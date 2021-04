Kike M: “No concibo mi vida sin música”

En el año 2020 Kike comenzó a preparar “Antipersonal”, el proyecto más ambicioso de su carrera. Se trata de 10 nuevos temas, y para la publicación física el artista ha elaborado una suerte de joya en formato libreto-fanzine que incluye las letras de las canciones, ilustraciones, cómics, reflexiones y fotografías. El proyecto, que levantó grandes expectativas de público, superó los 6.000€ de apoyo en una campaña de crowdfunding lanzada en plena pandemia. Con un pasado Punk, combina ahora esta garra con la canción de autor. También pasó por el grupo salmantino BNDR, muy destacados en la escena local.

-Hola Kike! ¿Estás animado, pese a la dichosa pandemia?

-Estoy bastante animado, a pesar de la situación, hay bajón por no ver a familia y amigos. Es difícil organizar conciertos. Pero soy positivo, por lo que se ve en el horizonte, y esto me anima a seguir adelante.

-¿A los músicos os va bien mucho rato en casa? Para tocar, componer...

-Me gusta tocar en casa, pero lo que más me gusta es juntarme con músicos, y ahora es complicado. Tengo que decir que la pandemia me ha servido para mirar adentro, saber de que quiero hablar, ensayar un montón, componer, ver hacia donde quiero que vaya mi sonido, ver mis planes de futuro. Están las dos caras de la moneda. Está bien para organizarse, pero hay muchas ganas tremendas de saltar al ruedo, saltar al escenario, ensayar y compartir música con otra gente.

-Cuéntanos que es “Antipersonal”.

- Es mi primer disco, han salido 2 temas por ahora. Uno fue publicado en diciembre, y se llama “Trance”. El otro acaba de salir , es “Destellos”. Son diez temas, grabados con banda, con Ángel Cáceres en el estudio. Somos bajo, batería, guitarra eléctrica y acústica, y violín. Creo que es un disco con mucha energía, hay mucho Rock, y luego también la gente puede encontrar alguna pincelada Folk, alguna cosita Celta. También idas de olla, experimentaciones que hemos hecho. Es un disco muy defendible en directo, suena orgánico y natural.

-¿Quiénes trabajan contigo?

- Tengo la suerte de contar con unos musicazos que además son amigos cercanos. Al bajo está Isaac González, a la batería Gabriel Vidanauta, a la guitarra eléctrica José Bueno, y al violín, Manu Clavijo. Produjimos entre todos, aunque Ángel Cáceres del estudio Acrola, aportó un montón de ideas. Se nota su energía, su carácter. Fue muy cómodo grabar con él. Lo grabamos todo en una semana. Traíamos muy bien los deberes hechos del local. Fue muy rápido e intenso. Han colaborado también Blanca Agudo con el bodhrán. Es un pandero celta, ella es mi profesora. Me interesa el bodrhán desde hace un par de años, y quería que estuviera. También Mauri Rigo a las percusiones. En los coros del tema “Trance” participaron los mecenas del “crowfunding”, y fue muy bonito contar con ellos a los coros. De músicos colaboradores también están Diego Aragón a la trompeta y Álvaro Herreros al whistle.

-¿Qué hay en el libreto-fanzine?

-”Antipersonal” es también visual, soy ilustrador y diseñador gráfico. He tenido tiempo para cuidar toda esta parte, y veía como un libreto normal de CD se me quedaba pequeño. Quise ampliar, una revistilla, un fanzine. Además de las letras de los temas, he hecho una ilustración para cada canción. Hay de todo, collages, fotografía, pintura, poesía. He incluido también un cómic. Hay material adicional a las canciones, que cierran un poco el círculo del proyecto. Sin ello, no se entiende del todo el disco.

-Hubo campaña de crowdfunding, y fue un éxito.

-Empezó unos días antes del confinamiento, en marzo de 2020. Al principio nos llevamos las manos a la cabeza, porque nos pensamos que iba a ser terrible. Pero viéndolo con perspectiva, ha sido positivo, la gente estaba muy pendiente de las pantallas, de las redes sociales. En la plataforma en la que hicimos la campaña nos dejaron 20 días más, por la covid. Entonces tuvimos tiempo para organizar bien el contenido que quería mostrar, de cuidar la estética. Estar muy pendiente y centrado en eso. Estuvo muy bien, superamos los 6.000 euros. Ha sido crucial para poder grabar el disco, y me ha conectado mucho con mi público. El tema de las recompensas, de estar pendiente de la gente que apuesta por tí, mantener un canal de comunicación a través de resdes y mail. Ha estado muy bien, la gente ha quedado muy contenta con las recompensas. Aparte del fanzine, había camisetas, también pósters de las ilustraciones, en grande, un cancionero, la posibilidad de ir al estudio a grabar coros, y fue muy bonito estar con ellos allí. Estoy muy contento con el “crowfunding”, ha sido una buena decisión.

- Da la sensación de que la música es muy importante en tu vida.

-La música es un pilar imprescindible en mi vida, tuve suerte y me apuntaron de muy pequeño en una escuela de música de Salamanca, y desde ahí mi vida gira en torno a la música. Las amistades, los amores, mi modo de vida, no concibo mi vida sin música. Tanto escucharla como crearla , compartirla, me hace tremendamente feliz.

-¿Como intentarías definir tu música?

-Esta es sin duda la pregunta más complicada. Nace de la guitarra y de la voz. Me considero cantautor, pero claro, luego estilísticamente poner etiquetas, cuando no es crítico musical, y estar analizándose a si mismo, es muy difícil. Supongo que en mi música hay mucho del Rock nacional, he escuchado mucho Rock en castellano. Se ha tenido que quedar ahí. Por otro lado, soy un apasionado del Folk americano, y de aquí. Se traduce en ciertas sonoridades. Últimamente me ha atraído mucho la música celta. Es un mix de un montón de influencias, que es lo que hacemos los músicos. Es un filtro de lo que escuchamos. Rock, Folk, canción de autor y matices celtas, por ahí van los tiros.

-Tienes un pasado Punk Rock.

-Montamos nuestra primera banda con 13 años, nos lo pasábamos increíble. Fue el primer acercamiento a lo que es un local de ensayo, montar una canción con los colegas. Recuerdo esos años con muchísimo cariño. Los primeros discos que compraba por voluntad propia, iba a las tiendas Tipo, que creo que ya no existen. Comprarme discos de Fe de Ratas, Ska-P, La Polla Records, estar super enganchado a ese tipo de música. Hay algo de eso que se mantiene, alguna ramita, en las canciones que hago ahora. He aprendido un montón de ese estilo de música, por la parte del mensaje de esas canciones, transmiten valores que aprendí, y que no hubiera aprendido en otro sitio.

- ¿Qué nos puedes contar de la escena musical de Salamanca? No se cita a menudo.

-Estoy un poco desconectado de la escena charra, porque llevo un montón viviendo en Madrid. Me tiene absorbido la capital. Antes de la pandemia siempre que podía me escapaba ahí, y fue allí mi último concierto, en febrero del año pasado. Compartí cartel con The Son Of Wood, un grupo muy numeroso y muy potente, me gustan, son proyectos hermanos. También he compartido cartel con Entavía, de música tradicional, con instrumentos tradicionales. He visto un cambio en la ciudad. Cuando empecé no había garitos abiertos. Jam sessions antes de la pandemia había una por día. Ayuda la universidad y toda la juventud. Me gustaría añadir otro proyecto de Salamanca, Zarzamora, que combina música y poesía.

-Cuéntanos tus planes más inmediatos.

- Me voy a centrar en desvelar poco a poco este disco. Sacaré algún tema suelto más, y luego el disco entero. Primero la gente lo podrá escuchar en directo, en audiciones. De cara al verano estoy pendiente de hacer algunos conciertos, en acústico, al aire libre. Y más tarde, tocar un montón, todo lo que se pueda.

-Precisamente en mayo publicas tu tercer single adelanto del disco, llamado “La fortaleza”, ¿qué nos puedes adelantar?

- Diría que la fortaleza es para venirse arriba, con mucha energía, es el tema más rockero que hay en el disco, en el sentido más clásico. Trata del gremio de la gente que nos dedicamos a la creación de canciones. La compuse hace dos años en Toledo, en el encuentro de cantautores que se organiza allí.