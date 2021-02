El PP se aferra al sprint final de campaña para obtener un buen resultado en las elecciones catalanas

La brillantez parlamentaria de Alejandro Fernández ha irrumpido en el tramo final de campaña para tratar de darle un último impulso al PP y confirmar el domingo el crecimiento que auguran las encuestas. Fernández, una de las voces más respetadas en la política catalana, ha conseguido llegar -darse más a conocer- al gran público gracias a los dos debates televisivos (TV3 y La Sexta) de las últimas 72 horas y en eso confían en el PP: Pablo Casado se ha referido hoy a él como un “corredor de fondo que esprinta muy bien al final”.

Lo cierto es que este tramo final de campaña ha permitido dos cosas a los populares: por un lado, que su mensaje y su candidato se proyecten con fuerza gracias al escaparate televisivo y trate de frenar la hemorragia de votos hacia Vox; por otro lado, y en línea con el primer punto, han entrado en el cuerpo a cuerpo con el partido de Ignacio Garriga, al que han rebatido de forma contundente, para seducir al votante aún indeciso en el centroderecha español.

Casado, que ha enumerado hasta seis retos del PP -en el ámbito catalán, español y europeo-, ha reivindicado hoy el papel del PP frente a Vox en la lucha contra el independentismo. Así, ha recordado que los populares consiguieron hace diez días que en el Parlamento Europeo se modificara la euroorden con una amplia mayoría para que se “entregue automáticamente a los prófugos de la Justicia”, en alusión a Carles Puigdemont. “Eso no lo pueden hacer partidos residuales, no lo pueden hacer partidos que quieren sacarnos de la Unión Europea, porque les gustan los populistas como Le Pen y no Merkel”, ha afirmado en un acto electoral en Terrassa. “Se abstuvieron con esta euroorden porque comparten grupo parlamentario con los flamencos que defienden a Puigdemont. Aquí lecciones ni una, es nuestro partido el que ha modificado la euroorden, el que impide la impunidad internacional de los independentistas”, ha añadido, tras señalar que el PP ya estaba en Cataluña desde hace décadas “sufriendo agresiones” en los propios hogares.

“Aquí dejamos muy claro hace ya 42 años cuál era nuestra visión de España: nos gusta la España autonómica, de concordia, el seny, que no queríamos que nos dividieran por lengua o religión sino solo ayudar y ser útiles para resolver problemas”, ha agregado y ha reconocido los sacrificios del PP catalán en el pasado en pro de “la gobernabilidad y la estabilidad” de España, en alusión a los pactos del pasado con el nacionalismo catalán: “Por un bien mayor a nivel nacional”. Casado ha defendido que votar al PP “vale por tres”: “Estáis votando al mejor candidato al Parlament; estáis votando al partido más importante en el parlamento nacional; y, estáis votando al partido que preside la Unión Europea”.

Alejandro Fernández ha advertido contra el “paripé” del cordón sanitario al PSC y ha asegurado que el único partido que lo ha sufrido es el PP en Cataluña, cuando Artur Mas fue a firmar ante notario que no pactaría con ellos. De hecho, también ha negado que se hayan hecho pactos anti Vox ya que ha recordado cómo Abascal facilitó la aprobación de la gestión de los fondos europeos para que Pedro Sánchez pudiera distribuirlos a “su antojo”.

“Si fuera realmente cordón sanitario habrían roto la mal llamada mesa de diálogo, roto los 40 acuerdos municipales suscritos. Menudo cordón sanitario, eso es una sauna de conchabeo”, ha ironizado Fernández, quien también ha reivindicado que “cuando las cosas mejoren, hay que recuperar cultura del pacto en Cataluña que ha quedado destruida”.

Asimismo, Fernández ha reivindicado el europeísmo del PP y ha marcado distancias con Vox. “Nosotros somos el partido de los padres de Europa, no tenemos nada que ver ni con Nigel Farage, ni con la inestabilidad que provoca Le Pen donde se mete, ni el bloqueo de Salvini. Todos ellos eurófobos como el espexit de Vox”, ha afirmado y ha alertado de que la crisis política de Cataluña no se soluciona con más nacionalismo y la actitud del partido de Abascal: “Se dedica a llamar cobardes y traidores a los que no piensan como ellos. No hay que sustituir un nacionalismo por otro que usa los mismos términos”, ha zanjado, en referencia al independentismo.

Retos del PP

Casado y Fernández han defendido los seis pilares de su proyecto. Los dos primeros, de ámbito catalán, están relacionados con la “revolución fiscal” para Cataluña -supresión del impuesto de sucesiones, donaciones y patrimonio y eliminación de impuestos autonómicos y bajada en un 3% del IRPF- y con la mejora de la sanidad. Los dos siguientes, de ámbito español, apuestan por acabar con la delincuencia y la okupación de viviendas mediante la reforma legal que han impulsado en el Congreso -contempla un desalojo de okupas a las 12 horas- y por el complemento salarial para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y jueces y fiscales destinados en Cataluña, y la defensa de la libertad educativa. Los dos últimos puntos, de ámbito europeo, conciernen a la reforma de la euroorden para frenar al independentismo y por los fondos europeos y la reconstrucción económica.