Cataluña mantendrá el confinamiento comarcal una semana más

Cataluña prolongará las restricciones actuales y mantendrá una semana más el confinamiento comarcal. Según ha avanzado TV3, el Procicat, el comité técnico que gestiona la pandemia, así lo ratificará en una reunión este mismo viernes tras descartar las opciones que se habían barajado en los últimos días. Esta última semana, la Generalitat ha estudiado otras formas de cierre para aliviar las restricciones derivadas de la tercera ola que de momento no se aplicarán.

“Hay que dar pasos lentos pero seguros para no dar pasos atrás”, ha confirmado el titular de Interior, Miquel Sàmper (JxCat), en una entrevista en Catalunya Ràdio sin ofrecer más detalles. Será previsiblemente este mediodía cuando los Departamentos de Salut e Interior, que integran el Procicat, informarán sobre las causas de esta decisión en una comparecencia aún sin hora fijada.

El debate sobre la movilidad ha estado encima de la mesa del Govern a lo largo de toda la semana: el Ejecutivo planteó abrir las comarcas y confinar por veguerías o regiones sanitarias, algo que podría acabar materializándose en las próximas semanas si los datos de la pandemia se estabilizan y no empeoran. Ambas fórmulas abarcan áreas más amplias que las comarcas y permitirían destensar zonas especialmente densas de población como la ciudad de Barcelona.

De hecho, la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, se ha puesto al frente de las peticiones y ha reclamado en varias ocasiones que las limitaciones de movilidad sean de ámbito metropolitano y no comarcal para no provocar aglomeraciones que “generan un riesgo de salud”. “Somos una ciudad extremadamente densa. El confinamiento comarcal no solo no evita situaciones de riesgo, sino que las provoca”. “Con criterios de salud publica, no se puede repetir el confinamiento comarcal”, continuó, alegando que el confinamiento en Barcelona “tiene un efecto contrario al que se persigue”.

Colau ha trasladado esta posibilidad al Ejecutivo, que la ha acabado descartando al menos para esta próxima semana. Otros alcaldes del área metropolitana como el propio Xavier García Albiol (PP-Badalona) se han posicionado a favor de Colau por la demografía concreta de la zona de Barcelona.

Y es que en las últimas semanas se han producido aglomeraciones en puntos como la playa de la Barceloneta, Collserola, Arc de Triomf o el paseo del Born. Tras la Navidad, el cierre comarcal sólo se levantó en Semana Santa, cuando se disparó la movilidad interna en Cataluña con localidades costeras repletas de gente coincidiendo con las vacaciones.