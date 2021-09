Aragonès exige ahora a Aena rectificar el plan de ampliación del aeropuerto porque invade La Ricarda

Nueva polémica por la ampliación del aeropuerto de Barcelona pactada entre la Generalitat y el Gobierno. Aena prevé ampliar la capacidad de vuelos del Aeropuerto de Barcelona-El Prat con la extensión de la tercera pista hacia el este, lo que supondría afectar a la laguna de La Ricarda, espacio natural protegido por la red europea Natura 2000. Así lo constata y mantiene en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) que el gestor aeroportuario ha presentado este viernes ante la Comisión de Coordinación Aeroportuaria de Cataluña, y al que ha tenido acceso Efe.

«La ampliación del campo de vuelos, y concretamente de la pista 07R/25L y sus rodaduras asociadas hacia el este, manteniendo el umbral para aterrizajes en la ubicación actual, afectaría a zonas de la Red Natura 2000, por lo que es precisa también la inclusión de las actuaciones correspondientes a las medidas compensatorias y de los terrenos que fuera necesario adquirir a tal fin, en las inversiones 2022-2026», indica el documento, un borrador que está previsto que se apruebe en su versión final en el Consejo de Ministros antes del 30 de septiembre.

Un plan que ha levantado distintas ampollas en el seno del Govern: después de que el departamento de Territrorio –en manos de JxCat– defendiera que nada había cambiado y que el proyecto de ampliación se tiene que definir y desarrollar en el plan director, el president Aragonès ha exigido «explicaciones y la rectificación» de Aena por su afectación sobre el territorio.

El documento, un paso previo administrativo imprescindible que detalla las inversiones previstas, fija la planificación estratégica de la compañía para el periodo 2022-2026 y en el Aeropuerto de Barcelona apuesta por su desarrollo a través de dos proyectos vinculados: la ampliación y remodelación de la Terminal 1 y la nueva Terminal Satélite, y la ampliación del campo de vuelos mediante el alargamiento de la tercera pista.

Para el próximo lustro, la inversión prevista de Aena en El Prat es de 364,96 millones de euros, con 108,47 millones para la remodelación de la T1 y la nueva Terminal Satélite y 92,06 millones para el concepto «Ampliación campo de vuelo», relacionado con el alargamiento de la citada tercera pista por encima de la laguna de La Ricarda.

Eso sí, aunque planifica que esté operativa en 2029, Aena reconoce que la ampliación de la tercera pista afectando los espacios naturales protegidos «está condicionada a tener la cobertura necesaria que posibilite su ejecución materializada en un nuevo Plan Director, cuyo proceso de tramitación se prevé largo por su dependencia de varias administraciones y sus organismos competentes, incluyendo la Comisión Europea».

Polvorín político

«El DORA de Aena que se ha hecho público hoy no refleja el consenso establecido en el seno del Govern: asegurar la inversión sin dar nada por cerrado y definir los próximos pasos con un amplio acuerdo de todas las administraciones», ha clamado Aragonès a través de las redes sociales. Y ha añadido: «Exigimos explicaciones y la rectificación de un DORA que daña la zona protegida de la Ricarda. Cada paso que se haga debe incluir el compromiso de consenso. Preservar los espacios naturales no es una opción, es una obligación no negociable».

Unas críticas del president después de que el alcalde de El Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, acusara al Govern de mentir en la afectación que la ampliación prevista del aeropuerto de Barcelona tendrá en el espacio protegido natural de La Ricarda. «La pretensión es destruir La Ricarda de forma clara y evidente», ha asegurado Mijoler, perteneciente a los comunes, partido que se opone frontalmente a la ampliación pactada.

Por su parte, la otra dirigente de los comunes y segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, también ha apuntado al Ejecutivo de ERC y JxCat al asegurar en una entrevista a mediodía TV3 que este proyecto ya se pactó este agosto en reuniones «clandestinas» entre la Generalitat y el Gobierno y acusó al Govern de mentir al asegurar que las obras en esta infraestructura no se harían a costa de dañar el ecosistema.