Teresa Valero: “Todas las personas tenemos un reverso tenebrosa”

La obra de cómic “Contrapaso”, con Teresa Valero de creadora total, es uno de los hitos nacionales en este ámbito de los últimos años. Situada en la España franquista de los 50, años oscuros y tristes, desarrolla una trama de thriller digna de aparecer en la mítica publicación “El Caso”.

-Hola, antes que nada, qué tal se encuentra?

-Todo bien, gracias a Dios, ha habido despedidas dramáticas, creo que se ve la luz al final del túnel.

-Confinamiento y pandemia son 2 conceptos que ayudan para el mundo del cómic, o más bien agotan las ideas?

- Es una cuestión de nivel anímico..Trabajo en casa y estaba igual, no he notado diferencia. A nivel moral, costaba concentrarse, lo he constatado con los compañeros. Era compicado poner la mente solo en el trabajo, pensabas en los padres. No ha sido fácil.

-Llama poderosamente la atención a primera vista la portada de “Contrapaso”. ¿Es usted la autora y de quién fue la idea?

- La idea es mía, la hice entera. Toda la obra es mía. Hacemos bocetos, y la editorial va orientando. -El relato entretiene y atrapa, me parece mejor que otras obras parecidas. ¿Cómo surgió la idea?

- En realidad quería contar la historia del semanario “El Caso”. Me gustaba lo que contaba su director Juan Rara. Me fascinaba lo de la censura de prensa, se tenía que sortear para contar las historias de sucesos. El problema es que a la vez surgió la serie de televisión, se me vino un poco abajo el tema. Pero lo tenía adelantado, tenía personajes hechos, y me gustaba mucho la década. Al final me centré en un periódico normal, no de sucesos, de los que cuentan la verdad sin tapujos. Casos que afectan la estructura del régimen, derechos sociales...Hay nostálgicos que dicen mano dura...Fue una pérdida de libertades que ahora mismo disfrutamos.

La portada de "Contrapaso"

-¿Se ha encontrado con alguna reacción en contra, por motivos ideológicos?

-La verdad es que no, y me preocupa bastante, sobre todo por el personaje de Emilio, que es un falangista. Pensaba en lo que está tan de moda ahora, el blanqueamiento del fascismo. Lo que me interesaba era meterme en la cabeza de esas personas que luego se rebelan. Es que casi todo un país abrazó un régimen, ahí algo interesante para investigar. Todas las personas tenemos un reverso tenebroso. Me pueden decir que es muy segado, pero estoy satisfecha. No es nada panfletario. Es bueno ponerse a pensar, de forma desapasionada.

- Es importante lo que has dicho de no caer en el panfleto. ¿Ha encontrado el equilibrio entre el panfletanismo y la crítica social?

- Pues lo he intentado. La mayor parte de lectores creo que aprecian mucho que no les vendas nada masticado, que les cuentes como eran las personas. No debe olvidar uno que esas personas creían que estaban haciendo un bien a la Humanidad. Si que es entender como son las cosas, y verlas venir. Tengo respuestas para pocas cosas en la vida, pero sí que tengo ojos abiertos para ver como era la Historia. Tratando de no ser parte activa en el horror.

- A nivel estético, ¿cuáles serían tus autores favoritos?

- Como influencia para “Contrapaso” si que he tenido los clásicos del cómic francobelga, pero también Manara, Jean-Pierre Gibrat, que me gusta muchísimo, lo tengo siempre sobre la mesa. Estudio como hace la luz, el color. También Marini, Alex Alice. Son autores a los que recurro siempre a sus páginas. Cuando tengo algún problema, en ellos encuentro soluciones.

- Te gustaría ver a “Contrapaso” convertido en una serie?

-Pues ya han habido contactos. Lo gestiona la editorial madre, que tiene los derechos. Ahora con las plataformas hay mucho mercado. Si que me gustaría, vengo de la animación, y sé que las cosas cambian mucho cuando llega al audiovisual. El producto que puede salir a veces no se parece en nada...