Huecco: “El cambio tecnológico ha sido una bendición para mi carrera”

Huecco es uno de los artistas que mejor se ha adaptado a los nuevos tiempos musicales. Lo demuestran sus más de 300.000 tonos de móvil vendidos de su tema “Pa’mi guerrera”. Además tiene miles de visualizaciones en YouTube e incluso, lo más difícil haber vendido más de 40.000 ejemplares de alguno de sus trabajos. Extremeño de pro, sus inicios fueron bien diferentes a su música actual. El Rap Metal de su primera banda, Sugarless, dieron paso a su exitosa carrera en solitario. Ahora nos presenta su colaboración con Kutxi Romero.

- Hola Huecco! ¿Qué tal te encuentras de salud? ¿Todo bien con la pandemia?

- Pues afortunadamente todo muy bien, que no es poco.

- ¿Qué has y estás escuchando de música?

- Como siempre, escucho estilos muy distintos y extremos entre sí, desde Testament y Slayer hasta “Hymne à l’amour” de Edith Piaf, pasando por Bad Bunny o Imagine Dragons.

- Cuéntanos la colaboración con Kutxi Romero.

- Era una cuenta pendiente desde 2008 que coincidimos en el Viñarock. Me dijo que le encantaba el tema “Idiota” y a mí me encantó que le encantara, de hecho me sorprendió que me cantara el estribillo completo allí en los camerinos. Aluciné. Me quedé con aquello en la cabeza circulando todos estos años y ya a finales de 2020 le propuse el dúo que grabamos junto al video en un día. Le estoy tremendamente agradecido porque Kutxi es uno de los más grandes del rock con su banda Marea.

- ¿Dentro de lo posible, q planes tienes ahora? ¿Conciertos después del verano?

- Creo que algún concierto con todas las medidas de seguridad sí que se podrá dar tras el verano, quizá retomar la gira “Yo sé que tour me quieres” que tuve que cortar a la mitad por la pandemia en marzo de 2020. Quizá algo en teatros con butacas separadas. Estamos intentando darle forma. Por otro lado, seguir sacando singles de lo que será mi disco “XV Aniversario”, que saldrá en 2022.

- Repasando tu carrera, ¿qué recuerdos tienes de Sugarless?

- Pues me quedo con las partes buenas. Fue una experiencia increíble junto a mis compañeros, de aprendizaje constante. Furgo conduciendo nosotros, salas, festis, venta de merchan... digamos que 10 años así te pone los pies bien clavaditos al suelo para lo que pueda venir luego.

-Con “Assalto”, la mezcla de estilos fue todo un éxito a nivel internacional. Supongo q estabas muy orgulloso.

- La verdad que me dio visibilidad en lugares completamente impensables superando cualquier barrera del idioma. Por ejemplo, mi primer single de ese segundo disco “Reina de los Angelotes” fue Nº 5 en las listas de la radio mainstream en Alemania y Suiza, estando por encima incluso de Shakira en esa época y nos hizo tocar allí en un buen puñado de festivales, desde abrir para Santana en el Polodrom de Jüchen hasta tocar en el mismo escenario que Bad Religion. Le debo mucho a esos dos primeros discos, muy experimentales y locos, pero fueron la base de mi estilo, marcaron el camino que luego maduré en los dos siguientes.

- “Se acabaron las lágrimas” fue un tremendo éxito digital, por los tonos de móvil.

- Pues sí, fue disco de platino digital con 45.000 tonos de móvil vendidos en la época en la que se compraban los tonos de móvil, la era pre-spotify. Veníamos de 300.000 tonos vendidos también de “Pa’ mi Guerrera”... Recuerdo que en esos años me llamaban en Warner “el artista digital” porque fui de los primeros con buenas ventas digitales en medio de un mercado en plena transformación (2006-2010) donde aún dominaba el CD físico.

- Dame Vida” contribuyó a ayudas sociales. En este sentido, ¿sigues con causas benéficas?

- Sí, hice en 2011 la Fundación Dame Vida cuyas acciones puede seguir la gente en Instagram, Twitter y sobre todo Facebook. La última acción ha sido poder instalar cocinas modernas y dignas en dos orfanatos de Haití con los que solemos colaborar desde hace 7 años.

- “Lobbo” en cambio consiguió todo un acierto, la marca Premium “Cueva del Lobbo”. ¿Fue idea tuya? ¿Sigue el éxito?

- Jajaja, “Lobbo” supuso un punto de inflexión: el Huecco con rastas y sobrepeso (llegué a 98 kg) estuvo 2 años entrenando y con dieta saludable para perder casi 20 kg, cortarse el pelo, dejarse barba hipster y salir en plan Leónidas de 300 o Lobezno de X-Men. Supuso todo un reto conseguido. Musicalmente tuvo buenos singles también que sonaron en radio y dio pie, como dices, a mi marca de aceite de oliva virgen extra premium: Cueva del Lobbo que la gente puede comprar en la web www.cuevadellobbo.com o bien en Amazon. Muy orgullosos de haber dado con un aceite de tanta calidad, responsabilidad sin duda de mi socio Miguel en su almazara de la Sierra de Gata, en Extremadura. Es otro loco de lo suyo como yo con la música.

- Está claro que el dueto con Rozalén ha contribuido mucho a tu carrera.

- ¡Claro! A pesar de que “Mirando al Cielo” original ya llevaba 8 millones cuando le propuse el dúo, María puso lo que ya había sido un éxito en el siguiente nivel, su versión fue Disco de Oro y puso “La Antigua” en Disco de Platino... 3 años después, el Mirando al Cielo original está ya con 20 millones en Spotify y “Mirando al Cielo” con Rozalén en otros 20 millones. En los tiempos que corren, tener 40 millones de escuchas de una canción en 2 versiones es muy difícil pero está ocurriendo. No te negaré mi alegría infinita por esto y le estoy muy agradecido a toda la gente que le da al play cada día a mis canciones en cualquier rincón del mundo.

- ¿Crees que la tecnología te ha beneficiado mucho? En Spotify arrasas.

- Como te decía, fui pionero en cuanto a lo de vender más en digital que en formato físico de discos en 2006, así que sí, le debo muchísimo a este cambio tecnológico que me ha dado tan buenos números y tantas alegrías. Bendito sea.

- Muchas gracias Iván!

- A vosotros!