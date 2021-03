Ramoncín: “En España lo mayoritario era AC/DC, no la Movida Madrileña”

Ramoncín no necesita presentación, a ningún nivel. Tampoco en el principal, que es el musical. No hay duda de que está entre los artistas más importantes de la historia del Rock nacional, al nivel de cualquier leyenda. Forma parte de la mejor música española de los últimos 50 años, con discos tan sobresalientes como “Miedo a Soñar”, “La Vida En El Filo”, “Barriobajero”, “Arañando La Ciudad”, “Fe Ciega” y “Como El Fuego”, entre otros. Sin olvidar el apoteósico directo “Al Límite Vivo Y Salvaje”, que marcó una época. El artista atiende a LA RAZÓN para hablar exclusivamente de música.

-Hola, José Ramón, que tal estás? Es un placer saludarte, como seguidor tuyo que soy. Vamos a hablar un poco de música. Esperando que te encuentres bien en la pandemia, has aprovechado para escuchar más música de los habitual? Algún descubrimiento o tesoros que no recordabas?

-Hola amigo, encantado de saludarte!. Bueno, yo oigo permanentemente música. Me acuesto tarde con música, me despierto con música, pongo música, busco música..Disfruto tanto con lo que he oído toda mi vida, como con nuevos grupos, y nuevos solistas. Me encanta encontrar alguien nuevo que me guste. En eso tengo la misma sensación de cuando era un crío.

-¿Qué escuchabas de adolescente, antes de entrar en el mundo musical?. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos musicales?. ¿A finales de los 60 y en los 70 qué te gustaba de música española?

-Somos una generación que en las casas que vivíamos de pequeñitos, con las ventanas de corredores, sonaba la copla. Y de repente, en un momento, empezó a mezclarse, y la gente más mayor empezó a enseñar los grupos de aquí, más allá de Raphael y el Dúo Dinámico. A partir de ahí me interesé por las bandas españolas, como Los Bravos, Los Brincos, Los Pop Tops, Los Canarios, Lone Star. Me encantaban aquelals bandas, me parecían maravillosas. Eran grupos que cantaban en nuestro propio idioma. A partir de ahí, ya empezamos a escucharlo todo. Amigos que traían cosas de la base de Torrejón de Ardoz, otros que compraban, gente con hermanos mayores empezarona poner música de las bandas inglesas. The Beatles, The Rolling Stones, Manfred Mann, The Kinks, empezamos a oír toda esta música. También Los Salvajes...toda esa música era maravillosa. Más tarde aparecieron cantantes más románticos, como Camilo Sesto, Lorenzo Santamaría, quizá fueron empujados a hacer aquello. Se produjo un vacío, que solucionamos a finales de los años 70.

-Entraste en la música antes de la explosión del Punk, pero fuiste derivando hacia este estilo.

-El Punk fue un rechazo, un golpe en la mesa, de unas personas que queríamos hacer canciones. Nos empezó a resultar aburrida la música que estaba sonando, el Rock progresivo, y mira que me gustaba. Fuí a ver a John McLaughlin, o Blood, Sweat & Tears, que vinieron a la Monumental de Madrid. Pero quería disfrutar de canciones de tres minutos, y aquello estaba dominado por el Rock sinfónico, que venía básicamente de Barcelona, y fuera los jefes fuera eran Yes, Pink Floyd, los Can alemanes, Kraftwerk...que estaba bien, pero les faltaba alegría y diversión. Apareció gente que recordó que con tres acordes se podían hacer canciones maravillosas. Mi primer disco no es de Punk, quizá en algunas letras, en la actitud y el aspecto. Lo del pelo..mi viejo me decía “déjate el pelo”, y yo respondía “anda que quién te oyera”...y se reía. Era un disco de Rock, influido por las bandas inglesas que me gustaban en esa época, básicamente Bad Company. Y por la idea fundamental de compositores tipo Lou Reed, eran cosas muy potentes, a veces oscuras, muy interesante.

-El primer disco sería censurado hoy seguro, por títulos como “Marica de Terciopelo”.

- Mi primer disco...(se ríe). Sería imposible, ni “Marica De Terciopelo” ni “Paga A Tu Hombre”...”Marica De Terciopelo”reivindicaba a un colectivo que no es el mío, pero que estaba castigadísimo en ese momento, en 1978, porque hasta diciembre no hubo Constitución. Estaba en vigor la Ley de Peligrosidad Social, anteriormente la Ley de Vagos y Maleantes. Era muy peligroso ser gay, y pasearse de noche por el drugstore de la calle Fuencarral, había encuentros, y los machacaban. Había un chico en mi barrio, muy hombre en comparación con nosotros. Tenía un kiosko, le llamaban Antonio El Marica. Se pintaba un poco y llevaba zapatos de mujer. Le cogían y le daban unas palizas monumentales, y aquello me había perturbado. Cuando tuve oportunidad, quise decir lo que pensaba. Y era muy curioso hablar con nuestras madres y decirles “ese actor que tanto te gusta, Rock Hudson, es gay, tenía relaciones homosexuales”. En “Noche de 5 horas” cuento el asesinato de una mujer en un hotel”. Era difícil entonces, hoy sería imposible.

-En 1977 y a partir de ese momento hubo una explosión Punk. Qué pensaste de esta nueva música?. Eras y eres más de Punk americano (Ramones, Dead Boys, Dead Kennedys...) o británico (Sex Pistols, The Clash, The Damned...?

- El single “God Save The Queen” me parece brutal, el Grunge no habría existido sin ese momentoese golpe. Tenía de todo, y me gustaba, el primer disco de The Stranglers, “Rattus Norvegicus”. Sex Pistols no tocaban mal, sino tirando a bien. Ese single fue espectacular. Me gustó el aspecto. ¡Estábamos en ello! Nos habíamos cortado el pelo, aunque luego la volveríamos a tener. Nos apetecía eso, cortarnos el pelo, pintarlo de color. Canciones de tres minutos, me encantó eso. Me gustaron más los ingleses que los americanos. Por supuesto hubo un par de discos de los Ramones que me gustaron mucho, Dead Kennedys...Y luego prefería a Sex Pistols y The Clash, que en algún momento fueron mi grupo favorito. También fui a los conciertos de Kampuchea, de Londres. Pero fue cuando nació mi hija, no pude entrar, y me quedé dos días en el hotel...estaban The Who, The Pretenders...Pero The Clash tenían algo que les hacía distintos, por la reivindicación, mezclaron otras músicas como el Reggae..Me gustaban punks de ambos países, una mezcla, pero más los ingleses.

-¿Qué te parece el movimiento posterior, New Wave, con artistas como Blondie, Television, Talking Heads...?

- Talking Heads me gustan mucho, los ví en directo un par de veces. Television eran una banda muy interesante la idea de una banda de Punk se volvió más intelectual, con otra música, y otra manera de hacer las cosas. Blondie era estupendo, porque era ella, una rubia explosiva, con esa voz y esas caras caras cantando esas canciones, era fabulosa. Luego la New Wave, hubo cosas que no me gustaron nada de nada, mucha noñería, mucha tontería. Pero dentro de esa tontería, los grupos tenían un tema o dos que te lo pones ahora, y te pones a cantarlo, y eso es muy importante.

-“Barriobajero” y “Arañando La Ciudad” me parecen tus mejores discos, y el segundo quizás es el más famoso.

- Bueno (se ríe), a mi no, pero me gustan. Es que creo que no hay mejores discos ni peores, creo que hay canciones que sobreviven el paso del tiempo. Cuando en 1990 grabé el doble disco en directo, elegí las mejores canciones de todos los discos hasta ese momento. Y ahora cuando toco en directo hago lo mismo. Creo que mi disco más arriesgado y potente, no todo, que guarda canciones demoledoras, es “Miedo A Soñar”. “Barriobajero” está muy bien. Hay que ver cada cosa en su momento, el primero es el primero. Se podrían coger todos los discos de 1978 y se pone, a ver si hay alguno que suene como “Ramoncín y WC”. Aquí no, en España, y muy poquito fuera. Ese Rock poderoso, esas guitarars, esas letras, con ese sonido. Fue una cosa completamente distinta. “Barriobajero” fue diferente, es una cosa casi conceptual. Habla de personajes, de gente, nos resultan familiares. “Arañando La Ciudad” tiene una espantosa producción, y la hice yo (se ríe). Esas canciones...lo que más deseaba era tocarlos y grabarlos en directo. En 1984 grabamos un concierto para televisión, que saldrá ahora, estaban las versiones de “Putney Bridge”, “Reina De La Noche”,”Ángel de Cuero”, como me gustaría que hubieran sonado. Me gusta el concepto de “Arañando La Ciudad”, pero el sonido, las guitarras, no me gustan nada. El disco es fantástico por las canciones.

-En los 80′s, que opinabas de las explosiones Heavy y Hard Rock? ¿Qué bandas destacarías?

-Siempre he tratado de distinguir entre el Hard Rock y el Heavy Metal. Bad Company era un grupo de Hard Rock, parece lo mismo, pero había una parte más melódica. En el grupo había gente heredera de King Crimson, como Boz Burrell, el bajista, que luego grabó conmigo en “Corta!”. Había estado en King Crimson, y era la voz del disco “Islands”, uno de mis discos favoritos de esos años. Tenían algo. Luego Paul Rodgers, esa voz, mucho más melódicas, más rocanroleras. El Heavy Metal cuando es muy pesado no me gusta, no me gusta tanto como otras cosas, pero fue maravilloso. Hubo en España de golpe una afición, un amor por AC/DC, que perturbó mucho esa idea de la Nueva Ola, de la Movida, a la gente le encantaba, era mayoritario todo eso, lo que la gente más quería ver. Led Zeppelin..tampoco los oigo mucho, pero a veces me cojo el “Phsysichal Graffiti”, y está todo el día puesto, pero oigo bastante más a Bad Company. Cuando se juntan, como hace poco, u oigo a Paul Rodgers. Hay algo en ese grupo que me fascina. Siempre me han gustado muchísimo. Yo tiraba mucho más a la música americana, ya en los 80, más allá de Lou Reed y The Velvet Underground, me fascina, más allá del propio Bowie, doy un salto definitivo. Desde The Doors, había lo del desafío Beatles-Stones, y nunca me metía, porque estaba escuchando a los Doors. Ellos, Jimi Hendrix, Janis Joplin, la Creedence, aquellos primeros grupos. También Grateful Dead, que lo sigo consumiendo como Grateful Dead, pero también como Phish, la banda de Trey Anastasio. Me siguen fascinando Jefferson Airplane, tuve una relación personal, cuando vinieron aquí. Hubo una pequeña amistad. Mi camino ha ido siempre por ahí. Mi camino es ese, Bob Dylan. Creo que “Blonde On Blonde” es de los mejores discos que se han hecho, también “Highway 61 Revisited”. Pero está “Desire”, me gusta mucho ese disco, no lo puedo remediar. Hay algo en ese disco, lo pongo mucho. Hizo “Jokerman” con esa banda que montó. Pero encontraba bandas americanas de mis favoritas. Ahora por ejemplo Chris Stapleton , es una cosa estupenda el último disco, “Starting Over”. “Cold” es uno de los mejores temas que se han hecho en mucho tiempo. Cualquiera con buen gusto tiene que quedarse prendado si la escucha”. Me va más ese rollo que el Heavy Metal.

-De esos años me gustan mucho “La Vida En El Filo” y “Fe Ciega”, que fue lo primero que escuché tuyo,concretamente el single “Ayúdame (No Soy Un Héroe)”.

-”La Vida En El Filo” es un salto importante, vengo de “Como el Fuego”, que estaba bien. La gente se había fijado en temas como “Desesperados”. Pero empecé a componer solo, y “La Vida En El Filo” es muy especial, particular. Tiene un hallazgo, “Como Un Susurro”, es espectacular. Lo estábamos grabando, y Brian May estaba terminando de poner la guitarra. Es muy bueno, quizá sea exagerado decir que es uno de los mejores guitarristas, pero tiene un sonido particular. Entró, encajó sin chocar, ese riff. Se basó en un solo de Molina, y Brian May grabó el suyo. En el doble en directo, Molina lo mejora. No es una cuestión de quien es mejor, sino de la canción. Y “Fe Ciega” lo mismo, está “Ayúdame (No Soy Un Héroe”...”arráncame la piel para estar más cerca”, es estupendo (se ríe). Me encanta, fueron discos de mucho éxito, un momento muy especial.

-Da la sensación de que el directo, “Al Límite, Vivo Y Salvaje”, cerró una etapa, un punto y aparte muy importante.

-Lo grabamos en el 90, y estuvimos de gira hasta el 92. Bueno, yo de hecho llevaba de gira desde el 78. Sin parar, ningún año. Había grabado 9 discos, 2 especiales, había escrito 2 o 3 libros, parecía que hubiera estado en una cadena de montaje. Veo que grabamos “Al Límite Vivo Y Salvaje”, con esa banda rodada, y hacemos ese disco, que suena como suena, y que es como es...cuando llega el 92 estoy cansado, que digo “voy a parar”. Nadie sabía si paraba hasta siempre, ni siquiera yo. Sinceramente, siempre había pensado que esto era una cosa de chavales. Se hace entre los 20 y los 30 años. Muchos grupos hicieron 4 o 5 discos y se separaron. Los solistas tendimos a durar más tiempo. Estaba cansado, habíamos vendido 400.000 discos dobles, alucinas, con lo que se vende ahora. Y claro, había que volver a grabar. Me había ido de EMI. Esperaba BMG, tenían que entender lo del disco en directo, esperar un poco. Pero se pusieron muy nerviosos, EMI me preguntó si volvía a grabar con ellos. “Lo que sea, sea va a vender”, me dijeron, ya no importaba. Había cogido el mecanismo, ocurre mucho en nuestra música. Muchos discos españoles de los 90 podrían no haber salido, no dejaron ningún rastro, solo el de las ventas, no quiero dar nombres. Era muy sencillo, tienes un grupo, vendes hasta un millón de discos, y rápidamente sacaban otro. Daba igual que faltara la creatividad, o que fuera repetitivo. No cambiaron nada. Simplemente se vendían, no estaba en ese rollo, ni lo más importante. En el 92, estábamos tocando en un pueblo de Orense. Miré a los chicos y pensé, “tenemos que parar”. Y paré, con todas las consecuencias.

-Volviste con “Miedo A Soñar”, y después algunos recopilatorios muy interesantes, con abundante material en directo e inédito.

-Es lo que te decía antes, era lo que quería, lo que me apetecía, ese disco nada comercial, con esas canciones, esas letras, esos personajes. Tenía ganas. Cada vez que lo oigo, me gusta mucho. Creo que “Miedo A Soñar” es la canción que define como veo la música, la vida. Es fantástico. Los recopilatorios, siempre querían. Pero yo les decía que lo haríamos a mi manera, con cosas inéditas, con conciertos. Fueron discos con cosas que no habían estado, versiones acústicas, en directo. Es lo que hay que darle los recopilatorios. Es como lo del concierto de Pamplona de 1984, me ocupé de hacer una mezcla en stereo, por primera vez. Sale ahora y será muy interesante.

-En los años 90, te gustaban las bandas de la explosión alternativa, como Jane’s Addiction, Nirvana, Alice In Chains, Soundgarden, Marylin Manson...?

-De todas estas bandas, de Grunge...han habido cosas que me han gustado de todos, como Jane’s Addiction, Nirvana, Spundgarden, Marylin Manson, pero a mí me gustaban mucho la banda de Eddie Vedder, Pearl Jam. Me gustaban mucho Stone Temple Pilots, no sé el motivo..ese cabrón de cantante, ese personaje. Falleció no ahce mucho. Eran los que más me llamaban la atención. No he dejado nunca de escuchar a Crosby, Stills, Nash & Young, Grateful Dead, Tom Petty, John Mellencamp...toda esa gente. Me gustan mucho, me lo paso en grande. Y van entrando bandas y bandas, gente como Stapleton, mucha gente haciendo buena música. En Estados Unidos el nuevo Country me gusta mucho. Bandas en la Costa Oeste ahora mismo, que son como las bandas psicodélicas de los años 60, son muy interesantes. En California también.

-En el siglo XXI como ves la música española. El Rock es muy underground ahora, es difícil con tanta piratería y streaming.

-El siglo XXI (se ríe)...pues en la música española hay cosas buenas, malas e irregulares, como siempre, pero hay un problema que no ha habido nunca, y es que no hay difusión. Hoy en día se difunde lo que se difunde, ese grupo de cantautores que son todos lo mismo , cantan la misma canción, cantantes solistas y románticos que tienen nombres comunes y tal. Suena todo igual, incluso las chicas. Es una manera de cantar como de concurso de televisión. A la gente le gusta mucho, suena un poquito de eso que llaman flamenquito, todo el mundo tiene ese deje. Son los herederos de Alejandro Sanz, que fue el pionero. Aunque tomara algo de Ramazzotti y de los grandes italianos, no de Lucio Batiste o Edoardo Bennato, pero si de los más conocidos fuera de Italia. Cada uno que sale es lo mismo. Hay algo en el Rap y la música urbana que es interesante, que no tendrán la difusión de algunos. Es poesía urbana interesante, cabreada, pero no se difunde. La piratería de alguna manera ha desaparecido. Todo está en manos de las redes. No voy a llamar piratería a una gran plataforma que ponga cosas sin permiso de los dueños, aunque lo es. Pero lo comprar discos...la gente compra camisetas de los equipos de fútbol, zapatillas. Así son las cosas. No se queda todo parado en la música. En cine está el 3D, está la pantalla grande, mejor que un móvil. Streaming, incluso YouTube, si hubieran tenido este enfoque hace 10 años, la piratería no habría existido. La gente cuando se descarga la canción...prefieren ir a YouTube, y si te gusta la compras suelta. Si tienes Streaming lo puedes oír todo, es una colección mundial. ITunes, por ejemplo, lo tengo el teléfono. Al final la gente se lo compra, pero lo de comprar en la calle ha desaparecido. La manta ha desaparecido, ha hecho el daño que ha hecho, la pelea es por los derechos no me vale que el tiempo me ha dado la razón, la tenía hace 10 años, estaba pendiente de lo que pasaba más allá de mi ombligo. La industria ha desaparecido, y puedes estar en el número 1 habiendo vendido más de 2.000 dscos. Hoy vender 15.000 discos es un éxito brutal. Salvo algunas cifras de esos solistas que salen en televisión, ligados a concursos de talentos. Se hacen más para los jurados. El Streaming está muy bien. La gente ha tomado otra manera de hacer las cosas. Prefiero los vinilos, y la idea de que incluyan los CD está muy bien. Pero los coches llevan blue tooth, no CD. La música ha dado una vuelta sobre si misma, es un regreso a los años 50. Los aficiionados de verdad están comprando vinilos. Tratan de encontrar y buscar cosas, primeras ediciones de los años 60, 70 y 80. La industria ya no tiene nada que decir.