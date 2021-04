Josep Costa, afín a Puigdemont, defiende repetir elecciones en Cataluña

Josep Costa ha dejado la primera línea política tras ser vicepresidente del Parlament en la pasada legislatura, aunque sigue manteniendo una importante ascendencia en JxCat. Tanto por su afinidad con Carles Puigdemont como por su papel como abogado del expresidente de la Generalitat: junto a Gonzalo Boye, ha diseñado la estrategia de defensa que ha permitido que la Justicia española siga sin poder juzgar al líder de JxCat. Y hoy ha hablado y se ha mostrado partidario de repetir las elecciones en Cataluña ante de “enterrar” el “mandato” del referéndum ilegal del 1-O.

El exvicepresidente del Parlament, que ha dejado su acta de diputado y ha regresado a ejercer de letrado en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y a su puesto de profesor en la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha asegurado que la mayoría independentista en el Parlament “se tiene que traducir en algo” distinto a “gestionar una autonomía” porque “no es lo que la gente ha votado”. “El país necesita un Govern y necesita estar bien administrado y bien gestionado. Pero si el precio es enterrar definitivamente el 1-O, creo que esto es peor que unas elecciones”, ha señalado hoy en una entrevista en “Catalunya Ràdio”.

Lo cierto es que Costa se convirtió en una figura muy crítica con Esquerra y, sobre todo, con el expresidente del Parlament, Roger Torrent, por frenar iniciativas independentistas o contra la Monarquía que pudieran ser inconstitucionales o por la gestión de los escaños de los presos separatistas y Quim Torra. No obstante, en las últimas semanas tampoco se ha ahorrado críticas hacia ciertos sectores de JxCat, también.

En este sentido, el exvicepresident salió a reprochar a Jaume Alonso-Cuevillas su cuestionamiento de la estrategia de desobediencia llevada a cabo por JxCat hasta ahora: es decir, Cuevillas salió a enmendar actitudes como las que defendía el propio Costa, de desafío constante al Estado con iniciativas de todo tipo. “Si por algo he salido decepcionado es por que se me haya arrastrado a este barrizal partidista”, ha dicho Costa en la entrevista. Y ha añadido que el escenario postelectoral no le “anima” a continuar en la primera línea de la política catalana, que considera que está “en un callejón sin salida”.

En cualquier caso, las palabras de Costa se pronuncian en un momento en que las negociaciones entre Esquerra y JxCat por la investidura de Pere Aragonès siguen avanzando, aunque continúan envueltas por la desconfianza. Mientras los republicanos presionan por un acuerdo de inmediato y niegan que haya “obstáculos insalvables” que lo impidan, en JxCat siguen contemporizando y defienden que hay que pasar de las “generalidades” a lo “concreto”.

En estos momentos, se hallan abordando cuestiones como la estructura y el plan de gobierno, aunque todavía siguen presentes las diferencias por aspectos del “procés”. En este sentido, como subraya Costa, la voluntad de JxCat es acelerar el “procés” y situar el Consell per la República de Puigdemont como coordinador de los siguientes pasos. JxCat y Esquerra tienen hasta el 26 de mayo para lograr un acuerdo, aunque descartan públicamente agotar el plazo.