha ido mucho mejor de lo que creíamos, y creo que, a partir de ahora, si bien no repetiremos un mismo patrón dos veces, intentaremos seguir trabajando esa cara porque la banda está comodísima en esa tesitura.

-La portada era muy oscura cuando salió, pero ahora lo parece incluso más. ¿La Estatua de la Libertad que sale estaría más alegre con la derrota de Trump?

- No me cabe ninguna duda! Es una portada genial. Es cierto que es más oscura y un poco premonitoria en cuanto al caos y el terror que hemos tenido que sufrir en cuanto al virus con nuestra limitación de libertades. Por otra parte, en cuanto a los republicanos, creo que están más alegres hasta sus compañeros de partido. Si bien estoy en las antípodas de su pensamiento, los republicanos siempre han tenido un perfil muy tradicionalista y creo que no les hace ninguna gracia tener a un populista como representante, le resta seriedad y clase a su propuesta, el problema es que ese perfil bajo gusta en una sociedad en la que se premia al mediocre y al sin talento. Ahora han creado un monstruo que les va a ser complicado volver a guardar debajo de la cama.

-Cuéntanos como ves la evolución hasta ahora de Jolly Joker, y como veis vuestro futuro, a nivel de estilo.

-La evolución de la banda siempre ha sido ascendente. No ha habido un disco que hayamos vendido menos que el anterior, cada vez viene más gente a vernos y cada vez nos llaman de más sitios. ¡El único problema que le veo es que me encantaría que fuera más rápido! Nuestro estilo es el Rock, y vamos a intentar movernos todo lo que podamos dentro de esa misma parcela porque es donde estamos a gusto, y donde tenemos mucho margen para experimentar musicalmente hablando. No somos unos inmovilistas, pero sabemos muy bien lo que nos gusta.

-¿Está la banda ilusionada?

Siempre! Ahora mismo nos ilusiona tener las mejores canciones posibles para grabar un disco de diez. ¡A la vez, es cierto que es complicado ilusionarse a corto plazo porque se está haciendo muy muy cuesta arriba la pandemia!

-Durante el confinamiento, dinos que estás escuchando, y los artistas con los que disfrutas más.

-La verdad es que he disfrutado mucho de lanzamientos nacionales…. Lo nuevo de Lex Luger me ha sorprendido porque se ha reinventado totalmente, Leather Boys han sacado el mejor disco de su carrera y Mafia Boy simplemente lo ha vuelto a hacer. También he oído muchísimo a Corazones Eléctricos que son una de las bandas que sacaron disco antes de la pandemia y no lo han podido presentar. Me encantan los singles que va sacando asiduamente Frank Suz, y Atomic Zeros que es una banda norteña que me encanta!

-¿Algún descubrimiento?

- He estado redescubriendo discos clásicos de Molly Hatchet y Rose Tattoo y me ha sorprendido muy gratamente la banda “paralela” que ha surgido de L.A. Guns, una de mis bandas favoritas. Han sacado un disco llamado “Renegades” que suena realmente bien. Aunque como fan, no me ha hecho mucha gracia que estén utilizando el nombre y logo de la banda original.

-¿Como es ahora tu día a día?

- No ha cambiado mucho exceptuando que antes teníamos muchísimas fechas en directo y ahora está todo parado. Creo la única diferencia es que ahora soy mucho mejor cocinando.

-Vamos atrás en el tiempo. ¿Como descubriste la música? Lo primero que escuchaste, lo primero que te gustó, primer disco, primer concierto...

- Lo primero rock que oí fue Wilson Pickett. Mi padre tenía un cassette en el coche que solía poner a menudo y me encantaba, y me sigue volviendo loco. A esto le siguió “Deep Purple In Rock”, que heredé de mi tio, junto a vinilos de Bloque y Zarpa. Me quedé flipando con ello y fue lo que me llevó hacia el heavy metal.

Empecé oyendo un montón de cintas que me grababa de un par de amigos, que tenían paga semanal, y se podían comprar su música… y ahí descubrí un montón de bandas como Iron Maiden, Judas Priest y Manowar que automáticamente se convirtieron en mis bandas favoritas.

Para un cumpleaños recuerdo que me regalaron un disco que no recuerdo pero que no iba conmigo, y lo cambié poniendo algo de dinero por el “Youthanasia” de Megadeth.. así que podría decirse que ese fue mi primer disco comprado con mi propio dinero sumado a un trueque!

En esa época íbamos a conciertos que eran gratis o muy baratos, eran conciertos de bandas noveles que estaban empezando o fiestas de pueblo, pero el primer concierto que me impresionó fue el de Iron Maiden en Valencia en el 98, yo tenía 17 años y fue increíble ver algo así…me cambió la vida

-Tema piratería, streaming, Spotify...¿que te parece todo en general? Eres nostálgico o la tecnología es una ventaja?

- No tengo cuenta de Spotify, pero si oigo cosas en youtube y demás. No huyo de la tecnología, pero en el mundo que vivimos creo que la sobreinformación es abrumadora, al no tener espacio para apreciar, saborear, y darle más de una vuelta a las cosas, nos hace asumir lo que nos llega, usarlo, y esperar otra novedad….supongo que soy de otra época o de otra manera, pero no va con mi manera de hacer las cosas.

Reflexionando, creo que más que nostálgico soy coleccionista, me encanta la música y consumo muchísima. Por otra parte, la tecnología es algo interesante para un uso consensuado con lo físico, pero si hubiera un apagón tecnológico mundial, ¡yo podría seguir oyendo la música que más me gusta durante años!

-¿Cuál es la canción de la historia que te emociona más?. Puedes decir más de una.

- Buff esto es dificilísimo! Creo que tanto “Courage” como “Metal Daze” de Manowar son espectaculares para diferentes situaciones. Por otra parte “Soldier Of Fortune” de Deep Purple me parece increíble. David Coverdale es un cantante brillante.

-Los estilos de música que menos aguantas.

- Más que estilos son canciones porque me he sorprendido escuchando la canción de Ozzy con Post Malone y no me ha desquiciado. En general los ritmos latinos no son mi pasión la verdad, supongo que será porque bailar tampoco es lo mío…Nunca he sido de los que “oyen de todo” pero si de los que “oyen lo que les gusta” sea lo que sea si no es mainstream… ¡merece una oída!

-Los conciertos de tu vida.

-Muchos de ellos fueron en la sala Durango de Valencia, Michael Monroe fue increíble, jamás he visto una energía así en la sala. Hardcore Superstar fueron de once, y la primera vez que pude ver a Quireboys en directo fue la leche absoluta.

Pero si me tengo que quedar con una serie de conciertos, sin duda me quedo con los que hicimos de gira con L.A. Guns, poder verles tocar cinco días seguidos, haciendo shows brutales…me lo llevo a la tumba.

-En Valencia la escena rockera es muy sólida...

- Sin duda alguna, además en múltiples estilos puedes encontrar desde indie bien hecho (si amigos, asombroso pero existe y se hace en Valencia) como Supermosca a Black Metal como Noctem, pasando por el rock de Zigarros, Corazones Electricos o Splizzy Gang, el punk rock de Capitán Booster, el ostión noventero que son Foursome Actifacts o 13 Millas, el glam rock de Erotic Psycho o el metal moderno de Synlakross. Personalmente pienso se trata de una cuestión de competencia, si no suenas como tienes que sonar….o duras poco, o no va nadie a verte…

Eso desemboca en que hay mucho nivel y sana competencia. Obviamente hay gilipollas como en todas partes no nos engañemos, pero afortunadamente en estas tierras son pocos y cobardes…

-Si has aprovechado el confinamiento para ver series, puedes compartir las uete gusten.

- He visto muchas la verdad, creo que de las que más me han gustado han sido “Gambito de Dama” y “Hollywood” de Ryan Murphy. Me van bastante ese tipo de series. Las de consumo fácil como “Cobra Kai” demás son muy disfrutables para alguien en mi rango de edad, pero antes me quedaría con series como “Ratched”, “Lupin” o “Peaky Blinders” que se ajustan más a mis gustos fuera de “Remembers” en el caso de “Ratched”, la fotografía es impresionante. Os las recomiendo!